Microsoft développe une nouvelle fonctionnalité de Windows 11 qui expliquera comment les limitations matérielles affectent les performances d'un PC, en mettant en évidence les faiblesses du GPU ou de la RAM

Windows 11 est la dernière version majeure du système d'exploitation Windows NT de Microsoft, publiée le 5 octobre 2021 pour succéder à Windows 10. Le système est fourni gratuitement pour tous les appareils Windows 10 qui répondent à la nouvelle configuration requise pour Windows 11 et il s'agit de la première version majeure de Windows NT sans version mobile complémentaire, après l'abandon de Windows Phone avec Windows 10 Mobile.C'est la première fois depuis longtemps que Microsoft augmente les exigences minimales pour son système d'exploitation, mais il ne faut probablement pas utiliser Windows 11 sur un PC qui répond à peine à ces exigences. Si votre ordinateur est lent à cause de spécifications d'entrée de gamme, Windows 11 pourrait bientôt faire en sorte que vous en soyez au moins conscient.Il s'agit essentiellement d'une section FAQ (foire aux questions) dans les paramètres du système. La fonctionnalité elle-même n'est pas encore en ligne et elle est actuellement cachée dans les builds Dev, mais si elle est là, c'est que Microsoft envisage au moins de l'ajouter.La FAQ offre des indications sur la manière dont une mémoire vive (RAM) limitée peut affecter les performances d'un PC et peut éventuellement entraîner des ralentissements et un manque de fluidité. Elle propose également des suggestions aux utilisateurs qui rencontrent ces problèmes. La FAQ aborde également l'impact de la mémoire du GPU, en particulier dans les systèmes disposant de moins de 4 Go de VRAM. Elle peut expliquer comment une mémoire GPU insuffisante peut entraver les tâches graphiques intensives telles que les jeux et l'édition vidéo.Il n'est pas encore clair si une version finale de cette FAQ apparaîtra pour tout le monde ou seulement pour les utilisateurs disposant d'une quantité spécifique de RAM (moins de 8 Go) ou de VRAM (moins de 4 Go). Dans ce dernier cas, il s'agirait d'un rappel passif-agressif vous invitant à mettre à niveau votre mémoire système ou votre mémoire graphique si vous souhaitez améliorer vos performances. En bref, cela vous rappellera que votre ordinateur est nul.Ce n'est pas la première fois que Windows propose une fonction qui vous fait prendre conscience des spécifications de votre PC - l'indice de performance Windows (WEI ou Windows Experience Index) existait déjà à l'époque. Introduit avec Windows Vista, cet outil fournissait aux utilisateurs un score numérique qui évaluait les performances des composants individuels du système, tels que le processeur, la mémoire vive et la carte graphique. Ces scores partiels étaient ensuite combinés pour obtenir un score global qui vous donnait une idée générale des capacités de votre PC et de son aptitude à exécuter les logiciels les plus récents.Ce système a fait l'objet de critiques occasionnelles, car il ne donnait pas vraiment une idée précise des performances et des capacités d'un PC, et comme il s'agissait essentiellement d'un chiffre redondant qui n'était pas très utile en soi, il a été supprimé dans Windows 8.1 en 2013.Si la nouvelle fonctionnalité permet de faire apparaître les questions et les réponses et de les modifier en fonction des spécifications du système de l'utilisateur, elle pourrait se révéler bien plus utile que le WEI ne l'a jamais été.Au lieu de se contenter de donner un score, l'outil peut mettre en évidence les problèmes potentiels liés au matériel de votre PC qui pourraient entraîner une baisse de performances. C'est bien mieux que de donner aux utilisateurs un vague score sans signification réelle, et cela vous permet de savoir ce que vous pourriez vouloir améliorer pour augmenter vos performances. C'est un peu honteux, mais cela pourrait donner de bonnes indications à certains utilisateurs.On ignore quand, ou si, cela arrivera bientôt dans les versions finales de Windows 11. Cette fonctionnalité est apparue dans une version de développement puis a été cachée, de sorte que la plupart des utilisateurs ne peuvent pas l'essayer pour l'instant.Alors que Microsoft déploie des efforts pour améliorer Windows 11 avec de nouvelles fonctionnalités, l'adoption du système d'exploitation reste un défi. Selon les données de Statcounter de janvier 2025, la part de marché de Windows 11 a de nouveau diminué , tandis que Windows 10, qui reste la version dominante de Microsoft, a augmenté pour atteindre une part de marché de 62,73 %.Par ailleurs, avec la fin prochaine du support de Windows 10, l'ESET conseille aux utilisateurs de passer, dans la mesure du possible, à la dernière version du système d'exploitation. Toutefois, pour les appareils plus anciens qui ne répondent pas aux exigences de mise à niveau vers Windows 11, l'ESET recommande de passer à Linux , afin d'éviter que le PC ne devienne vulnérable aux failles de sécurité de Windows 10.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Microsoft crédible ou pertinente ?