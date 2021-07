Windows 11 pourrait sonner le glas de l'écran bleu de la mort et le remplacer par un écran noir

Lancer l'éditeur de registre

Accédez à HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl

Définir la valeur de DisplayPreRelaseColor sur 0

CRITICAL_PROCESS_DIED

Nombreux sont les utilisateurs de Windows ont déjà eu à rencontrer l'emblématique écran bleu surnommé « Écran bleu de la mort » (Blue Screen of Death en anglais - BSOD), synonyme de l'occurrence d'un problème qui nécessite un redémarrage de l'appareil.Avec Windows 11, Microsoft a opté pour une refonte graphique et cet écran iconique n'a pas fait figure d'exception. Avec le déploiement de la première Preview de Windows 11 qui est désormais disponible pour les Windows Insiders, l'éditeur a commencé à tester une autre couleur pour BSOD : le noir. Cette couleur vient s'aligner à celle des écrans d'ouverture et de fermeture de session qui sont eux aussi noirs.Si ce changement est plutôt d'ordre esthétique, il faut noter que le dernier changement majeur apporté au BSOD date de 2016, avec l’apparition de QR Codes. Avant cela, la dernière modification, datée de 2012, était l’ajout d’un visage triste à l'écran dans Windows 8. Microsoft a introduit le BSOD pour la première fois dans Windows 3.0, offrant aux professionnels de l'informatique et au personnel d'assistance un moyen de diagnostiquer les défauts du matériel et de la mémoire. Le BSOD correspond à une erreur de noyau ou un contrôle de bogue propre à Windows, et il comprend généralement un vidage de données qui peut aider les administrateurs système à analyser quel défaut du système a causé l'écran bleu.Rien ne dit cependant que Microsoft va conserver ce choix pour la version définitive. Il faudra attendre des versions plus abouties de Windows 11 pour voir si Microsoft décide de conserver le fond noir pour cet écran. En effet, en l'absence de commentaire officiel de Microsoft, nous pourrions supposer qu'un écran de blocage noir est quelque chose que la société teste actuellement et qu'il est possible qu'il remplace le bleu. Quoi qu'il en soit, l'acronyme BSOD est conservé.En dehors de la couleur, l'écran d'erreur système ne change pas et conserve ses caractéristiques. On retrouve le visage tristeapparu en 2012 dans Windows 8, ainsi que les informations de collecte de données, pour aider à déterminer la cause du problème et le QR code mis en place en 2016. Les participants du programme Insider de Microsoft quant à eux n'auront ni un écran bleu, ni un écran noir mais un écran vert. Cette couleur était déjà utilisée pour une version test de Window 10.Le nouveau BSOD (Black Screen of Death) peut être activé avec un hack de registre. Si vous souhaitez changer la couleur, vous pouvez procéder comme suit :Bien sûr, vous ne verrez pas l'écran noir tout de suite, sauf si vous faites délibérément planter votre ordinateur. Si vous voulez vraiment le faire, assurez-vous que tout est enregistré. Ensuite, allez dans le Gestionnaire des tâches, cliquez sur Plus de détails, accédez à l'onglet Détails, sélectionnez une instance de svchost.exe, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Terminer l'arborescence du processus. Cliquez ensuite sur le bouton Arrêter lorsque vous êtes averti.Cela provoquera une erreuret, à moins que vous n'ayez configuré votre ordinateur pour qu'il ne redémarre pas après les BSOD, votre ordinateur va prendre quelques secondes et redémarrer après avoir affiché l'écran.Source : Xeno Sur quel système d'exploitation êtes-vous ?Avez-vous déjà rencontré « l'écran bleu de la mort » ? À quelle fréquence ?