Microsoft présente en avant-première une nouvelle plateforme Windows Update qui permet aux applications tierces de programmer et de gérer les mises à jour en même temps que les mises à jour du système

Un avenir unifié pour les mises à jour d'applications sous Windows

Des pics de CPU et de bande passante lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

Des notifications confuses ou contradictoires.

Des délais de mise en conformité non respectés.

des coûts d'assistance supplémentaires.

Planification éco-efficace : Les mises à jour sont intelligemment différées en fonction de l'activité de l'utilisateur, des performances du système, de la connexion à l'alimentation secteur et des moments propices à la mise à jour.

Notification simplifiée : Les mises à jour des applications pourront utiliser les notifications natives de Windows Update, ce qui permettra une expérience transparente et cohérente sans avoir à créer soi-même des notifications de mise à jour.

Historique des mises à jour des applications : L'historique des mises à jour des applications peut être consulté dans les Paramètres, ce qui permet aux utilisateurs de disposer d'un emplacement centralisé pour consulter ces informations.

Prise en charge de la politique d'administration pour les délais : Votre application ou votre outil de gestion peut prendre en charge la gestion de la politique d'administration pour les échéances et les notifications sans avoir à les élaborer vous-même.

Dépannage simplifié : Les utilisateurs peuvent consulter un seul ensemble de journaux et de données de diagnostic pour toutes les mises à jour.

Prise en charge des types d'empaquetage d'applications courantes : L'orchestrateur prend en charge MSIX/APPX et les applications avec une implémentation personnalisée, telles que les applications Win32.

Améliorations futures automatiques : Les produits intégrés à l'orchestrateur Windows Update bénéficieront automatiquement des améliorations et capacités futures.

S'enregistrer auprès de l'orchestrateur en tant que fournisseur de mises à jour. Lors de l'enregistrement, vous fournissez le chemin d'accès à un fichier exécutable contenant la logique de recherche de nouvelles mises à jour, que l'orchestrateur exécutera régulièrement. Indiquez à l'orchestrateur les mises à jour dont l'installation doit être programmée. Les API définissent une interface par laquelle vous communiquez à l'orchestrateur des informations sur votre mise à jour. Cela inclut des configurations telles que :



Le titre et la version de la mise à jour.

Le type d'emballage de la mise à jour.

La date limite d'installation sur les appareils gérés.

Si la mise à jour nécessite un redémarrage de l'appareil pour terminer l'installation.

Si votre application a une implémentation personnalisée et n'est pas packagée comme une application MSIX ou APPX (par exemple, une application Win32), vous pouvez fournir à l'orchestrateur des informations supplémentaires telles que :



Des fichiers exécutables pour le téléchargement et l'installation de votre application, que l'orchestrateur exécutera à des moments optimaux.

Des fichiers exécutables pour fermer les processus qui bloquent l'installation de l'application et les relancer après l'installation.

À partir de là, l'orchestrateur se charge de programmer intelligemment le téléchargement et l'installation de votre mise à jour, tout en affichant des notifications lorsque l'utilisateur doit agir. Indiquer à l'orchestrateur le succès ou l'échec des actions d'analyse, de téléchargement et d'installation qu'il a programmées. Si les actions d'analyse, de téléchargement ou d'installation échouent, l'action sera reprogrammée par l'orchestrateur. Si l'action réussit, l'orchestrateur procède à la programmation de l'action suivante ou marque la mise à jour comme terminée.



Aujourd'hui, Windows Update est utilisé pour fournir des mises à jour du système et des pilotes, mais Microsoft est en train de le faire évoluer pour qu'il prenne également en charge les mises à jour des applications. "", explique Angie Chen de Microsoft. "Il est peu probable que Microsoft agisse de la sorte parce que les mises à jour "donnent l'impression" d'être fragmentées. En effet, la façon dont Windows fonctionne aujourd'hui reflète la façon dont les plateformes mobiles comme Android et iOS fonctionnent : Les mises à jour monolithiques du système se font par le biais de Windows Update, au niveau du système, tandis que l'intégration des composants permet de fournir des mises à jour plus petites - des applications, bien sûr, mais aussi des mises à jour plus petites du système - par le biais de sa boutique en ligne, le Microsoft Store. Cela lui permet d'être plus agile, car ces petites mises à jour n'ont pas à attendre les grandes mises à jour mensuelles ou annuelles du système d'exploitation.Comme le décrit Chen, la plateforme d'orchestration Windows Update, désormais disponible en version privée, orchestre les mises à jour qui sont actuellement fournies par différents mécanismes en un seul endroit, Windows Update. Elle fournit aux développeurs une API qu'ils peuvent cibler afin que leurs applications puissent fournir des mises à jour par le biais de Windows Update, plutôt que d'utiliser le Store ou leurs propres systèmes. Windows Update planifiera intelligemment les mises à jour, fournira une expérience de notification simplifiée, prendra en charge les politiques d'administration et fournira automatiquement les améliorations futures.Il s'agit donc bien d'applications tierces. Certains développeurs ne veulent ou ne peuvent pas mettre leurs applications dans le Microsoft Store, et sont donc obligés de fournir leurs propres mécanismes de mise à jour. Avec cette plateforme, Microsoft peut se décharger de cette obligation, ce qui profite aux développeurs, et peut centraliser ces mises à jour avec un système connu, offrant aux administrateurs un meilleur contrôle sur ce qui est mis à jour et quand. Les utilisateurs finaux devraient également bénéficier d'une meilleure expérience, puisque les applications individuelles ne seront pas mises à jour à des moments apparemment aléatoires.Voici notamment l'annonce de Microsoft :Les développeurs et les équipes produits des applications et des outils de gestion des mises à jour peuvent désormais s'inscrire à l'aperçu privé de la plateforme d'orchestration Windows Update.Les mises à jour dans l'écosystème Windows peuvent donner l'impression d'une expérience fragmentée pour les administrateurs informatiques qui gèrent des applications ayant leurs propres orchestrateurs de mise à jour (par exemple, ligne d'activité) et des outils de gestion commerciale qui gèrent leurs propres téléchargements, installations, redémarrages et notifications aujourd'hui. Pour résoudre ce problème, Microsoft développe une vision pour une plateforme d'orchestration des mises à jour unifiée et intelligente, capable de prendre en charge n'importe quelle mise à jour (applications, pilotes, etc.) à orchestrer en même temps que les mises à jour de Windows.Aujourd'hui, les applications d'entreprise, les composants Windows, Visual Studio et d'autres produits sont mis à jour indépendamment les uns des autres. La création, la maintenance et l'amélioration de l'orchestration des mises à jour entraînent des coûts. De plus, avec des dizaines d'applications utilisant leurs propres mécanismes de mise à jour, les utilisateurs ont des expériences fragmentées et les équipes informatiques doivent s'efforcer d'aligner les politiques et les tâches opérationnelles. Cela peut entraînerConstruite sur la pile Windows Update, la plateforme d'orchestration vise à fournir aux développeurs et aux équipes de produits qui conçoivent des applications et des outils de gestion une API pour l'intégration de leur(s) mise(s) à jour qui réponde aux besoins de leurs installateurs. L'orchestrateur coordonnera tous les produits embarqués qui sont mis à jour sur Windows 11, en plus de Windows Update, afin de fournir aux administrateurs informatiques et aux utilisateurs un plan de gestion et une expérience cohérents, respectivement.Les développeurs et les équipes de produits qui intègrent leurs mises à jour à l'orchestrateur peuvent bénéficier des avantages suivants :Les applications ou les outils de gestion qui font partie de l'avant-première pourront accéder à la plateforme d'orchestration Windows Update par le biais d'un ensemble d'API Windows Runtime (WinRT) et de commandes PowerShell. Ces API et commandes PowerShell permettront à l'installateur de votre application ou outil de gestion de :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?