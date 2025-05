Une mise à jour imposée ?

Envoyé par Microsoft Envoyé par Windows 11, version 24H2, également connue sous le nom de Windows 11 2024 Update, est largement disponible. Nous avons atteint la dernière phase du déploiement progressif de la version 24H2 via Windows Update dans les paramètres.



Si vous disposez d'un appareil Windows 10 ou Windows 11 éligible, vous pouvez rechercher la mise à jour en sélectionnant Paramètres > Windows Update et en sélectionnant Vérifier les mises à jour. Si votre appareil est prêt pour la mise à jour, vous verrez l'option Télécharger et installer Windows 11, version 24H2. Notez que certains appareils peuvent temporairement ne pas afficher la mise à jour vers la version 24H2 si nous détectons une incompatibilité. Vous trouverez des informations sur les problèmes d'incompatibilité et les mesures de sauvegarde ci-dessous sur cette page.



Les appareils exécutant les éditions Home et Pro de Windows 11, versions 23H2, 22H2 et 21H2 qui ne sont pas gérés par les services informatiques recevront automatiquement la mise à jour vers la version 24H2. Vous pouvez choisir l'heure de redémarrage de votre appareil ou reporter la mise à jour.

Argumentaire de Microsoft

Ce que les utilisateurs peuvent faire

Bien que l'écosystème Windows n'en soit pas à son premier coup d'essai en matière de mise à jour forcée, la position la plus récente de Microsoft laisse entrevoir une position plus ferme. De nouvelles fonctionnalités, des améliorations du système et des mises à jour de sécurité cruciales sont incluses dans cette mise à jour afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur et de le protéger contre les nouvelles menaces. Toutefois, l'absence de possibilité pour l'utilisateur de passer outre a suscité un débat sur le contrôle, la transparence et la confiance.Les mises à jour et les mises à niveau de Microsoft font rarement les gros titres ces jours-ci, avec une succession de problèmes pour les utilisateurs de Windows 11 (par exemple Microsoft prévient que toute personne ayant supprimé un mystérieux dossier apparu après la dernière mise à jour de Windows 11 doit impérativement le restaurer , car il fait partie d'un correctif de sécurité) tandis que des centaines de millions d'utilisateurs de Windows 10 sont invités à abandonner l'ancien (Windows 10) pour le nouveau (Windows 11), y compris leurs PC dans de nombreux cas. Windows 11 a maintenant dépassé Windows 10 aux États-Unis et fera bientôt de même ailleurs, et voici donc quelque chose d'autre à noter pour tous ces nouveaux utilisateurs.Comme le rapportent certains utilisateurs, la dernière mise à jour de Windows « se télécharge même si vous ne le souhaitez pas... Microsoft a discrètement confirmé que Windows 11 24H2 est finalement entré dans la dernière phase de son “déploiement” ». Cela signifie, « comme observé avec Windows 11 23H2 ou 22H2 dans le passé », que « la dernière phase est celle où la mise à jour de Windows 11 est déclarée “entièrement prête” et est configurée pour se télécharger automatiquement ».Ce n'est pas le cas pour tous les utilisateurs, mais pour les « appareils utilisant les éditions Home et Pro de Windows 11, versions 23H2, 22H2 et 21H2, qui ne sont pas gérés par les services informatiques », précise Microsoft, et qui « recevront automatiquement la mise à jour vers la version 24H2 ».Certains indiquent que « vous recevrez une alerte lorsque la mise à jour sera téléchargée et en attente d'installation, et c'est là que les choses deviennent intéressantes car Windows 11 ne vous permet pas d'annuler une "mise à jour" lorsqu'elle est déjà téléchargée ». Microsoft vous permet de reporter les mises à jour, mais il n'y a pas d'option pour les annuler.À moins d'avoir une bonne raison, Microsoft voudrait que vous laissiez la mise à jour se télécharger et s'installer sur votre PC. La sécurité de Windows est telle qu'il ne faut pas laisser une mise à jour en attente avant de l'installer. Mais vous pouvez lancer des invites de commande pour quitter la mise à jour si vous devez le faire.Microsoft affirme que cette décision est nécessaire pour préserver la santé de l'écosystème Windows. L'évolution rapide des logiciels malveillants et le nombre croissant de cybermenaces font qu'il est essentiel de veiller à ce que tous les utilisateurs utilisent la version la plus récente et la plus sûre du système d'exploitation. Un porte-parole de Microsoft a déclaré : « Nous comprenons que les utilisateurs apprécient le contrôle, mais nous avons aussi la responsabilité de garantir une expérience cohérente et sûre pour tous. Les mises à jour automatiques aident à protéger les appareils contre les vulnérabilités qui peuvent être exploitées dans les versions non prises en charge ».Du point de vue de Microsoft, les mises à jour sont désormais plus que de simples compléments de fonctionnalités ; elles sont des composants essentiels de l'infrastructure. Des vulnérabilités non corrigées et des systèmes fragmentés peuvent résulter du fait que les utilisateurs peuvent éviter les mises à jour indéfiniment, ce qui pourrait avoir un impact non seulement sur les utilisateurs individuels, mais aussi sur l'ensemble de la communauté en réseau. Réactions et préoccupations des utilisateursLes utilisateurs ont exprimé leur mécontentement face à l'absence d'options, malgré la justification. Les mises à jour forcées perturbent souvent le déroulement des opérations, en particulier lorsqu'elles entraînent des redémarrages inattendus ou des problèmes de compatibilité avec des applications précédemment installées. Certains utilisateurs affirment qu'ils étaient en train d'effectuer un travail important lorsque leur système a été mis à jour sans aucun avertissement. Les défenseurs de la vie privée ont également tiré la sonnette d'alarme. Les mises à jour automatiques peuvent potentiellement installer des fonctions de télémétrie ou d'autres changements que les utilisateurs n'ont pas explicitement acceptés, ce qui accroît les inquiétudes concernant la collecte de données et la transparence des logiciels.En outre, les utilisateurs en entreprise s'inquiètent de l'impact que les mises à jour forcées pourraient avoir sur les configurations personnalisées ou les intégrations logicielles critiques. Même si les éditions professionnelles de Windows offrent généralement des politiques de gestion des mises à jour plus adaptables grâce à l'utilisation de Windows Server Update Services (WSUS) ou de la stratégie de groupe, certaines petites entreprises et certains employés à distance peuvent encore être affectés.Microsoft propose une brève fenêtre de report et des options pour planifier les heures de redémarrage, bien que la mise à jour ne puisse pas être annulée. Les utilisateurs sont encouragés à sauvegarder régulièrement leurs données et à maintenir leurs systèmes à jour afin de minimiser le risque de problèmes de compatibilité.Pour les utilisateurs avancés, des outils tels que Windows Update Blocker ou des systèmes tiers de gestion des correctifs peuvent temporairement retarder les mises à jour, mais ces solutions de contournement ne sont pas officiellement prises en charge et peuvent devenir inefficaces au fil du temps.En fin de compte, le plus sûr est de prévoir les mises à jour plutôt que d'y résister. La mise à jour des pilotes de logiciels, l'activation des notifications et la définition d'heures d'activité sont autant d'éléments qui permettent de réduire les risques de perturbation. Une tendance vers moins de contrôle ?Cette dernière mise à...