Actuellement, si vous souhaitez réparer ou réinstaller la version installée de Windows, vous devez effectuer une "mise à niveau sur place" à l'aide de l'outil de création de médias. Ce processus vous permet de conserver tous vos fichiers, paramètres et applications installées, mais de réinstaller la version actuelle de Windows ou parfois des versions plus récentes sans perdre de fichiers. Les mises à niveau de Windows sont généralement considérées comme un processus long et fastidieux, et certains utilisateurs craignent de perdre leurs fichiers ou leurs images. Microsoft travaille à répondre à cette inquiétude dans une prochaine version de Windows 11 L'entreprise semble se préparer à lancer une nouvelle fonction appelée "Résoudre les problèmes à l'aide de Windows Update". Microsoft a mentionné pour la première fois cette fonctionnalité il y a environ six mois dans un billet de blogue, mais sa mise en œuvre dans les versions publiques de test de Windows 11 suggère qu'elle est presque prête pour le lancement. Elle peut être trouvée en allant dans Paramètres > Système > Récupération sur Windows 11. Elle n'est actuellement disponible que pour les membres du Windows Canary Channel, qui ont la possibilité de tester les nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne soient plus largement disponibles.Cette fonction pourrait être particulièrement utile aux utilisateurs qui souhaitent réinstaller, mettre à jour ou réparer le système d'exploitation sans perdre de fichiers, de documents, d'images, de vidéos ou d'application. « Cette opération réinstalle le système d'exploitation que vous possédez et ne supprime aucun fichier, paramètre ou application. Il se peut que les appareils doivent terminer les mises à jour en cours avant que ce processus ne prenne effet », explique l'entreprise dans le billet de blogue publié en juillet dernier. Sur les forums en ligne, les utilisateurs sont sceptiques quant aux prétendus avantages qu'apporte cette nouvelle fonctionnalité.Un critique note : « je suppose qu'il s'agit de la sauvegarde et de la restauration des fichiers des utilisateurs. La plupart des utilisateurs n'effectuent pas de sauvegardes régulières et, selon les normes actuelles, il est facile d'accumuler rapidement des gigaoctets de données personnelles, qui prennent du temps à être déplacées sur des supports amovibles bon marché. Cela dit, je n'utiliserais jamais une telle fonctionnalité sous Windows sans une sauvegarde appropriée, ce qui rend cette fonctionnalité complètement superflue. Mais de toutes les "innovations" que Windows a apportées récemment, elle semble la moins problématique et la plus facile à ignorer ».Bien que cette option et la nouvelle permettent aux utilisateurs de faire la même chose, la mise à niveau en place est connue pour être un processus assez long. Avec la nouvelle fonctionnalité, Microsoft affirme que le processus de récupération de Windows sera plus rapide. « Depuis Windows 10, il existe une option de réinstallation de Windows avec la fonction "Conserver mes fichiers". Elle n'efface pas le disque, mais vous devez réinstaller les applications, ce qui demande quelques heures d'efforts manuels. Je suppose que cette solution en fait encore moins, et qu'elle laisse vos applications intactes ? Ce serait bien, si c'est le cas », affirme un autre critique.Par ailleurs, d'autres critiques considèrent la mise à jour sur place et la nouvelle fonctionnalité de Windows comme des mesures draconiennes présentées comme une solution aux bogues de longue date que traîne Windows. « C'est passer sous silence l'éléphant dans la pièce, à savoir le fait qu'il soit nécessaire de réinstaller proprement Windows. S'il avait été programmé correctement et s'il avait inclus des diagnostics empêchant l'accumulation de déchet, il n'aurait pas été nécessaire de recourir à des tactiques draconiennes telles que la réinstallation de l'ensemble du système d'exploitation », affirme un critique. La fonctionnalité suscite des réactions mitigées.Les nouvelles fonctionnalités pourraient être intégrées dans la mise à jour Windows 11 Moment 5 qui devrait être déployée en février 2024. Il s'agira d'une mise à jour cumulative qui sera généralement diffusée par le biais de la fonction Windows Update, comme l'étaient les précédentes mises à jour "Moment". Selon les analystes, il devrait aussi s'agir de la dernière mise à jour mineure de Windows 11, avant une mise à jour beaucoup plus importante prévue pour 2025. (Des rapports non officiels évoquent l'arrivée de Windows 12, un nouveau système d'exploitation à travers lequel Microsoft pourrait passer Windows 12 à un modèle d'abonnement payant.)Parmi les autres nouveautés de cette version mineure figurent de nouvelles fonctions de qualité de vie, telles qu'une meilleure prise en charge des stylos numériques, et la possibilité de désinstaller certaines applications, telles que Microsoft Edge, Bing et les publicités sur Windows 11. La possibilité de désinstaller les applications par défaut de Windows s'inscrit dans le cadre des efforts de Microsoft visant à se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'Union européenne. Le DMA est l'une des deux réglementations adoptées par l'UE pour lutter contre la domination des grandes sociétés Internet et mettre fin à leurs pratiques anticoncurrentielles.Le DMA impose aux plateformes numériques considérées comme des gardiennes d'Internet (c’est-à-dire celles qui ont un impact significatif sur le marché intérieur et qui servent d’intermédiaires incontournables pour les utilisateurs) de respecter un ensemble d’obligations et d’interdictions, sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires mondial.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité de Windows 11 ?Selon vous, quels sont ces avantages par rapport aux options qui existent déjà ?Trouvez-vous également que cette nouvelle fonctionnalité est complètement superflue ? Pourquoi ?