Microsoft teste une version remaniée du menu Démarrer de Windows 11 avec des catégories d'applications, des options de mise en page et une mise à l'échelle des icônes de la barre des tâches



En avril 2024, un ex développeur chez Microsoft avait affirmé que "". Le problème de fond : le lancement du menu démarrer suivi de la saisie d’un nom d’application à ouvrir provoque en parallèle celui d’une session de recherche sur le navigateur Edge. Il avait déclaré : "Récemment, Microsoft teste un menu Démarrer remanié pour Windows 11, afin d'offrir aux utilisateurs davantage de contrôle et d'accessibilité. Il s'agit de la plus importante mise à jour du design depuis le lancement de l'OS il y a près de trois ans. Contrairement à l'interface existante, qui sépare les applications épinglées des éléments recommandés, la nouvelle disposition présente toutes les applications directement sur l'écran principal du menu Démarrer. Il n'est donc plus nécessaire de passer d'un onglet à l'autre, ce qui simplifie l'accès.L'affichage par défaut présente les applications sur deux rangées, avec des options permettant d'étendre la visibilité et de les organiser par catégorie. Les utilisateurs peuvent opter pour des grilles verticales ou horizontales selon leurs préférences. La nouvelle conception permet également aux utilisateurs de désactiver la section « Recommandé », qui met généralement en avant les fichiers et applications fréquemment utilisés.Microsoft procède actuellement à des tests internes dans le cadre du programme Windows Insider. Le menu Démarrer remanié est disponible dans la dernière version bêta de Windows 11 distribuée aux participants du programme Insider au début du mois. Cette version bêta introduit également la mise à l'échelle des icônes de la barre des tâches, une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de réduire la taille des icônes et d'augmenter l'espace disponible dans la barre des tâches. Un déploiement plus large est attendu dans les semaines ou les mois à venir.Pour rappel, avec la sortie de Windows 10 et désormais Windows 11, Microsoft avait commencé des tests qui transforment le menu Démarrer en un système de diffusion de publicités. Mais la situation avait suscité des comparaisons avec l’expérience utilisateur sur Linux. Des observateurs se posent la question de savoir pourquoi Microsoft pense à injecter de la publicité au sein d’un système d’exploitation pour lequel ils paient pour l’acquisition de licences d’utilisation. La question de savoir pourquoi Linux peine à s’imposer sur le desktop refait surface dans ce contexte où l’on ne manque pas de souligner le fait que Linux soit gratuit sans que les utilisateurs n’aient à gober des publicités.Pensez-vous que ces tests sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?