The Start menu account manager from recent Windows 11 updates is being backported to Windows 10. (present in Beta/RP build 19045.4842, disabled by default.) pic.twitter.com/34Ub68flCt — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) August 23, 2024

Le tableau soulève de vives comparaisons entre Windows et Linux. Des observateurs se posent la question de savoir pourquoi Microsoft pense à injecter de la publicité au sein d’un système d’exploitation pour lequel ils paient pour l’acquisition de licences d’utilisation. La question de savoir pourquoi Linux peine à s’imposer sur le desktop refait surface dans ce contexte où l’on ne manque pas de souligner le fait que Linux soit gratuit sans que les utilisateurs n’aient à gober des publicités.Les tests de ces publicités ne sont pas sans rappeler l’apparition de publicités de jeux comme Minecraft au sein du menu démarrer de Windows. La situation avait fait l’objet d’un comparatif entre Windows 10 et Linux Mint 18.En fait, l’ajout de messages promotionnels au sein de l’interface de Windows n’est pas une nouveauté. En 2016, Microsoft a procédé à l’affichage d’une publicité de OneDrive au sein de l’explorateur de fichiers. En sus, Microsoft a testé des publicités faisant apparaître ses applications web Office gratuites dans la barre de menu de l'application Wordpad de Windows 10 il y a deux ans. La société a également procédé à l’affichage de publicités pour Microsoft Edge dans le menu Démarrer de Windows 10 chaque fois que les utilisateurs recherchaient un navigateur concurrent.Ce n'est pas une nouveauté que Microsoft injecte des publicités dans le système d’exploitation. Le fabricant de logiciels a procédé à l’ajout d’une grande bannière publicitaire à l'explorateur de fichiers de Windows 10 en 2017afin de promouvoir les options d'abonnement à son service de stockage en nuage OneDrive.Microsoft expérimente les publicités à l'intérieur de Windows depuis une décennie maintenant. L’entreprise a déjà fait apparaître des publicités sur l'écran de verrouillage de Windows 10 et dans le menu Démarrer. En sus, il y a eu de nombreux cas de publicités dans la barre des tâches. De nombreuses applications intégrées de Windows 8 contenaient également des publicités.Microsoft n'est pas la seule entreprise à faire de la publicité pour ses propres services dans son système d'exploitation ou ses applications. Apple bombarde ses utilisateurs avec des offres pour Apple Music, Apple Fitness et iCloud via les iPhone. De plus, des publicités en plein écran sont servies aux utilisateurs d'Apple TV. Google pour sa part harcèle ses utilisateurs avec des fenêtres publicitaires jusqu'à ce qu'ils cèdent et décident de procéder à l'achat d'un abonnement à YouTube Premium.Pour ou contre l’injection de publicités dans le système d’exploitation ?Comment évaluez-vous votre expérience en la matière sous Windows ?Êtes-vous un utilisateur de Linux ? Comment comparez-vous l’expérience en matière d’injection de publicités au sein du système d’exploitation à celle de Windows ?Pourquoi Linux peine-t-il à s'imposer sur le desktop alors que les utilisateurs ont des griefs de ce genre à soulever contre Windows ?