Bonjour Windows Insiders, aujourd'hui nous publions Windows 11 Insider Preview Build 26040 sur le Canary Channel. Nous publions des ISO pour cette version.



Nouveautés de la version 26040



Notification Windows invitant à ouvrir la capture dans l'outil de découpe pour l'annotation.



Nouvelle fenêtre de paramétrage pour la gestion des appareils mobiles autorisés à se connecter à votre PC.

Cette nouvelle expérience remplace la capture à distance avec Phone Link annoncée en septembre.



L'ancien design de l'installation de Windows et le nouveau design de l'installation de Windows.

Ils ont introduit une nouvelle commande clavier pour naviguer entre les images/graphiques sur un écran/une page. Désormais, vous pouvez utiliser les touches " G " ou " Shift + G " pour naviguer vers l'avant ou vers l'arrière entre les images en mode balayage ( touche Narrateur + barre d'espace ).





" ou " " pour naviguer vers l'avant ou vers l'arrière entre les images en mode balayage ( ). La reconnaissance du texte dans les images, y compris l'écriture manuscrite, a été améliorée, de même que les descriptions générales des images. Vous pouvez essayer l'expérience améliorée en naviguant jusqu'à l'image et en appuyant sur la combinaison de touches Narrateur + CTRL + D lorsque le focus est sur une image. Cette fonctionnalité nécessite une connexion internet active, et le paramètre pour obtenir des descriptions d'images doit être activé dans les paramètres du Narrateur.

Lors d'activités multitâches sur votre PC, comme le passage fréquent d'une fenêtre à l'autre pour terminer une tâche ou l'utilisation de Snap Assist pour organiser l'espace de votre écran, Microsoft suggére d'utiliser la fonctionnalité Cast via un toast de notification.





Ils ont aussi mis à jour le flyout Cast dans les Paramètres rapides avec une assistance supplémentaire au cas où vous auriez des difficultés à découvrir des écrans à proximité, à établir des connexions, etc.



Le menu déroulant Cast dans les réglages rapides affiche désormais un lien permettant de résoudre les problèmes liés à la découverte de périphériques et à d'autres problèmes de diffusion.

Ne pas utiliser les lettres suivantes : "I", "O", "Q", "l", "o".

Ne pas utiliser ces chiffres : '0', '1'

N'utilisez pas les caractères "spéciaux" suivants : ',', '.', '&', '{', '}', '[', ']', '(', ')', ';'.

Commencez à utiliser ces caractères "spéciaux" : ':', '=', '?', '*'



Windows LAPS affichant un mot de passe avec l'ancienne et la nouvelle police.

Paramètres de la phrase de passe Windows LAPS.

La nouvelle fonction de phrase de passe est entièrement prise en charge lors de la sauvegarde des mots de passe dans Windows Server Active Directory ou Microsoft Entra ID.



Les listes de mots de passe sont tirées de Deep Dive : EFF's New Wordlists for Random Passphrases par Electronic Frontier Foundation, et sont utilisées sous licence CC-BY-3.0 Attribution.



Les trois nouveaux paramètres de phrase de passe PasswordComplexity correspondent chacun à l'une des listes de mots de passe originales de l'Electronic Frontier Foundation.



Windows LAPS ne prend en charge ni les listes de mots configurées par le client, ni la personnalisation des listes de mots intégrées.



Message du journal des événements de Windows LAPS lorsque le rollback du système d'exploitation est détecté.

Changements et améliorations

Lors de l'installation de Windows à partir de zéro, le processus n'a pas vraiment changé au fil des ans et l'apparence de l'expérience d'installation non plus. Cela signifie que le programme d'installation de Windows 11 est pratiquement identique à celui de Windows 10, qui était lui-même pratiquement identique à celui de Windows 8. Avec la dernière version de Windows 11, Microsoft a enfin mis à jour l'aspect et la convivialité du programme d'installation.En plus de modifier l'apparence du programme d'installation, Microsoft a également mis en avant l'option "Réparer mon PC" afin qu'elle soit plus visible et évidente. Dans les notes de mise à jour de cette dernière version de Canary, l'entreprise explique les changements apportés. Elle partage également une comparaison entre l'ancien et le nouveau design de l'installation de Windows.Microsoft commence à déployer progressivement une nouvelle fonctionnalité pour Windows qui permet d'accéder sans effort à vos photos et captures d'écran les plus récentes de votre appareil mobile Android et de les modifier dans l'outil de saisie sur votre PC. Grâce à cette fonctionnalité, vous recevrez des notifications instantanées sur votre PC chaque fois qu'une nouvelle photo ou capture d'écran sera réalisée sur votre appareil Android.Pour activer cette expérience, allez dans(ces paramètres ont été mis à jour avec la Build 26016 dans le Canary Channel) et choisissez "" et autorisez votre PC à accéder à votre téléphone Android. Votre PC recevra une mise à jour Cross Device Experience Host dans le Microsoft Store qui est nécessaire pour que cette expérience fonctionne.Microsoft étend Voice Clarity, qui était disponible sur les appareils Surface, à un plus grand nombre de personnes. Voice Clarity est une fonction qui améliore votre expérience audio sous Windows grâce à une technologie d'IA de pointe. Grâce à des modèles d'IA peu complexes, Voice Clarity annule les échos, supprime les bruits de fond et réduit la réverbération en temps réel. Cette fonction est activée par défaut et peut être utilisée par les applications utilisant le mode de traitement des signaux de communication, telles que Phone Link et WhatsApp. Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire, car Voice Clarity est pris en charge par les processeurs x64 et Arm64. Les applications qui utilisent le mode de traitement des signaux de communication n'ont pas besoin de modifications supplémentaires et Voice Clarity fonctionnera automatiquement pour elles lorsque l'appareil OEM n'offre pas le traitement en mode de communication. De même, les jeux PC qui utilisent le mode de traitement des signaux de communication pour leurs communications en ligne bénéficieront également de Voice Clarity. Les applications peuvent fournir une bascule pour l'effet de flux de suppression du bruit profond afin de basculer entre les modèles d'IA pour les communications vocales uniquement (suppression du bruit profond activée, le paramètre par défaut) et le contenu audio générique (suppression du bruit profond désactivée). Avec Voice Clarity, vous pouvez être sûr que votre voix sera clairement entendue lors des réunions en ligne et profiter de communications en ligne plus fluides et plus efficaces.Microsoft rafraîchit l'installation de Windows OS Media avec un design beaucoup plus propre et plus moderne. Toutes les mêmes fonctionnalités continueront d'être prises en charge dans l'expérience d'installation du système d'exploitation à l'état brut (propre), y compris la prise en charge sans surveillance, mais elles seront désormais cohérentes avec l'expérience actuelle de mise à niveau et d'installation disponible pour les appareils fonctionnant déjà sous le système d'exploitation Windows.Bien que ce changement n'affecte pas le déploiement du système d'exploitation DISM, il peut affecter certains de vos flux de travail. Veuillez prendre le temps de tester ces changements dans vos scénarios.Microsoft annonce aussi la prise en charge de la norme USB de dernière génération, USB 80Gbps, dans cette version de Windows. La prise en charge de l'USB 80Gbps sera initialement lancée sur certains appareils basés sur les processeurs mobiles Intel Core 14th Gen HX-series, tels que le nouveau Razer Blade 18.Il s'agit de la première mise à jour majeure de la norme USB4®, qui fait passer les performances de 40 Gbps à 80 Gbps. Elle permet la prochaine génération d'écrans, de stockage et de connectivité haute performance. Il est entièrement rétrocompatible avec les périphériques construits pour les anciennes générations d'USB et Thunderbolt™ et fonctionne aux côtés de toutes les autres fonctionnalités USB Type-C.Microsoft améliore l'expérience de consommation d'images avec Narrator. Il y a deux changements majeurs :La diffusion d'écran à partir de votre PC Windows vous permet d'étendre sans fil votre écran à un autre PC, un téléviseur ou d'autres écrans externes situés à proximité. Microsoft apporte des améliorations qui visent à informer les utilisateurs sur la fonction de diffusion et à améliorer sa découverte dans Windows 11. Ces améliorations sont les suivantes :La solution Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) a été améliorée grâce à une nouvelle fonction de gestion automatique des comptes. Grâce à cette fonctionnalité, les administrateurs informatiques peuvent désormais configurer Windows LAPS pour qu'il crée automatiquement le compte local géré. Il est également possible de configurer le nom du compte, d'activer ou de désactiver le compte et, éventuellement, de rendre aléatoire le nom du compte pour une meilleure sécurité. L'intégration avec les politiques existantes de gestion des comptes locaux de Microsoft a également été améliorée.Voici une image du nouveau paramètre de gestion automatique des comptes :La solution de mot de passe de l'administrateur local de Windows (LAPS) a été améliorée grâce à un nouveau paramètre PasswordComplexity. Grâce à cette fonctionnalité, les administrateurs informatiques peuvent désormais configurer Windows LAPS pour qu'il génère des mots de passe moins confus. Le nouveau paramètre est similaire au paramètre de complexité 4 existant en ce sens que les quatre catégories de caractères sont utilisées (lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et caractères spéciaux). Cependant, lorsque PasswordComplexity est configuré avec le nouveau paramètre 5, les caractères les plus déroutants sont omis afin d'améliorer la lisibilité du mot de passe et de réduire les confusions et les pertes de temps. Par exemple, le chiffre "1" et la lettre "I" ne sont jamais utilisés avec le nouveau paramètre.Lorsque PasswordComplexity est configuré sur 5, les modifications suivantes sont apportées au jeu de caractères du dictionnaire de mots de passe par défaut :L'onglet Windows LAPS dans le snap-in Active Directory Users and Computers (via Microsoft Management Console) a également été amélioré. Lorsque le mot de passe Windows LAPS est affiché en clair, le mot de passe utilise désormais une nouvelle police de caractères pour une meilleure lisibilité.La solution Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) a été améliorée grâce à une nouvelle fonction de phrase de passe. Grâce à cette fonction, les administrateurs informatiques peuvent désormais configurer Windows LAPS pour qu'il génère des phrases de passe, par exemple : "". Comparez cela à un mot de passe plus traditionnel comme "" - la phrase de passe est clairement plus facile à lire, à répéter et à taper.Avec cette nouvelle fonctionnalité, le paramètre de stratégie PasswordComplexity existant peut désormais être configuré pour sélectionner l'une des trois listes de mots de passe différentes. Les trois listes de mots de passe sont incluses dans Windows, de sorte qu'aucun téléchargement supplémentaire n'est nécessaire. Un nouveau paramètre de stratégie, "", permet de contrôler le nombre de mots d'une nouvelle phrase de passe.La construction d'une phrase de passe est simple : le nombre de mots configuré est sélectionné de manière aléatoire dans la liste de mots configurée et ajouté ensemble. La première lettre de chaque mot est en majuscule pour faciliter la lecture.Le nouveau paramètre de stratégie PassphraseLength :La solution Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) a été améliorée grâce à une nouvelle fonction de détection de retour en arrière des images. Grâce à cette fonction, Windows LAPS peut désormais détecter un retour en arrière de l'image. Lorsqu'une image d'un système d'exploitation est rétablie (quel que soit le mécanisme, par exemple la réversion d'un instantané Hyper-V ou via des produits de redéploiement d'images), il en résulte souvent une situation d'"état déchiré" dans laquelle le mot de passe stocké dans Active Directory ne correspond plus au mot de passe (hachage) stocké localement sur l'appareil. Dans ce cas, l'administrateur informatique est incapable de se connecter à l'appareil à l'aide du mot de passe Windows LAPS persistant. Le problème n'est pas résolu tant que Windows LAPS ne fait pas pivoter le mot de passe en fonction de la date d'expiration normale du mot de passe, ce qui peut ne pas se produire avant des jours ou des semaines.La nouvelle fonctionnalité ajoute un attribut Active Directory "msLAPS-CurrentPasswordVersion" au schéma Windows LAPS. Cet attribut contient un GUID aléatoire qui est écrit par Windows LAPS chaque fois qu'un nouveau mot de passe est conservé dans Active Directory, suivi de l'enregistrement d'une copie locale. Au cours de chaque cycle de traitement, le GUID stocké dans msLAPS-CurrentPasswordVersion est interrogé et comparé à la copie conservée localement ; s'ils sont différents, le mot de passe fait immédiatement l'objet d'une rotation.Pour activer cette fonctionnalité, vous devez d'abord exécuter la dernière version de la. Windows LAPS notera la présence du nouvel attribut et commencera à l'utiliser.Windows LAPS enregistrera une nouvelle raison spécifique lorsqu'un retour en arrière est détecté, par exemple :Si vous n'exécutez pas la version mise à jour de la Update-LapsADSchema PowerShell cmdlet, Windows LAPS enregistrera un avertissement 10108 dans le journal des événements, mais continuera à fonctionner normalement à tous les autres égards.Comme mentionné avec la version 26020, WordPad est supprimé lors d'une installation propre et l'est également lors d'une mise à niveau à partir de cette version.Microsoft a modifié l'affichage de l'icône Copilot sur le côté droit de la barre des tâches afin de rendre le point d'entrée de Copilot plus clair et plus facilement accessible en le rapprochant de l'endroit où s'ouvre le volet Copilot. Dans le cadre de ce changement, ils ont désactivé par défaut l'option "" pour le coin le plus à droite de la barre des tâches. Cette option peut être réactivée dans la section "" sous Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches (vous pouvez simplement faire un clic droit sur la barre des tâches pour accéder à cette section). Cette modification commence tout juste à être déployée auprès des utilisateurs initiés du canal Canary, de sorte que tout le monde ne la verra pas tout de suite.La version ISO de cette mise à jour est accessible pour les membres du programme Windows Insider. Elle peut être téléchargée ici Source : Annonce de Windows 11 Insider Preview Build 26040 (Microsoft) Quel est votre avis sur ces améliorations ?