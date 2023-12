Avec un accent renouvelé sur votre productivité, nous annonçons une nouvelle maison pour les développeurs sur Windows - Dev Home. Dev Home est une nouvelle expérience dans Windows 11, désormais disponible en préversion préliminaire, qui vous ramène dans la zone et rationalise votre flux de travail avec des fonctionnalités telles que la configuration WinGet pour une configuration plus simple et plus rapide, Dev Drive pour des performances améliorées du système de fichiers et un nouveau tableau de bord personnalisable pour suivez tous vos workflows et tâches en un seul endroit. Dev Home facilite la connexion à GitHub et la configuration de votre machine pour coder les référentiels qui vous intéressent, en installant facilement les outils et les packages dont vous avez besoin. Dev Home peut également configurer vos environnements de codage dans le cloud à l'aide de Microsoft Dev Box et de GitHub Codespaces. Avec Dev Home, conçu par et pour les développeurs, vous disposez désormais de votre compagnon de productivité ultime pour vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : écrire du code. Avec un accent renouvelé sur votre productivité, nous annonçons une nouvelle maison pour les développeurs sur Windows - Dev Home. Dev Home est une nouvelle expérience dans Windows 11, désormais disponible en préversion préliminaire, qui vous ramène dans la zone et rationalise votre flux de travail avec des fonctionnalités telles que la configuration WinGet pour une configuration plus simple et plus rapide, Dev Drive pour des performances améliorées du système de fichiers et un nouveau tableau de bord personnalisable pour suivez tous vos workflows et tâches en un seul endroit. Dev Home facilite la connexion à GitHub et la configuration de votre machine pour coder les référentiels qui vous intéressent, en installant facilement les outils et les packages dont vous avez besoin. Dev Home peut également configurer vos environnements de codage dans le cloud à l'aide de Microsoft Dev Box et de GitHub Codespaces. Avec Dev Home, conçu par et pour les développeurs, vous disposez désormais de votre compagnon de productivité ultime pour vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : écrire du code.

Donner aux développeurs plus de contrôle sur leurs paramètres système et leurs comportements avancés

Aider les développeurs à découvrir des paramètres puissants qui peuvent améliorer leurs flux de travail quotidiens et la performance de leur machine

Créer une expérience d’interface utilisateur uniforme pour gérer et personnaliser les nouvelles expériences de développement sur Windows (par exemple, l’intégration native de l’explorateur de fichiers et du contrôle de version) afin de pouvoir itérer rapidement sur de nouvelles fonctionnalités et personnalisations

Travailler avec la communauté des développeurs pour identifier des paramètres supplémentaires qui sont utiles à intégrer dans l’outil

Pouvoir être facilement scripté et réappliqué à de nouvelles machines et/ou à des machines existantes

Cette fonctionnalité n'est pas destinée à remplacer les paramètres existants trouvés dans l'application Paramètres Windows.

Cette fonctionnalité n'a pas pour but de compliquer la manière dont les développeurs peaufinent actuellement leurs machines.

Cette fonctionnalité n'est pas destinée à remplacer les surfaces existantes dans Windows telles que la page de paramètres « Pour les développeurs » dans l'application Paramètres Windows.

En mai, tandis que Microsoft disait apporter la puissance de l'IA à Windows 11, elle a présenté Dev Home en ces termes :La Preview de Dev Home, récemment publié pour Windows 11, offre plusieurs fonctionnalités liées aux développeurs pour faciliter la vie des rédacteurs de code. Mais Microsoft souhaite franchir une étape supplémentaire et équiper l'application de « Paramètres Windows avancés », une section avec des options et des préférences supplémentaires qui autrement nécessitent des actions plus compliquées pour activer/désactiver ou personnaliser.Microsoft a annoncé l'idée sur le référentiel GitHub de Dev Home, et la société souhaite connaître vos commentaires et vos idées sur les options ou fonctionnalités à inclure dans les « Paramètres Windows avancés ». Le message reconnaît également que les développeurs souhaitent modifier de nombreux paramètres ou clés de registre qui ne sont « soit pas accessibles via l'application Paramètres », soit « difficiles à découvrir dans le système d'exploitation ».En fin de compte, les « Paramètres Windows avancés » donneront aux développeurs (et aux clients réguliers) plus de contrôle sur leurs ordinateurs, donneront accès à des fonctionnalités nouvelles ou expérimentales pour les flux de travail des développeurs et augmenteront la sensibilisation aux fonctionnalités qui pourraient améliorer leurs expériences. Considérez-le comme une variante de PowerToys axée sur les développeurs.Microsoft a présenté quelques images PoC du nouveau panneau Paramètres Windows avancés. Microsoft a clairement indiqué que cela n'était pas destiné à remplacer le panneau Paramètres Windows par défaut ; au lieu de cela, il est conçu pour donner aux utilisateurs avancés plus de contrôle sur le fonctionnement de leur système d'exploitation.Parmi les objectifs que Microsoft souhaite atteindre avec ce nouveau panneau, on peut citer :Ne sont pas des objectifs :Microsoft encourage les utilisateurs à donner leur avis sur le design du panneau à travers le fil de discussion GitHub. Il semble que l'éditeur de Windows veuille faire de cette nouvelle fonctionnalité un succès auprès des utilisateurs expérimentés de Windows 11, et donc recueillir leur opinion sur la fonctionnalité dès la phase de conception est très important.Source : Microsoft ( 1 Que pensez-vous du nouveau panneau de paramètres avancés pour Windows ? Est-ce une fonctionnalité utile pour les utilisateurs expérimentés ou une source de confusion pour les utilisateurs novices ?Quels sont les paramètres que vous aimeriez voir intégrés dans le panneau de paramètres avancés pour Windows ? Quels sont ceux que vous utilisez le plus souvent dans votre travail de développement ?Comment le panneau de paramètres avancés pour Windows pourrait-il s’intégrer avec d’autres outils de développement, tels que Visual Studio, GitHub, PowerShell, etc. ?Quels sont les avantages et les inconvénients de passer à Windows 11 pour profiter du panneau de paramètres avancés pour Windows ? Est-ce que cela vaut le coup d’investir dans un nouveau matériel compatible ?Quelles sont les meilleures pratiques pour utiliser le panneau de paramètres avancés pour Windows ? Comment éviter les erreurs, les conflits et les problèmes de performance ?