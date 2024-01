Microsoft n'a de cesse que d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à Windows 11 depuis son lancement le 5 octobre 2021. Un gestionnaire des tâches repensé, l'ajout des onglets à l'explorateur de fichiers, un nouveau bloc-notes, l'ajout de l'IA à travers l'assistant Microsoft Copilot, la recherche universelle, la possibilité de désinstaller les applications préinstallées, etc. sont autant de nouveautés apportées par Windows 11. Cependant, les récentes données montrent que le dernier système d'exploitation de Microsoft peine à attirer les utilisateurs. La part de marché de Windows 11 semble en grande partie liée à l'abandon du matériel autrefois sous Windows 7.Il n'y a pas de chiffres provenant de Microsoft, mais les données d'autres sociétés spécialisées dépeignent une image sombre pour l'éditeur de Redmond. Les données de Statcounter pour le mois de décembre indiquent que le taux d'adoption de Windows 11 a à peine progressé en 2023. Malgré les mises à jour apportées à Windows 11 au cours de cette période de douze mois, Windows 10 règne toujours en maître. Windows 10 représentait 67,95 % des parts de marchés de PC Windows en décembre 2022 et 67,46 % en décembre 2023. En revanche, Windows 11 est passé d'une part de marché de 16,97 % en décembre 2022 à 26,52 % en décembre 2023.Bien entendu, il ne s'agit là que des chiffres de Statcounter, et non de ceux de Microsoft. Il s'agit également de ce qu'ils voient lorsque les ordinateurs se connectent aux sites Web qu'ils analysent, et ils ne donnent donc pas une image complète de l'industrie. Toutefois, la taille de l'échantillon est suffisamment importante pour nous fournir des informations utiles et confirmer que Windows 11 reste impopulaire par rapport à son prédécesseur. Pour dire les choses simplement, Windows 11 est un système d'exploitation controversé en raison de ses exigences matérielles, et il semble que de nombreuses personnes ne soient pas encore prêtes à sauter le pas.Quant à Windows 7, la part de marché du système d'exploitation obsolète s'est complètement effondrée, passant de 11,2 % à 3,34 % au cours de la même période. Les chiffres montrent que Windows 10 ne semble pas vouloir disparaître et se taille toujours la part du lion sur le marché des PC Windows. La complaisance de Windows 11 paraît surprenante, car tous les nouveaux PC sont livrés avec Windows 11 depuis un certain temps déjà. Certains critiques affirment qu'il faut prendre ces chiffres avec prudence. Cependant, d'autres pensent que le faible taux d'adoption de Windows 11 est largement lié aux choix de Microsoft en matière d'exigences matérielles.Le renouvellement du matériel reste un défi. Les exigences strictes de Microsoft en matière de matériel constituent un obstacle pour certains utilisateurs qui pourraient envisager de passer de Windows 10 à Windows 11. Un PC exécutant actuellement Windows 10 pourrait être tout à fait capable d'exécuter Windows 11 également. Mais Microsoft exige un processeur récent et d'autres matériels. Il existe une pléthore de guides en ligne sur la manière de contourner les exigences matérielles de Windows 11. Pour de nombreux critiques, les exigences matérielles de Windows 11 ne sont pas justifiées d'un point de vue technique ou en matière de performances.En outre, certains critiquent les exigences matérielles de Windows 11 pour les millions de tonnes de déchets électroniques que cela pourrait entraîner en 2025 lorsque Windows 10 sera mis au rebut. Microsoft mettra fin au support de Windows 10 le 14 octobre 2025, et le temps presse donc pour ceux qui refusent de sauter le pas. Lorsque cela arrivera, des centaines de millions de machines exécutant Windows 10 et qui seront encore en parfait état de marche pourraient être jetés aux ordures en raison des exigences matérielles de Windows 11. Certaines entreprises seront donc contraintes de payer pour que Microsoft étende le support de Windows 10.Il y aura des mises à jour de sécurité étendues (Extended Security Update) pour que les lumières restent allumées un peu plus longtemps. Cela a été le cas pour toutes les anciennes versions de Windows. Comme d'habitude, ces mises à jour devraient être facturées à un prix encore indéterminé. Selon les informations disponibles pour l'instant, ce programme devrait s'étendre sur une période de trois ans à partir de la date de la fin du support de Windows 10, soit jusqu'à 2028. Mais la fin de la prise en charge de Windows 10 va certainement devenir un problème. Après tout, quel que soit le prix proposé, les mises à jour payantes sont toujours mal vues.À l'horizon 2024, outre l'apparition attendue de ce qui pourrait ou non s'appeler Windows 12, la mise à jour la plus immédiate de Windows 10 et 11 consistera à rendre les systèmes d'exploitation conformes à la législation de l'UE. Dans le cas contraire, Microsoft risque de lourdes amendes. Microsoft a promis de mettre à jour Windows 10 22H2 et Windows 11 23H2 dans l'Espace économique européen (EEE) avec la possibilité de désinstaller Edge et la recherche Web via Bing d'ici le 6 mars 2024. Les utilisateurs de l'EEE recevront aussi de nouveaux flux d'interopérabilité et il leur sera demandé s'ils souhaitent synchroniser leur compte Microsoft avec Windows.Mais à part l'élimination de certaines expériences ratées - dont la suppression récente de Windows Mixed Reality - il semble y avoir très peu de choses dans Windows 11 pour tenter les utilisateurs d'abandonner Windows 10, et il ne semble pas que cela changera radicalement en 2024. Même Microsoft semble faire face à la longévité indésirable de Windows 10 et de Windows 7. Mais en novembre de l'année dernière, elle a annoncé qu'elle apporterait son assistance infusée d'IA, Copilot, à Windows 10. Mais ce n'est pas tout. Outre Windows 10 et Windows 7, d'autres anciennes versions de Windows, notamment Windows 8 et Windows XP, subsistent toujours.Windows 8.1 détient toujours une part de 1,66 % sur le marché des PC Windows et Windows XP en détient 0,64 %. Ce dernier chiffre est choquant si l'on considère que cela fait dix ans que Microsoft a fait ses adieux à Windows XP en arrêtant le support de cette version. Mais malgré cela, Windows XP reste particulièrement populaire auprès de quelques groupes de passionnés. L'année dernière, ils ont révélé avoir craqué l'algorithme que Microsoft utilisait pour valider les clés de produit de Windows XP. L'algorithme aurait été réimplémenté, ce qui leur offre la possibilité de générer des codes d'activation valides pour Windows XP, sans une connexion Internet.Source : Statcounter Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du taux d'adoption de Windows plus de deux ans après sa sortie ?Selon vous, l'évolution du taux d'adoption de Windows 11 est-elle trop lente ou normale ?Les exigences matérielles de Windows 11 sont-elles un frein à son adoption à grande échelle ?Que pensez-vous des tonnes de déchets électroniques que ces exigences matérielles pourraient engendrer ?L'argument de la sécurité avancé par Microsoft justifie-t-il la mise au rebut de millions de matériels encore fonctionnels ?Pensez-vous que les régulateurs doivent intervenir pour empêcher une telle chose ? Pourquoi ?