Je pense qu'en général le matériel qui fait tourner Windows 10 pourrait être utilisé après 2025 sans problème, parfois pendant plus de 10 ans. Rappelons que ce qui est cher en ressources, c'est avant tout les mines pour les matières premières, les nombreuses transformations pour la fabrication et le transport, puis en fin de vie le recyclage énergivore et très partiel pour les métaux. Les gains en consommation électrique dans le matériel bureautique plus récent ne sont pas négligeables, mais loin de représenter les gaspillages d'un renouvellement fréquent.Cependant, je ne suis pas convaincu que Windows 10 soit un bon système d'exploitation pour cela. Rien que pour faire tourner Windows Update, il faut aujourd'hui plusieurs réacteurs nucléaires dans le monde, et cet outil ne s'occupe même pas de la mise à jour des logiciels ajoutés par l'utilisateur. Il y a du gaspillage de ressources à tous les niveaux dans ce système, et donc quand c'est possible il vaut mieux utiliser un autre système d'exploitation plus léger et libre pour prolonger la vie d'un ordinateur, et bénéficier ainsi mises à jour de sécurité sans date limite, et profiter d'un outil beaucoup plus rapide et efficace.Si PIRG arrive a obtenir quelques années de plus, c'est bien, mais je doute que les actionnaires de Microsoft soient favorables à cela. L'intérêt des actionnaires est la SEULE chose qui compte chez Microsoft. Est-ce qu'ils feront la même demande aux constructeurs de smartphones et tablettes Android, IOS, Tizen, etc.. qui sont également responsables de dégâts considérables à l'environnement ?