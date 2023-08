Depuis des décennies, Microsoft remplit les versions de Windows d'utilitaires propriétaires auxquels très peu d'utilisateurs s'intéressent. La plupart de ces logiciels sont considérés comme des bloatwares et les utilisateurs avertis les suppriment, une tâche très souvent pénible et parfois risquée. Toujours pour éviter de se coltiner ces programmes, certains utilisateurs de Windows créent des supports d'installation personnalisés avec des versions réduites. Mais dans une prochaine version de Windows 11 , vous n'aurez pas besoin d'aller aussi loin. Les utilisateurs pourront supprimer davantage d'applications par défaut sans avoir recours à des outils tiers.En particulier, la Build 25931 du canal Canary permet aux utilisateurs de désinstaller les programmes Windows par défaut Camera, Photos, People, l'assistant virtuel Cortana (récemment mis hors service) et Remote Desktop Client via l'interface de désinstallation par défaut du menu Paramètres. L'option permettant de supprimer l'application Appareil photo par défaut existe depuis un certain temps dans d'autres versions préliminaires de Windows 11 et l'option de désinstallation de Cortana est apparue dans les versions de test au début du mois. Microsoft prévoit de publier sa prochaine grande mise à jour de Windows 11 en septembre.Ces dernières années, Windows a progressivement permis aux utilisateurs de désinstaller un plus grand nombre d'applications installées par défaut, et nous arrivons au point où la plupart peuvent être supprimées librement. La plupart de ces applications intégrées ne sont pas énormes, vous n'allez donc pas gagner beaucoup d'espace en les désinstallant, mais le fait de pouvoir les désinstaller complètement devrait permettre à Windows d'être moins surchargé. Tous ces programmes (à l'exception de Cortana) disposent d'alternatives tierces populaires, comme IrfanView pour Photos ou Chrome Remote Desktop pour le programme MSTSC de Microsoft.Microsoft a débranché Cortana au début du moins. La firme de Redmond a publié une nouvelle mise à jour qui affiche un message expliquant que l'assistant personnel intelligent est désormais obsolète. En juin dernier, Microsoft avait prévenu que l'entreprise cesserait de prendre en charge Cortana en tant qu'application autonome dans Windows 11 et Windows 10 à la fin 2023, mais nous y sommes déjà. Si l'application Cortana ne fonctionne plus sous Windows 11, l'assistant personnel reste tout de même disponible en tant qu'assistant de productivité dans Outlook mobile, Teams mobile, Microsoft Teams displays et Microsoft Teams Rooms.Cortana a été lancé pour la première fois sur Windows Phone 8.1 en 2014, et Microsoft l'a introduit sur les PC Windows 10 environ un an plus tard. Malheureusement, l'assistant personnel n'a jamais bénéficié du même élan qu'Alexa ou Google Assistant, et à l'exception du Harman Kardon Invoke, les fabricants tiers ne se sont pas intéressés à l'intégration de Cortana dans leurs produits. Ces dernières années, Microsoft a essayé de se concentrer sur les cas d'utilisation de la productivité pour Cortana, mais l'écriture était déjà sur le mur. Désormais, avec la possibilité de désinstaller Cortana, l'assistant devrait complètement disparaître.Parmi les autres changements notables de cette version Canary, citons la mise à jour de la prise en charge de la norme Unicode Emoji 15 et des outils d'accès vocal plus universels. La mise à jour de septembre de Windows 11 devrait également inclure la prise en charge native des fichiers RAR et 7-Zip, une nouvelle page d'accueil des paramètres, un bien meilleur mélangeur de volume et un accès anticipé à Windows Copilot. Selon Microsoft, Copilot est un nouvel assistant piloté par l'IA qui devrait être beaucoup plus utile que Cortana ne l'a jamais été. Le nouvel assistant de Microsoft diffuse de la publicité alimentée par Bing.Source : Microsoft Que pensez-vous de la décision de Microsoft de permettre aux utilisateurs de supprimer davantage d'applications intégrées à Windows ?Cette décision sonne-t-elle le glas des utilitaires tiers permettant de supprimer les bloatwares ?