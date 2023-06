La prise en charge de l'ancienne version du système d'exploitation prendra fin en octobre 2025, mais le déploiement d'une mise à niveau à l'échelle de l'entreprise n'est pas une tâche aisée. La tâche est d'autant plus ardue qu'elle doit être effectuée manuellement. Windows 11 avait des exigences plus strictes en matière de matériel. De plus, les mises à jour ne sont pas garanties si ces conditions ne sont pas remplies. Cela signifie qu'une première étape pour déterminer les machines à mettre à niveau consiste à savoir quelles machines du parc informatique répondent à toutes les exigences. Plus l'entreprise est grande, plus la tâche est ardue.Selon l'étude et l'analyse des données de Lansweeper sur l'état de préparation à Windows 11 en 2021, seuls 57,26 % des postes de travail pouvaient réussir la mise à niveau à l'époque. Si la majorité des systèmes (92,85 %) disposaient de suffisamment de mémoire vive, 43 % ne répondaient pas aux exigences en matière de processeur et près de 15 % n'avaient pas installé de TPM ou ne l'avaient pas activé. Les perspectives sont encore plus sombres pour les postes de travail des machines virtuelles (VM). Seule la moitié d'entre elles répondaient aux exigences en matière de CPU, et 67,1 % seulement disposaient de suffisamment de mémoire vive. Presque tous les postes de travail VM ne prenaient pas en charge la technologie TPM.Depuis la création du rapport, ces chiffres se sont légèrement améliorés : 12 % d'appareils supplémentaires répondent désormais aux exigences en matière de CPU et de TPM. Bien que cela soit prometteur, il est peu probable que tous les appareils Windows soient prêts d'ici à ce que la prise en charge de Windows 10 ne soit plus disponible.Outre le manque de préparation, les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées à Windows 11 pourraient freiner l'adoption plutôt que de la favoriser, selon les membres de la communauté Windows 11 de Reddit. Même si elle rend le moteur de recherche Bing basé sur l'IA disponible dans la barre des tâches, elle pourrait causer d'autres problèmes et interférer avec les fonctionnalités de base du système d'exploitation. Les rapports faisant état de lenteurs de la mémoire, de messages d'erreur et de la disparition d'icônes sur le bureau renforcent l'hésitation des utilisateurs à procéder à la mise à niveau.À la lumière de ces facteurs, il n'est pas surprenant qu'au 5 mai de cette année, seuls 5,47 % des utilisateurs avaient effectué la mise à niveau vers Windows 11, soit une augmentation de 2,86 % depuis octobre 2022. Plus de 80 % des machines basées sur Windows dans les environnements d'entreprise utilisent actuellement ce logiciel bientôt obsolète.Cependant, la réalité est que la version actuelle - Windows 10, 22H2 - est la version finale. Une fois que le support n'est plus disponible, les machines obsolètes seront vulnérables aux menaces de cybersécurité et aux logiciels malveillants.Si vous ne savez pas quelles machines de votre parc informatique répondent aux exigences matérielles strictes de Windows 11, la première chose à faire est de les découvrir. Prenez en compte les meilleures pratiques suivantes :Réalisez un audit de l'état de préparation à Windows. Un audit approfondi peut aider à découvrir le travail qui doit être accompli pour un déploiement réussi de Windows 11. Il s'agit de découvrir et de créer un inventaire complet et précis de tous vos actifs informatiques, et de compléter la liste avec des informations détaillées et granulaires sur le type et l'emplacement des appareils, les systèmes installés, les versions de ces systèmes, etc.Mettez en œuvre un déploiement progressif : Envisagez de déployer la mise à jour de Windows 11 de manière progressive. Commencez par un petit groupe d'utilisateurs ou de départements et étendez progressivement le déploiement en fonction du retour d'information et des performances au cours de chaque phase.Éduquer et former les utilisateurs finaux : Windows 11 introduit de nouvelles fonctionnalités et une interface utilisateur différente de celle des versions précédentes. Fournissez une formation et de la documentation aux utilisateurs finaux pour aider les employés à se familiariser avec les changements et à maximiser leur productivité.Suivez de près le processus de mise à jour. Assurez-vous d'avoir mis en place des processus et des technologies permettant de suivre et de résoudre les problèmes éventuels. Mettez en place des canaux permettant aux utilisateurs de signaler les problèmes et disposez d'une équipe d'assistance prête à aider les utilisateurs pendant et après la mise à jour.Un seul incident de cybersécurité peut être dévastateur pour une entreprise - et une fois que la date limite arrive et que Windows 10 n'est plus pris en charge, vous serez en danger. Même si vous ne prévoyez pas de mettre à jour immédiatement, le fait de comprendre l'état de préparation à Windows 11 dans votre entreprise et ce qu'il faudra faire pour exécuter le déploiement vous aidera à être mieux préparé le moment venu.Source : Lansweeper Trouvez-vous cette analyse pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?