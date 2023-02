Processeur : 1 gigahertz (GHz) ou plus avec deux cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur une puce (SoC).

RAM : 4 gigaoctets (Go) ou plus.

Stockage : 64 Go ou plus d'espace de stockage disponible sont nécessaires pour installer Windows 11. Un espace de stockage supplémentaire peut être nécessaire pour télécharger les mises à jour et activer certaines fonctionnalités.

Carte graphique : compatible avec DirectX 12 ou une version ultérieure, avec un pilote WDDM 2.0.

Micrologiciel système : UEFI, compatible avec Secure Boot.

TPM : Trusted Platform Module (TPM) version 2.0.

Affichage : affichage haute définition (720p), écran de 9 pouces ou plus, 8 bits par canal de couleur.

Connexion Internet : une connexion Internet est nécessaire pour effectuer les mises à jour, et pour télécharger et utiliser certaines fonctionnalités. L'édition familiale de Windows 11 nécessite une connexion Internet et un compte Microsoft pour terminer la configuration du périphérique lors de la première utilisation.

Un filigrane persistant

Je suis passé à Windows 11 il y a plus d'un an et tout s'est bien passé. On ne m'a jamais dit que mon ordinateur n'atteignait pas la configuration minimale requise. J'utilise un processeur AMD Ryzen 3 3100 4 cœurs 3,59 GHz avec 24 Go de mémoire. Mon GPU est NVIDIA Geforce GTX 1650.



Édition Windows 11 Famille



Variante 21H2



Installé le ‎11/‎9/‎2021



Version du système d'exploitation 22000.1281



Découvrez le pack d'expérience de fonctionnalités Windows 1000.22000.1281.0



J'allume mon ordinateur aujourd'hui et j'ai ce filigrane sur mon écran qui indique "Configuration requise non satisfaite". Je n'ai rien changé sur mon ordinateur. Qu'est ce qui cause cette erreur?

À l'origine, les exigences pour Windows 11 n'étaient pas aussi strictes, mais Microsoft les a modifiées dans les versions ultérieures, c'est pourquoi vous verrez cela.



Vous pouvez supprimer le filigrane en suivant ces étapes*:



Étape 1 : Ouvrez l'Éditeur du Registre en tapant la même chose dans la recherche, puis en appuyant sur la touche Entrée.



Cliquez sur le bouton Oui lorsque vous obtenez l'invite de contrôle de compte d'utilisateur pour ouvrir l'Éditeur du Registre avec des droits d'administrateur.



Étape 2*: Dans l'Éditeur du Registre, accédez à*:



HKEY_CURRENT_USER\Panneau de configuration\UnsupportedHardwareNotificationCache



REMARQUE*: Si vous ne trouvez pas la clé UnsupportedHardwareNotificationCache, accédez à HKEY_CURRENT_USER\Control Panel, cliquez avec le bouton droit sur la clé Control Panel, sélectionnez New, puis sélectionnez Key. Nommez la nouvelle clé comme UnsupportedHardwareNotificationCache.



Étape 3 : Sur le côté gauche, sélectionnez la clé UnsupportedHardwareNotificationCache. Sur le côté droit, effectuez un clic droit, sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Valeur DWORD (32 bits). Nommez-le SV1 si vous exécutez la version stable de Windows 11, la version bêta ou l'aperçu de la version. Si vous êtes sur une version Insider, nommez-la SV2.



Étape 4 : Enfin, double-cliquez sur le SV1/SV2 et modifiez ses données de valeur sur 0 (zéro).



Étape 5 : Redémarrez votre ordinateur ou redémarrez le processus de l'Explorateur de fichiers via le Gestionnaire des tâches pour vous débarrasser du message "Configuration système non satisfaite".

Pour installer ou mettre à niveau vers Windows 11, les appareils doivent répondre à la configuration matérielle minimale suivante :En août 2021, lorsque le système était encore en préversion, Microsoft a souligné qu'il ne vous empêchera pas d'effectuer des installations manuelles de Windows 11 sur des systèmes qui ne répondent pas aux exigences officielles. Cela signifie que bien que les personnes exécutant Windows 10 sur des systèmes non pris en charge ne se voyaient pas proposer Windows 11 via Windows Update, elles pouvaient toujours effectuer la mise à jour via un fichier ISO et une mise à niveau ou une nouvelle installation manuelle.Cela a été considéré comme une aubaine particulière pour les PC juste à la limite des exigences système de Windows 11, comme ceux exécutant des processeurs Intel Core de 6ou 7génération ou des processeurs AMD Ryzen de première génération. Ces puces ne prennent pas en charge quelques exigences de sécurité facultatives ésotériques, mais peuvent sinon répondre aux exigences de performances et de démarrage sécurisé et TPM 2.0 tout en bénéficiant de la prise en charge des pilotes DCH modernes d'Intel, d'AMD et de la plupart des fabricants de PC.Toutefois, dans le même billet, Microsoft recommandait toujours activement de ne pas exécuter Windows 11 sur un système qui ne répond pas aux critères de prise en charge officiels. Selon les données des PC exécutant les versions Insider Preview à ce moment-là, Microsoft affirmait que les PC qui ne répondaient pas aux exigences avaient « 52 % plus de plantages en mode noyau » que les PC qui le faisaient et que les applications propriétaires se plantaient 43 % plus souvent sur du matériel non pris en charge. Mais permettre aux utilisateurs de prendre la décision par eux-mêmes est sans doute ce que l'entreprise aurait dû faire en premier lieu : les personnes qui ne recherchent pas la mise à jour de Windows 11 ne la recevront jamais si leur matériel n'est pas à la hauteur, mais les utilisateurs avancés, les testeurs et les services informatiques qui souhaitent exécuter les derniers logiciels sur leurs ordinateurs peuvent évaluer les compromis et prendre eux-mêmes la décision.Les exigences matérielles strictes de Microsoft pour Windows 11 sont bien connues, et la méthode pour les contourner est probablement aussi connue de tous ceux qui ont besoin d'exécuter Windows 11 sur des ordinateurs plus anciens ou dans un environnement virtuel. Même en cas de contournement, Microsoft prend soin de prévenir les utilisateurs, ce qui peut s'avérer fastidieux dans les environnements d'entreprise.La mise à jour Windows 11 de janvier 2023 indique aux personnes qui ont forcé la mise à jour sur leur PC via un filigrane persistant sur le bureau que la configuration système requise n'a pas été respectée.Si cela n'est pas indiqué sur la page de support de Microsoft, l'histoire circule sur de nombreux blogs Windows et certaines personnes se plaignent du filigrane sur les forums de support officiels de Microsoft. Le filigrane indique « configuration système non satisfaite » et apparaît dans le coin inférieur droit du bureau si le système d'exploitation remarque qu'il fonctionne sur du matériel qui ne répond pas aux exigences minimales.Il est possible que le coupable soit le processeur de sécurité dédié, ou puce TPM 2.0 (Trusted Platform Module), utilisé par des services comme BitLocker et Windows Hello. Microsoft requiert ce module avant la mise à niveau. C'est pourquoi de nombreux PC ne pouvaient pas faire la mise à niveau lorsque Windows 11 a été annoncé. La plupart des nouveaux processeurs et cartes mères ont une capacité intégrée, mais la fonctionnalité n'était pas une inclusion garantie avant le lancement de Windows 11.Mais certains utilisateurs s'en moquent, et pouvez-vous leur en vouloir ? Obtenir un nouveau PC pour mettre à niveau vers un système d'exploitation spécifique n'est plus autant encouragé à cette époque de récession économique. Et comme la communauté Windows est depuis longtemps autosuffisante, elle a réussi à trouver comment forcer une mise à niveau de Windows 11 sur un PC malgré le fait qu'il n'ait pas de matériel pris en charge.Si vous passez à Windows 11 même si votre appareil n'est pas techniquement compatible, il existe un moyen de supprimer la messagerie qui se trouve sur votre bureau. En décembre dernier, un conseiller indépendant de Microsoft a suggéré ce que font de nombreuses autres pages de procédures*: modifier le fichier de registre pour que Windows pense que tout est casher. Notez que cela a ses inconvénients, comme l'annulation de la garantie logicielle de votre machine.La conseillère répondait à cette demande d'un utilisateur :Lui suggérant de passer par l'éditeur de registre, lui précisant que :Source : support Windows ( 1 Sur quel système d'exploitation êtes-vous ?Que pensez-vous de la décision de Microsoft de déployer un filigrane rappelant cela à ses utilisateurs ?