Le rapport indique que la part de marché de Windows 11 est toujours inférieure à 25 %. Plus tôt dans l'année, seuls 3,4 % des ordinateurs personnels ont été mis à niveau à partir de Windows 10, ce qui montre la lenteur de la dernière migration de l'OS.La version précédente de Windows 10 représente 38,2% de la part de marché et la mise à jour 21H1 s'élève à 23,9%. Cela met en évidence la plus grande part de Windows 10 et sa popularité également. Cependant, la version actuelle de Windows ne progresse pas au même rythme bien qu'elle gagne 3,4 % du marché en deux mois, ce qui n'est pas une grande réussite.AdDuplex souligne que lorsque Windows 11 a été lancé, les gens se sont précipités vers son installation sur leurs appareils, mais depuis, l'adoption cesse ou est très minime. Quoi qu'il en soit, Microsoft doit travailler dur pour faire de sa dernière version un système d'exploitation dominant sur tous les ordinateurs de bureau. La question est donc de savoir pourquoi les utilisateurs n'ont pas mis à jour leurs appareils avec le nouveau système d'exploitation.De nombreuses raisons peuvent expliquer la lenteur de l'adoption de Windows 11. Le matériel de Windows 11 est entravé dans son adoption car un grand nombre d'appareils Windows 10 ne sont pas bien adaptés au nouveau système d'exploitation. La société a apporté des modifications aux exigences matérielles tout en gardant un grand accent sur la sécurité, avec Secure Boot et d'autres mises à jour discutables. Peut-être qu'à cause de cela, les gens ne préféreront pas mettre à jour leur pc.Quoi qu'il en soit, il existe des technologies étonnantes, par exemple, la mise à jour DirectStorage qui pourrait contribuer à accroître l'adoption de Windows 11 car, grâce à DirectStorage, les jeux peuvent être chargés en quelques secondes. Toutes les ressources du jeu seront automatiquement stockées sur le disque dur du PC lors du chargement, y compris les sons, les graphiques, les modèles de personnages, etc.En outre, des fonctions telles que les coins arrondis des fenêtres, les mises en page instantanées et la possibilité d'utiliser des applications Android sont les préférées des utilisateurs. Nous ne pouvons pas imaginer le rythme d'adoption de Windows 11 après que Microsoft ait lancé le support de Windows 10 trois ans plus tard. Il y aura un boom dans l'adoption de Windows 11 une fois que ce sera fait.Source : AdDuplex Qu'en pensez-vous ?Avez-vous effectué la migration vers Windows 11 ?