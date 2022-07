Microsoft a commencé à publier des versions gratuites de machines virtuelles Windows 11 pour les développeurs fin novembre 2021, soit environ deux mois après la sortie officielle du système d'exploitation. L'objectif de Microsoft est de permettre aux développeurs de tester sans frais le système d'exploitation, mais également d'accélérer son adoption. « Commencez à créer des applications Windows rapidement à l’aide d’une machine virtuelle avec les dernières versions de Windows, les outils de développement, les Kits de développement logiciel (SDK) et des exemples prêts à l’emploi », explique Microsoft aux développeurs.Ainsi, quiconque souhaite essayer Windows 11 sans s'engager pleinement peut opter pour une version virtualisée du système d'exploitation. Microsoft vient de publier des versions mises à jour de ses images de machine virtuelle Windows 11, qui peuvent être utilisées gratuitement. C'est Windows 11 Enterprise que Microsoft a mis à disposition, et il existe plusieurs versions à télécharger. Que vous préfériez la virtualisation à l'aide de VMWare Workstation, Hyper-V (Windows Server Virtualisation) de Microsoft, Oracle VirtualBox ou Parallels, il existe une machine virtuelle Windows 11 gratuite pour vous.Les nouvelles machines virtuelles peuvent être téléchargées sur le site Web de Microsoft. Cependant, elles ne permettent pas de passer outre les exigences matérielles notoirement strictes de Windows 11, et les utilisateurs auront besoin de 20 Go d'espace disque vide. Les machines virtuelles sont valides jusqu'au 11 septembre 2022, mais la date d'expiration ne devrait pas trop vous décourager, car il y aura très certainement d'autres versions mises à jour d'ici là. Les VM donneront aux utilisateurs l'accès à des outils tels que Visual Studio 2022 avec les charges de travail UWP, .NET Desktop, Azure et Windows App SDK pour C# activées.Les utilisateurs auront également accès au sous-système Windows pour Linux ("Windows Subsystem for Linux" - WSL) avec Ubuntu installé. La nouvelle arrive dans la foulée d'une étude qui suggère que Windows 11 a toujours du mal à attirer de nouveaux utilisateurs, Windows 10 continuant à se tailler la part du lion sur le marché. Le rapport sur les versions de Windows et leurs parts de marché respectives compilé par AdDuplex pour le mois de juin 2022 montre que Windows 11 est maintenant sur 23,1 % des PC. Seuls 3,4 % de PC Windows supplémentaires ont été mis à niveau vers Windows 11 au cours des deux derniers mois.Cela représente un taux global de migration vers le dernier OS quelque peu lent. Les versions de Windows 10 représentent la part du lion du marché, la version la plus populaire étant Windows 10 21H2 avec 38,2 %, et la mise à jour des fonctionnalités 21H1 en deuxième place avec 23,9 %. Bien qu'un gain de 3,4 % sur deux mois ne soit pas très glorieux, il est au moins meilleur que la période de deux mois précédente, où Windows 11 n'a gagné que 0,6 % de parts de marché. Windows 11 a connu un bond de 3,2 % en février, ce qui a couronné un pic d'adoption assez important où le système d'exploitation a doublé sa part à la fin de 2021.Par ailleurs, cette annonce intervient également alors que Microsoft a diffusé de nombreuses mises à jour pour Windows 11. Par exemple, les utilisateurs de Windows 11 vont bénéficier d'une nouvelle fonction de recherche avec la dernière série de mises à jour. La nouvelle fonction "Search Highlights" promet de "présenter les moments remarquables et intéressants de chaque journée - comme les vacances, les anniversaires et autres moments éducatifs - à la fois dans le monde et dans votre région" en cliquant ou en tapant sur la barre des tâches.Et séparément, Microsoft se prépare à déployer une mise à jour de l'Explorateur de fichiers, qui introduit pour la première fois un système d'onglets afin de réduire l'encombrement du bureau et d'améliorer le multitâche.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des machines virtuelles Windows 11 gratuites fournies par Microsoft ?Avez-vous déjà essayé Windows 11 ? Si oui, que pensez-vous du système d'exploitation ?Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer le faible taux d'adoption de Windows 11 ?