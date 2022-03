Le 2 mars 2022, Microsoft a publié une version préliminaire de "Windows 11 Insider Preview Build 22567" pour les testeurs du canal développeur de Windows 11 Insider Preview, ce qui offre la possibilité d'essayer rapidement les dernières fonctionnalités de Windows 11. Cette build facilite la gestion des abonnements Microsoft 365 dans les Paramètres et il est désormais possible de lier votre smartphone Android à votre PC lors de la configuration de votre appareil. Ce faisant, il sera possible d'envoyer des messages texte et de passer des appels en utilisant l'application mobile depuis le PC. D'autres nouvelles fonctionnalités sont également à citer.Cependant, ce qui attire le plus l'attention dans cette build est la fonctionnalité écologique ajoutée à Windows Update. Microsoft entend en effet réduire les émissions de dioxyde de carbone en rendant les PC plus respectueux de l'environnement, et la nouvelle fonctionnalité devrait contribuer à cela. À l'aide de "données régionales sur l'intensité en carbone" provenant de "electricityMap" et "WattTime", Windows Update surveillera les types d'énergie de votre réseau électrique et tentera d'installer des mises à jour "lorsque de plus grandes quantités de sources d'énergie propres (comme l'éolien, le solaire et l'hydraulique) seront disponibles".Dans un billet sur le blogue Insider, Microsoft indique que la plupart des réseaux électriques sont alimentés par plusieurs sources, y compris les énergies renouvelables et les combustibles fossiles. « Dans la mesure du possible, Windows 11 donnera désormais la priorité à l'installation des mises à jour en arrière-plan aux moments où de plus grandes quantités de sources d'énergie propres (comme l'éolien, le solaire et l'hydroélectricité) sont disponibles », a déclaré la société. Avant cela, la programmation dynamique de Windows Update essayait principalement d'installer les mises à jour à des moments où vous n'étiez pas susceptible d'utiliser votre ordinateur.La fonctionnalité ne fonctionnera pas si ces sources de données à forte intensité en carbone ne sont pas disponibles dans votre région, et elle ne s'applique qu'aux PC branchés, et non à ceux qui fonctionnent sur batterie. Les utilisateurs peuvent toujours choisir d'installer les mises à jour manuellement quand ils le souhaitent. Vous devez vous rendre dans "Paramètres > Windows Update" et choisir "Rechercher les mises à jour". Pour l'heure, si vous êtes inscrit sur le canal Dev de Windows Insider, vous devez voir un petit message dans la section Windows Update de vos paramètres qui indique "Windows Update s'engage à réduire les émissions de carbone".Mais le lien "En savoir plus" ne semble aller nulle part pour le moment. Il est intéressant de noter que le billet de blogue mentionne également : « nous travaillons toujours sur le contenu vers lequel le texte renvoie - restez à l'écoute pour les futures mises à jour ». Par ailleurs, la nouvelle build pour les développeurs poursuit le rythme rapide des changements que l'on a vus depuis la grande mise à jour Windows 11 le mois dernier. La boîte de dialogue "Ouvrir avec" qui s'affiche parfois après l'installation de nouvelles applications a été modifiée, passant d'un design à coins carrés datant de Windows 8 et 10 à un nouveau look inspiré de Mica pour Windows 11.Davantage de paramètres de compte Microsoft peuvent être gérés à partir de l'application Paramètres. En plus de cela, les animations qui accompagnent certains gestes tactiles ont été affinées. La recherche d'éléments dans l'application Paramètres devrait être plus précise, et l'application Paramètres a été modifiée "pour que l'aspect et la convivialité de l'application soient cohérents". Cette version introduit également une nouvelle fonctionnalité de sécurité des applications, appelée "Smart App Control". Selon le billet de blogue de Microsoft, Smart App Control offre une "protection renforcée contre les applications non fiables".Mais il évaluera d'abord votre système pendant une période non divulguée pour "savoir s'il peut contribuer à vous protéger sans trop vous gêner". S'il n'est pas "trop gênant", il restera activé. Dans le cas contraire, elle s'éteindra d'elle-même. Des critiques estiment toutefois qu'une fonction de sécurité qui se désactive si elle fait trop bien son travail semble étrange. Cependant, il faut encore attendre que Microsoft en dise plus sur ce qu'elle fait et la façon dont elle fonctionne.Microsoft indique que toutes les fonctionnalités documentées dans son billet de blogue n'auront pas encore été déployées à tous les Windows Insiders, conformément à sa promesse de faire plus de tests A/B expérimentaux dans les builds Windows Insider cette année. Quelques fonctionnalités qui n'avaient été déployées que pour certains Insiders dans les versions précédentes - le gestionnaire de tâches redessiné, davantage de commandes disponibles pour la fonction d'accessibilité de la saisie vocale, et d'autres - devraient être disponibles pour tous les Insiders à partir de cette version.Source : Windows 11 Insider Preview Build 22567 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la fonctionnalité consistant à privilégier les sources d'énergies vertes pour mettre à jour Windows 11 ?Pensez-vous que cette fonctionnalité va réellement permettre de réduire les émissions de dioxyde de carbone comme le prétend Microsoft ?