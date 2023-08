Reconnaissance optique de caractères (OCR) dans l'appareil photo et l'outil de découpe

Quel âge aviez-vous lorsque vous avez entendu le terme "Microsoft" pour la première fois ? Ou plutôt, quel âge aviez-vous lorsque vous l'avez utilisé pour la première fois ? Au fil du temps et des innovations technologiques, Microsoft a lui aussi été mis à niveau. Alors que la révolution de l'IA se poursuit, Microsoft prend des mesures importantes pour intégrer des fonctionnalités basées sur l'IA dans Windows 11, afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs dans plusieurs applications. Outre la fonctionnalité Copilot déjà en cours de développement, Microsoft étudie d'autres fonctions basées sur l'IA qui pourraient modifier la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils.L'intégration de la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR) dans l'application Appareil photo et l'outil de découpe est l'une des prochaines innovations alimentées par l'IA. Cette fonction de pointe permet à l'ordinateur de reconnaître le texte dans les photos et de l'afficher sous forme de texte modifiable.La fonction OCR de l'application Appareil photo, similaire à Google Lens et Live Text sur iOS, permet aux utilisateurs d'enregistrer des photos de signes ou de documents et d'en extraire facilement du texte. Cette avancée convertit les informations visuelles en contenu physique et modifiable, ce qui pourrait faciliter les activités qui nécessitaient auparavant une transcription manuelle.L'application Photos de Windows 11 prendra également en charge la suppression d'objets. Cette fonctionnalité permet à l'application de reconnaître et de sélectionner des objets dans les photos. Les utilisateurs peuvent ensuite extraire ces parties et les combiner sans effort dans d'autres applications, ce qui facilite la composition des graphiques finaux. Cette fonction est similaire à celles proposées sur des plateformes telles qu'iOS et Android, ce qui accroît le potentiel créatif de Windows 11.Le logiciel Paint de Microsoft, qui a été remanié et qui dispose désormais d'une option sombre, bénéficiera probablement d'un coup de pouce de l'IA. Les premiers tests internes indiquent que l'IA générative sera intégrée, permettant aux utilisateurs de créer des visuels à partir de descriptions verbales. Cette fonctionnalité est similaire à l'offre actuelle de Microsoft, Bing Image Creator. La fonction envisagée pour l'application Paint offrirait un moyen rapide de générer des graphiques à partir de descriptions, avec la possibilité d'annoter et d'éditer ces images générées pour diverses tâches créatives.Bien que le document n'indique aucune date précise pour la sortie de ces fonctionnalités pilotées par l'IA, l'intérêt est grandissant. La sortie imminente de Windows 11 Copilot, prévue dans le courant de l'année, démontre la stratégie proactive de Microsoft pour intégrer les avancées de l'IA dans son système d'exploitation. Le lancement prochain de Windows 12 devrait également être axé sur l'IA, ce qui laisse supposer que ces innovations pourraient être accessibles plus tôt que prévu.Le prochain événement de Microsoft, prévu le mois de septembre prochain, promet de faire la lumière sur ces avancées. L'événement devrait mettre l'accent sur l'IA et présenter de nouveaux appareils, notamment la Surface Pro 10 et le Surface Laptop Studio 2. Cela correspond à l'objectif de Microsoft d'étendre le rôle de l'intelligence artificielle dans l'informatique et d'améliorer l'expérience des utilisateurs avec ses appareils.En substance, le développement par Microsoft de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle dans Windows 11 démontre l'engagement de l'entreprise à développer une interaction transparente entre l'homme et la technologie. Windows 11 est prêt à transformer la créativité, la productivité et l'engagement des utilisateurs grâce à des fonctionnalités telles que l'OCR, la suppression d'objets et l'IA générative, promettant une expérience informatique plus naturelle et plus dynamique pour tous les utilisateurs.Source : MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités ajoutées à Windows 11, sont-elles utiles et intéressantes selon vous ?Quelles fonctionnalités d'IA auriez-vous aimé retrouver dans cette version de Windows ?