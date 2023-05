Nous sommes ravis de présenter Windows Copilot. Windows est la première plateforme PC à fournir une assistance IA centralisée aux clients. Avec Bing Chat et les plugins de première et de tierce parties, vous pouvez vous concentrer sur la concrétisation de vos idées, l'achèvement de projets complexes et la collaboration, au lieu de dépenser de l'énergie à trouver, lancer et travailler sur de multiples applications.L'utilisation de Windows Copilot est simple et familière : le bouton se trouve au centre de la barre des tâches, facile à trouver et à utiliser. Une fois ouverte, la barre latérale de Windows Copilot reste cohérente à travers vos applications, programmes et fenêtres, toujours disponible pour agir comme votre assistant personnel. Elle fait de chaque utilisateur un power user, en vous aidant à agir, à personnaliser vos paramètres et à vous connecter de manière transparente à vos applications préférées. Ce que vous aimez dans Windows - le copier/coller, l'assistant Snap, l'outil Snipping, la personnalisation - est là pour vous, comme toutes les autres fonctionnalités de la plateforme, et il est encore plus performant avec Windows Copilot. Par exemple, vous pouvez non seulement copier et coller, mais aussi demander à Windows Copilot de réécrire, résumer ou expliquer votre contenu.Tout comme vous le feriez avec Bing Chat, vous pouvez poser à Windows Copilot toute une série de questions, des plus simples aux plus complexes. Si je veux appeler ma famille à Chypre, je peux rapidement vérifier l'heure locale pour être sûr de ne pas les réveiller au milieu de la nuit. Si je veux planifier un voyage pour leur rendre visite à Chypre, je peux demander à Windows Copilot de trouver pour ma famille des vols et des hébergements pour les vacances d'hiver.Avec les plugins Bing et ChatGPT dans Windows Copilot, les gens auront non seulement accès à des capacités et à des expériences d'IA augmentée, mais vous, en tant que développeurs, aurez également de nouveaux moyens d'atteindre et d'innover pour nos clients communs. Nous vous invitons à participer à l'aventure Windows Copilot en continuant à investir dans les plugins Bing et ChatGPT afin que vos investissements se répercutent sur Windows Copilot.Windows Copilot sera disponible en avant-première pour Windows 11 en juin.