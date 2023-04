Windows 11

Il y a quelques semaines, un moment particulier est arrivé. Je voulais préparer le premier "ordinateur" de mon fils. Il n'a évidemment pas grandi en me regardant taper sur une machine à écrire mécanique. Pourtant, tout ce qu'il connaissait jusqu'à présent de sa première expérience, c'était un iPad. Une machine qui, à ce jour, selon moi, est plus adaptée à la consommation qu'à la production (bien que cette conclusion ait déjà rendu Steve Jobs fou avec la première itération de l'iPad il y a plus d'une décennie).Je veux qu'il soit capable de creuser plus profondément. Explorer. Essayer des choses, mal configurer, planter, réparer et réinstaller. Pour avoir une idée de la façon dont les choses fonctionnent sous la surface et de la façon dont elles ne fonctionnent pas. Pour apprendre à taper rapidement et efficacement. Pour créer des choses. Peut-être même, un jour, apprendre à coder si cela l'intéresse. Ce n'est pas possible de la même manière sur un iPad, même s'il y a des applications géniales pour ceci et cela. Mais il n'y a guère d'occasions de sortir de l'ordinaire.J'ai donc sorti un ordinateur portable Dell d'un tiroir sous mon bureau et j'ai installé Windows 11. Jusqu'à présent, je ne l'ai utilisé que quelques fois pour déboguer un vieux logiciel que j'ai écrit il y a longtemps et qui avait besoin de quelques corrections. En d'autres termes, je n'ai pas fait attention : Je n'ai pas fait attention.Cela a changé immédiatement après avoir configuré le compte utilisateur de mon fils. Je savais déjà depuis Windows 10 que certains paramètres de diagnostic ne pouvaient plus être désactivés de manière permanente. Mais ce que j'ai trouvé ici m'a laissé pantois.Tout d'abord, on a appris qu'une fusillade de masse venait d'avoir lieu. Au milieu du menu de recherche. Le menu qui était censé être l'un des premiers points de contact avec l'ordinateur pour l'enfant. Ce n'est pas bon. Mais au bout d'un certain temps, j'ai trouvé le moyen de désactiver cette fonction.Ensuite : le menu Démarrer. Liens vers WhatsApp, TikTok, Xbox, Instagram et autres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ce gamin a 10 ans, et TikTok est l'une des choses que j'essaie activement d'empêcher d'entrer dans son monde le plus longtemps possible. Pourquoi ce logiciel est-il préinstallé sur une installation Windows propre ? Ce n'est pas bon. J'ai donc passé du temps à désinstaller toutes ces applications. Je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas disparu du système, mais seulement du menu Démarrer de son compte. Après avoir créé un compte d'administrateur séparé, tout est apparu là aussi. Encore une fois : C'est quoi ce bordel ?Suivant : Jeux occasionnels. Démineur, Solitaire... qui n'a pas perdu son temps avec ces jeux dans les années 1990 ? Aujourd'hui, ils sont encombrés d'offres d'achat in-app. Tout comme d'autres parties du système qui tentent de vendre des abonnements à Microsoft 365. Qu'est-ce que...Il n'y a donc pas grand-chose que vous puissiez faire avec Windows dans sa version initiale, à part acheter des abonnements et vous connecter à des applications de médias sociaux préinstallées. Il y a une chose que j'ai su tout de suite : Ce n'est pas un environnement dans lequel je veux que mon enfant fasse ses premiers pas "sur un vrai ordinateur". Pas dans cent ans. Jamais.Certaines personnes m'ont recommandé des outils qui peuvent être utilisés pour désactiver la plupart de ces choses. Mais honnêtement, comment faire confiance à un système (ou à son fabricant) si l'on ne peut même pas savoir si ces paramètres, que l'on a délibérément choisis, persistent ? Que se passe-t-il si je supprime l'application x pour une raison précise et qu'elle réapparaît soudainement après la prochaine mise à jour de Windows ? Ou la section des actualités dans le menu de recherche ? Il n'en est pas question. Je n'en vois plus l'utilité, du moins pas chez moi.C'est à ce moment-là que Windows est mort pour moi.