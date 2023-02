Maintenant que Windows 11 est assis à un taux d'adoption de 18,13%, contre 16,97%, on pourrait penser qu'il va rapidement se hisser au sommet. Pourtant, son prédécesseur, Windows 10, a lui aussi connu une croissance surprenante. Windows 10 détient actuellement une part de 68,75 % du marché des systèmes d'exploitation, et son taux d'adoption a augmenté de presque un point entier, soit 0,8 pour être précis.Windows en général est le système d'exploitation le plus dominant sur l'ensemble du marché. Il est utilisé par environ 74,14% des consommateurs. Mac OS arrive loin derrière avec 15,33%, et bien que ce système d'exploitation ait vu sa part augmenter de 0,67 point, il ne se rapproche toujours pas de Windows,Il est intéressant de noter que Windows a vu sa part globale diminuer de plus d'un point l'année précédente. Il est passé de 75,3 % à 74,14 %, ce qui pourrait indiquer que d'autres systèmes d'exploitation ont le vent en poupe. Toutefois, il convient de mentionner que les dernières versions de Windows, à savoir Windows 10 et 11, ont toutes deux vu leur utilisation augmenter.Cela semble indiquer que Windows est toujours en pleine forme, mais que les personnes qui utilisaient des systèmes d'exploitation plus anciens pourraient migrer vers Mac OS ou même Linux. Il se pourrait que Windows 11 se rapproche encore plus de la barre des 20 % cette année, et une fois qu'il y sera parvenu, la prédominance de Windows 10 commencera lentement mais sûrement à diminuer, ce qui pourrait donner à Mac OS une chance de se développer.Source : StatCounterTrouvez-vous ce rapport pertinent ?Avez-vous commencé à utiliser Windows 11 ? qu'en pensez-vous ?