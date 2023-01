1 0

Permettre à tout les processeurs de 7eme génération d'Intel d'installer Windows 11, et non seulement celui qui équipe Surface. Elle oblige ça surtout pour forcer les gens à changer d'ordinateurs sans réelle valeur ajoutée, et en profiter pour faire payer les licenses Windows 11. Mais apparemment ça marche pas. Microsoft veut de l'adoption génératrice d'argent, pas une qui génére trés peu voir rien. Mais elle aura pas le choix, sinon ça sera un échec, Windows 10 continuera à dominer le marché pour plus longtemps que Windows 7 et XP...