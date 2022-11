Un système d'exploitation auquel on ne s'attendait pas forcément, après l'annonce de Windows 10

Envoyé par Microsoft Envoyé par Windows en tant que service est un moyen de simplifier la vie des professionnels de l'informatique et de maintenir une expérience Windows 10 cohérente pour ses clients. Ces améliorations visent à maximiser l'implication des clients dans le développement de Windows, à simplifier le déploiement et la maintenance des ordinateurs clients Windows et à niveler les ressources nécessaires pour déployer et maintenir Windows au fil du temps.



Avant Windows 10, Microsoft publiait de nouvelles versions de Windows toutes les quelques années. Ce calendrier de déploiement traditionnel imposait une charge de formation aux utilisateurs car les révisions des fonctionnalités étaient souvent importantes. Ce calendrier impliquait également d'attendre de longues périodes sans nouvelles fonctionnalités - un scénario qui ne fonctionne pas dans le monde actuel en évolution rapide, un monde dans lequel de nouvelles capacités de sécurité, de gestion et de déploiement sont nécessaires pour relever les défis. Windows en tant que service fournira des mises à jour de fonctionnalités plus petites deux fois par an, vers mars et septembre, pour aider à résoudre ces problèmes.



Dans le passé, lorsque Microsoft développait de nouvelles versions de Windows, il publiait généralement des aperçus techniques vers la fin du processus, lorsque Windows était presque prêt à être livré. Avec Windows 10, les nouvelles fonctionnalités seront livrées à la communauté Windows Insider dès que possible - pendant le cycle de développement, via un processus appelé flighting - afin que les organisations puissent voir exactement ce que Microsoft développe et commencer leurs tests dès que possible.

Windows 11 22H2, la nouvelle mise à jour majeure de Windows 11, est disponible depuis septembre

Envoyé par Panos Panay Envoyé par Les mises en page sur Windows 11 ont changé la donne pour le multitâche, aidant les gens à optimiser leur vue lorsqu'ils ont besoin d'avoir plusieurs applications ou documents devant eux en même temps. Avec la nouvelle mise à jour, nous rendons les mises en page plus polyvalentes avec une meilleure navigation tactile et la possibilité d'enclencher plusieurs onglets de navigateur dans Microsoft Edge.

Lorsque Microsoft a annoncé Windows 11 il y a un an, il a également déclaré qu'il continuerait à prendre en charge Windows 10 jusqu'à (au moins) 2025. Sachant cela, les utilisateurs ont largement choisi de rester avec Windows 10 et c'est une tendance qui n'est pas prête de changer de si tôt.StatCounter a publié son dernier rapport mensuel sur l'état du marché des systèmes d'exploitation de bureau.Selon les derniers chiffres de la société, Windows 10 continue de dominer avec une part d'utilisation de 71,29 %. Il s'agit tout de même d'une baisse par rapport aux 71,88% réalisés le mois précédent, soit une petite baisse de seulement 0,59 point de pourcentage.Windows 11 a augmenté de près de deux points de pourcentage au cours de la même période, passant de 13,61 % à 15,44 %.Cela le place au-dessus de Windows 7, qui détient une part de 9,61 %, bien que Microsoft ait cessé de le prendre en charge il y a longtemps.Au total, Windows détient près de 76 % du marché mondial des systèmes d'exploitation de bureau, suivi par OS X avec 15,7 % et Linux avec 2,6 %.Android représentait 42,37 % de la part de marché totale des systèmes d'exploitation, avec Windows à 30,11 %, iOS à 17,6 %, OS X à 6,24 % et Linux à 1,04 %.Statcounter est un service d'analyse Web avec un code de suivi installé sur 1,5 million de sites Web, enregistrant des milliards de pages vues pour chaque site. AdDuplex rassemble les statistiques des applications Microsoft Store contenant le SDK AdDuplex (estimé à 5 000 applications) et affirme que Windows 11 détenait 23 % de part de marché en juin. Microsoft publie les données d'activation des marqueurs PC, mais celles-ci ne sont pas rendues publiques.Cela étant dit, en France, les statistiques suivent la même tendance que dans le monde.Windows 10 représente 72,88 % des parts de marché de Windows, suivi par Windows 11 avec ses 16,49 % de parts, puis Windows 7 (5,38 %).Du côté des professionnels de l'informatique qui ont fréquenté developpez.com sur la même période, Windows se taille la part du lion avec 69,07%, suivi par Android (11,53%), Mac (8,17 %) et Linux (6,565 %).Windows 11 a été lancé le 5 octobre 2021. C'est le système d'exploitation dont on n'aurait jamais pensé qu'il arriverait après que Microsoft ait déclaré environ six ans plus tôt : « Avec Windows 10, l'expérience évoluera et s'améliorera encore au fil du temps. Nous proposerons de nouvelles fonctionnalités lorsqu'elles sommes prêts, nous n'attendons pas la prochaine version majeure. Nous pensons à Windows en tant que service ».L'une des raisons de la nouvelle version était l'amélioration de la sécurité et de la fiabilité, a expliqué Microsoft, y compris la racine de confiance matérielle via le module de plateforme sécurisée (TPM) 2.0, le démarrage sécurisé, l'intégrité du code protégé par l'hyperviseur et la protection de la pile appliquée par le matériel.Windows 11 a suscité la controverse en raison de ses exigences matérielles. Microsoft a décidé que Windows 11 ne s'installerait pas sur les appareils dépourvus d'un processeur récent équipé de TPM, et bien qu'il existe une solution de contournement, c'est une solution imparfaite. Selon les données de Lansweeper, quelque 42,76 % des 27 millions de PC testés dans 60 000 organisations ont échoué au test du processeur, et il a déclaré que cela obligeait les utilisateurs qui ne voulaient pas mettre à niveau le matériel à s'en tenir à Windows 10.La plupart des grandes entreprises n'ont pas encore migré vers Windows 11. En général, elles attendent 18 mois après le lancement d'un système d'exploitation avant de mettre à niveau les ordinateurs professionnels. L'ensemble de l'écosystème PC attendra avec impatience de voir si cela se produira l'année prochaine ou si les entreprises voudront suer leurs actifs plus longtemps en clin d'œil à l'incertitude économique.Annoncée en grandes pompes par Panos Panay,, cette mise à jour apporte son lot de fonctionnalités pour tenter de séduire à la fois le grand public mais surtout les utilisateurs professionnels.Grâce au sous-système Windows pour Android, votre appareil Windows 11 peut exécuter des applications Android disponibles dans l’Amazon Appstore. Microsoft a publié un guide à l'intention des développeurs désireux de créer des applications optimisées pour le système d’exploitation Windows qui ciblent des appareils de bureau Windows.À noter que l’installation de l’Amazon Appstore entraîne automatiquement celle du sous-système Windows pour Android. Par ailleurs, outre la boutique d’applications d’Amazon, il est possible d’installer manuellement des applications Android en utilisant directement les fichiers APK ou en optant pour des boutiques tierces comme F-Droid.Disponible depuis près d’un an aux États-Unis, le sous-système Windows pour Android, qui permet d’exécuter des applications Android directement dans Windows 11, est enfin accessible en France.Le système d’ancrage des fenêtres, qui permet de réorganiser le positionnement des fenêtres ouvertes à l’écran, évolue. S’il ne proposait jusqu’à maintenant que quatre organisations prédéfinies, il en propose à présent six par défaut.Les onglets débarquent dans l'explorateur de fichiers. La fonction d'onglets comprend un design rafraîchi qui facilite l'accès rapide aux dossiers ou la recherche des fichiers favoris. La conception actualisée de l'explorateur de fichiers comprend des onglets pour naviguer dans plusieurs dossiers dans une seule fenêtre et la possibilité de déplacer les onglets librement. Microsoft a initialement testé les onglets dans les applications Windows 10 il y a quatre ans dans une fonctionnalité appelée Sets. Celle-ci prenait en charge les onglets dans l'explorateur de fichiers, mais Microsoft a finalement annulé le projet et ne l'a jamais livré aux utilisateurs de Windows 10.Le glisser-déposer signe son retour dans la barre des tâches. C’était l’un des grands reproches faits à Microsoft. Au lancement de Windows 11, la barre des tâches ne permettait plus de glisser-déposer des éléments, pour les ouvrir par exemple dans une application. La suppression de cette opération pourtant courante avait créé un véritable tollé auprès des utilisateurs. Microsoft qui avait initié son retour dans les versions bêta de Windows 11 auprès des Insider l’a enfin restauré dans Windows 11 22H2.De plus, l'heure et la date sont enfin disponibles sur plusieurs moniteurs dans Windows 11, ce qui manquait au lancement. Le widget météo revient également dans la barre des tâches et une nouvelle fonctionnalité de désactivation / activation du son dans la barre des tâches sera disponible pour les appels Microsoft Teams. Vous pourrez également partager rapidement une application ou une fenêtre spécifique depuis la barre des tâches directement dans un appel Microsoft Teams.Source : Statcounters Sur quel système d'exploitation êtes-vous au bureau ? En privé ?Que pensez-vous de Windows 11 ?Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer son faible taux d'adoption après un an de disponibilité ?