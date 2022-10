Le YouTuber Tech Sanjeet a récemment effectué un test de vitesse sur Windows 11 et Windows 10, en testant les performances dans des domaines tels que l'utilisation du processeur et de la mémoire, la vitesse de démarrage, la vitesse d'arrêt, l'ouverture des applications, l'exportation et la copie de vidéos, et les performances de jeu.Dans la vidéo qu'il a créée, les deux systèmes d'exploitation effectuent les différentes tâches côte à côte simultanément, afin que vous puissiez voir comment ils s'en sortent visuellement. Après chaque test, vous verrez quel système d'exploitation est arrivé en tête.Comme on s'y attend, aucun système d'exploitation ne remporte tous les tests, et si vous essayez de reproduire les résultats sur votre propre système, vos conclusions pourraient être différentes. Malgré tout, il est intéressant de voir comment Windows 10 et Windows 11 se comparent lorsqu'ils sont mis côte à côte comme ceci.Source : Tech SanjeetQu'en pensez-vous ?Avez-vous déjà comparé les deux systèmes d'exploitation ? quelles sont vos conclusions ?