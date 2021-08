Windows Report a interrogé 11*097 utilisateurs dans 177 pays dont 22*% aux États-Unis (les proportions dans les autres pays n'ont pas été précisées en dehors de « près de 45% des réponses ont été enregistrées aux États-Unis et en Inde, tandis que les pays suivants les plus populaires étaient le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie »).Le dernier système d'exploitation de Microsoft, Windows 11, est livré avec une pléthore de fonctionnalités, d'améliorations et d'optimisations intéressantes, mais il semble que maintenant, la grande enseigne de la technologie ait fait de gros ajustements en ce qui concerne l'interface utilisateur.L'un des changements les plus controversés est le menu Démarrer qui est au centre. Alors que pour certains, il s'agissait d'une amélioration attendue depuis longtemps, pour d'autres, il s'agit d'un déclassement direct. C'est également la principale raison pour laquelle 6% des personnes interrogées pensent que Windows 11 a repris quelques morceaux de macOS.7% d'utilisateurs s'attendaient à une refonte plus importante, 13% n'aimaient pas le nouveau design et 21% d'utilisateurs pensent que Windows 11 est trop similaire à Windows 10.Pour ceux qui n'aiment pas Windows 11, Microsoft offre la possibilité de revenir à votre ancien système d'exploitation, mais uniquement dans les 10 premiers jours suivant la mise à niveau.Le nouveau design ne fait pas l'unanimité. Mais si vous prenez en considération les résultats ci-dessus, aux côtés de 53% des répondants désireux de mettre à jour, les chiffres semblent s'additionner en faveur de Microsoft (et dans ce cas, également en faveur de l'utilisateur).Pourquoi? L'explication de Windows Report est assez simple : si plus de la moitié des personnes qui ont répondu au sondage aiment les changements et l'interface utilisateur dans l'état actuel, le nombre est susceptible d'augmenter lorsque l'OS sera en disponibilité générale.« Pensez-y de cette façon : Windows 11, pour le moment, n'est disponible que pour les Insiders ; ces premières versions ont toujours des problèmes, des bogues et une interface utilisateur inachevée. La disponibilité générale est prévue pour cet automne, avec une diffusion plus large au printemps de l'année prochaine.« Malgré le fait que de nombreux utilisateurs sont contre les changements de design de Microsoft, les chiffres racontent une histoire complètement différente. Windows 10, Windows 8 ou même Windows 7 sont de bons exemples avec des modifications de design au centre de la controverse, pourtant la communauté Windows était beaucoup moins disposée à faire une mise à niveau dès le départ.« C'est pourquoi le niveau élevé d'acceptation de Windows 11 est un très bon signe pour la grande enseigne de la technologie. Tenez également compte du fait que les choses ne peuvent que s'améliorer à partir de maintenant, avec un langage de conception cohérent et des fonctionnalités plus intéressantes en cours de route ».Voici ce que Windows Report nous indique :« Lorsque nous parlons de systèmes d'exploitation, l'ensemble des fonctionnalités est probablement la chose la plus importante à prendre en considération, outre la convivialité et la conception. À cet égard, le dernier système d'exploitation de Microsoft fait le travail avec brio. Des coins arrondis, des animations plus fluides et un look minimaliste sont les points forts du design. Certains l'appellent un design plus simple tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une suite logique du langage de conception Fluent de Microsoft.« Les nouvelles optimisations et les performances améliorées sont également de bonnes choses sur lesquelles s'enthousiasmer. Il est encore tôt pour le dire, mais il semble que Windows 11 pourrait être le système d'exploitation de jeu de référence. DirectStorage et Auto HDR ne sont que quelques changements importants qui auront certainement un impact important ».Malgré cela, seulement 11% des personnes interrogées s'intéressent aux fonctionnalités de jeu, avec à peine 8% aux nouvelles fonctionnalités multitâches.C'est assez inhabituel et intéressant à la fois, compte tenu des efforts que Microsoft a investi dans la refonte de Microsoft Teams et Office 365.Aussi controversé soit-il, le grand gagnant est le menu Démarrer au centre avec un pourcentage écrasant de 35%.« Le départ des tuiles dynamiques, le nouveau design arrondi et la vue en grille sont exactement ce à quoi s'attendaient la plupart des utilisateurs de Windows. Et ce n'est pas tout, car l'implémentation de la recherche a beaucoup plus de sens maintenant. Tous ces changements ont un point commun très important : un accès rapide. C'est pourquoi la disposition du menu Démarrer repensé comprend une section Épinglée et une section Recommandée.« Avec tout cet intérêt autour de ce changement important, nous avons gardé un œil attentif sur toutes les versions de Windows 11 dans le canal Dev et en particulier sur le développement du menu Démarrer. Alors que sur la première version, il y avait quelques bogues et problèmes, maintenant, les choses ont l'air beaucoup plus propres.« Et si la grande enseigne technologique Redmond se concentre autant sur cette nouvelle fonctionnalité, c'est bien pour une raison, non ? Et cette raison est simple : l'utilisateur final ».Une autre fonctionnalité intéressante axée sur l'utilisateur final est la prise en charge des applications natives dans Windows 11. 26% des personnes interrogées sont impatientes de mettre la main sur les applications Android directement dans Windows 11.Malgré le fait que les applications seront installées sur votre appareil via Amazon Appstore, c'est un bon début pour la plupart des utilisateurs.Vous souvenez-vous du partenariat de Microsoft avec Samsung ? C'était la première tentative de l'entreprise de rendre l'interaction entre votre téléphone et votre PC transparente. L'application YourPhone a beaucoup à offrir, mais il lui manque encore certaines fonctionnalités clés et c'est exactement la raison pour laquelle de nombreux utilisateurs de Windows 10 ont un émulateur installé sur leur appareil.Cette nouvelle fonctionnalité, prétendument, vous permettra d'exécuter la plupart des applications Android de manière native sur Windows 11. C'est une nouvelle opportunité pour les développeurs, car l'intérêt grandit chaque jour, mais nous devrons attendre et voir à quoi ressemblera la version finale sur la version générale de Windows 11.En attendant, il y a beaucoup de discussions sur le téléchargement d'applications sur le dernier système d'exploitation de Microsoft, mais cela pourrait s'avérer beaucoup plus difficile que prévu initialement. La raison derrière cela est le nouveau format Android, AAB (Android app bundle).La décision de Google de passer de .apk à AAB juste avant la sortie générale de Windows 11 est controversée, mais cela n'affectera pas le fonctionnement des applications Android car Amazon promet la prise en charge AAB du dernier système d'exploitation de Microsoft.Comme toujours, il y a deux côtés à l'histoire et les grands perdants dans ce scénario semblent être les développeurs d'émulateurs. Pour le moment, vous pouvez exécuter des applications Android sur votre PC via un émulateur. Si l'implémentation native de Microsoft fonctionne comme prévu, les émulateurs deviendront obsolètes.« Ce sujet a suscité notre intérêt, nous avons donc décidé de discuter avec des développeurs d'émulateurs convaincus que les utilisateurs de Windows 11 continueront à utiliser des émulateurs. Pourquoi? Eh bien, parce que la plupart des émulateurs auront des fonctionnalités supplémentaires et une meilleure prise en charge des applications, ainsi que la possibilité d'installer n'importe quelle application Google Play ».Source : Windows ReportQue pensez-vous de Windows 11 ? Envisagez-vous d'effectuer la mise à jour ou de passer à un appareil tournant sur ce système d'exploitation ?