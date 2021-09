Windows 11 : Microsoft affirme que, même sur du matériel plus ancien, Windows 11 va sembler nettement plus rapide que Windows 10

Des améliorations de la gestion des ressources de la mémoire et du processeur qui donnent la priorité aux fenêtres de premier plan.

Si le menu Démarrer repensé, le Centre d'action et les applications de la boîte de réception sont probablement la première chose que les utilisateurs remarqueront après la mise à niveau vers Windows 11, il y a également de nombreux changements importants sous le capot.Nous savons déjà que Windows 11 utilisera mieux les nouveaux processeurs que Windows 10, mais Microsoft affirme que même sur du matériel plus ancien, Windows 11 sera nettement plus rapide.Dans une vidéo Microsoft Mechanics, le vice-président de Microsoft, Steve Dispensa, de l'équipe de gestion de Windows, a détaillé certaines des améliorations. Celles-ci incluent:Dans la vidéo, le vice-président de Microsoft, Steve Dispensa, de l'équipe de gestion de Windows, a expliqué pourquoi Windows 11 devrait être plus rapide et plus réactif que Windows 10 sur le même matériel. Selon Dispensa, Microsoft a « fait beaucoup de travail dans la gestion de la mémoire pour privilégier les fenêtres d'applications que vous exécutez au premier plan afin qu'elles soient priorisées avec plus de ressources CPU et autres ressources système ».En pratique, l'optimisation du premier plan sur Windows 11 s'applique également au shell Windows ainsi qu'aux onglets ouverts dans Microsoft Edge grâce à la fonctionnalité Sleeping Tabs. «*Lorsque nous avons introduit cela, nous avons constaté une économie moyenne de 32*% pour la mémoire et de 37*% pour l'utilisation du processeur. Désormais, toutes ces optimisations combinées à partir du système d'exploitation et des applications, comme vous pouvez l'imaginer, équivalent également à une plus longue durée de vie de la batterie », a déclaré Dispensa.Mais ce n'est pas tout. Avec le même matériel PC, Windows 11 devrait également permettre aux appareils de sortir du mode veille plus rapidement qu'auparavant. «*Tout d'abord, nous avons optimisé les appels aux composants matériels qui doivent être mis sous tension pour une meilleure gestion globale de la mémoire. Et au niveau de la couche logicielle, nous avons réduit la famine sur les threads de traitement clés afin que l'alimentation soit préservée pour les threads qui en ont vraiment besoin », a expliqué Dispensa. Le résultat devrait être une expérience de reprise « presque instantanée » pour la plupart des utilisateurs de Windows 11, et Windows Hello devrait également être jusqu'à 30 % plus rapide grâce aux optimisations de code.Enfin, les mises à jour logicielles de Windows 11 devraient être jusqu'à 40 % plus petites grâce à un nouveau moteur de mise à jour qui télécharge uniquement les fichiers nécessaires à partir des serveurs de Microsoft. Cela devrait être une excellente nouvelle pour les consommateurs et les administrateurs informatiques, et ces améliorations devraient déjà être perceptibles pour les Windows Insiders qui téléchargent de nouvelles versions de Windows 11 provenant du canal Dev et Beta presque chaque semaine.Source : Microsoft Quelle lecture faites-vous des propos de Steve Dispensa ?Les améliorations de performances et les optimisations apportées à Windows 11 vous donnent-ils l'impression que le système est plus rapide que Windows 10 ?