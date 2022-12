La date de fin de prise en charge de Edge coïncide avec la fin de la prise en charge des mises à jour de sécurité pour Windows 7 et Windows 8 le 10 janvier et avec la fin de la prise en charge de Google Chrome pour Windows 7 et 8 dans la version 110.Microsoft pourrait continuer à prendre en charge Edge dans les anciennes versions de Windows si elle le souhaitait étant donné que le moteur Chromium sous-jacent de Google Chrome et de Microsoft Edge est open source.La plupart des utilisateurs ont cessé de recevoir des mises à jour de sécurité à usage général pour Windows 7 en 2020, soit environ dix ans après sa sortie initiale. Mais comme Windows 7 était très populaire auprès des entreprises, Microsoft a pris la décision inhabituelle d'offrir trois années supplémentaires de support de mise à jour optionnel et payant pour le système d'exploitation. Ces mises à jour prennent également fin aujourd'hui ; un programme similaire n'est pas proposé pour Windows 8, nettement moins populaire, qui vient de fêter ses 10 ans.Edge continuera à fonctionner sur Windows 11 et les versions ultérieures de Windows 10, ainsi que sur les versions prises en charge de macOS, Linux, iOS et Android.Source : Microsoft Sur quel système d'exploitation êtes-vous ?Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer que des utilisateurs (entreprises ou particuliers) se retrouvent encore sur des versions non prises en charge de Windows comme Windows 7 ou Windows 8 ?Pour quelles raisons recommanderiez-vous Linux à un utilisateur professionnel de Windows 8.1 ? À un particulier utilisateur de Windows 8.1 ?