Malgré cela, il semble que Microsoft ait finalement brisé la malédiction avec Windows 11, et les données de StatCounter montrent que son taux d'adoption est en train d'augmenter, bien qu'à un rythme très lent.Windows 10 a vu sa part de marché passer sous la barre des 70 % pour atteindre 69,77 %. Pendant ce temps, Windows 11 a atteint une part de marché de 16,12 %, ce qui suggère que les utilisateurs effectuent des mises à jour vers la dernière itération du système d'exploitation. Toutefois, la part de marché de Windows 11 n'a augmenté que de 0,67 %. Cela indique que certains utilisateurs migrent vers d'autres systèmes d'exploitation, Mac OS en particulier étant un choix populaire.Fait intéressant, il semble que de nombreux utilisateurs de Windows pourraient revenir à Windows 7. Ce système d'exploitation occupe la troisième place avec une part de marché de 10,24 %, et il a franchi la barre des 10 % après une augmentation d'environ 0,62 point. Et ce, malgré l'arrêt par Microsoft de la prise en charge de Windows 7, ce qui pourrait rendre son utilisation moins efficace.Le titre de système d'exploitation le plus populaire revient en fait à Android si l'on élargit l'objectif aux smartphones. Il détient une part de marché de 43,37 %, tandis que Windows obtient une part de 29,24 %. iOS arrive en troisième position avec 17,25 %. Tous ces systèmes d'exploitation ont connu une baisse marginale de leur part de marché, dont on ignore actuellement la raison.Windows 11 et 7 sont deux des seuls systèmes d'exploitation qui ont vu leurs parts de marché augmenter en 2022.Source : StatCounterQu'en pensez-vous ?Avez-vous adopté Windows 11 ?