En 2013, Microsoft Windows représentait plus de 90 % du marché total des systèmes d'exploitation de bureau, mais ce chiffre a considérablement baissé au cours de la dernière décennie face à une concurrence accrue.Selon une présentation de données de StockApps.com, Windows a perdu 17 % de sa part de marché, passant de 90,96 % en 2013 à 73,72 % aujourd'hui.L'OS de bureau d'Apple (actuellement macOS) a été un grand gagnant, passant de 7,95 pour cent en janvier 2013 à 15,33 % en décembre 2021. Cela équivaut à un gain de 93 %, soit une moyenne d'environ 1 % par an.Linux gagne également en popularité sur le marché des systèmes d'exploitation.Edith Reads, experte financière de StockApps, déclare : "Windows 11 ne donne pas non plus le coup de pouce dont Microsoft a tant besoin pour le moment. Selon les derniers chiffres d'AdDuplex, la croissance du nouveau système d'exploitation s'est complètement arrêtée en mars.Source : StockApps Qu'en pensez-vous ?Quelles sont les raisons qui poussent les utilisateurs à se désintéresser de Windows ?