Fiabilité : les appareils qui ne répondent pas à la configuration minimale requise ont subi 52 % de plantages en mode noyau en plus. Les appareils qui répondent aux exigences minimales du système ont eu une expérience sans plantage de 99,8 %.

Compatibilité : les gens continuent d'utiliser de plus en plus leurs PC pour la vidéoconférence, la productivité et les jeux. Pour garantir que tous les appareils Windows 11 peuvent exécuter un ensemble d'applications de base pour répondre à ces besoins, nous définissons la configuration système minimale requise pour s'aligner sur certaines des applications les plus couramment utilisées.

Processeurs de la série X basés sur les architectures Skylake-X et Kaby Lake, comme le Core i5-7640X et le Core i7-7800X

Processeurs Xeon série W

Le Core i7-7820HQ en particulier, avec la mise en garde que les systèmes avec ce processeur doivent utiliser des pilotes DCH

Windows 11 et performances

Des améliorations de la gestion des ressources de la mémoire et du processeur qui donnent la priorité aux fenêtres de premier plan.

Même dans les navigateurs, en donnant la priorité aux onglets de premier plan en dormant les onglets inactifs, en réduisant l'utilisation de la mémoire jusqu'à 32 % et l'utilisation du processeur de 37 %.

Reprise plus rapide grâce à des appels optimisés aux composants matériels qui doivent être mis sous tension pour une meilleure gestion globale de la mémoire et une réduction de la famine (manque de ressources) sur les threads de traitement clés afin que l'alimentation soit préservée pour les threads qui en ont vraiment besoin.

Des mises à jour 40 % plus petites et donc plus rapides grâce à un nouveau moteur de mise à jour qui ne télécharge que les fichiers nécessaires depuis les serveurs de Microsoft.

Microsoft affirme que Windows 11 devrait être plus rapide et plus réactif et que l'expérience de CV devrait être «presque instantanée».

visitez la page de téléchargement du logiciel Windows 11, sélectionnez "Créer un outil maintenant", et suivez les instructions d'installation pour créer un support de démarrage ou télécharger un ISO ;

sous Windows, cliquez sur Démarrer, tapez Éditeur du registre et cliquez sur l'icône pour lancer l'outil ;

accédez à la clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup et créez une nouvelle valeur REG_DWORD nommée AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU et attribuez-lui la valeur "1". Alternativement, vous pouvez télécharger un fichier de registre préétabli sur lequel vous pouvez double-cliquer et le fusionner pour créer la valeur ci-dessus pour vous. Une fois terminé, cela devrait ressembler à ceci dans l'éditeur de registre.

redémarrez votre système

Windows 11 est désormais déployé progressivement et peut être officiellement installé sur le matériel pris en charge. Windows 11 est proposé en tant que mise à niveau gratuite pour les appareils Windows 10, mais les appareils non pris en charge peuvent ne pas être éligibles pour les futures mises à jour cumulatives, selon une déclaration de Microsoft.Cependant, Microsoft impose des exigences matérielles strictes, officiellement pour offrir la meilleure expérience de sécurité. L'entreprise a donné des détails sur la manière dont elle est arrivée à sa liste d'exigences matérielles minimales :Fin août, une poignée de processeurs Intel Core de 7génération ont été ajoutés à la liste de support, et les systèmes qui utilisent ces puces prennent officiellement en charge la version finale de Windows 11.Les processeurs Intel Core de 7génération, nommés Kaby Lake, ont été lancés principalement à la fin de 2016 et jusqu'en 2017, bien que de nombreux ordinateurs qui les utilisent aient été disponibles à l'achat longtemps après. Les processeurs spécifiques de 7e génération qui ont été ajoutés à la liste de compatibilité sont :Si la décision de prendre en charge un processeur d'ordinateur portable Core i7 de 7génération spécifique vous semble étrange, vous n'avez pas besoin de chercher bien loin une explication - il se trouve qu'il s'agit du processeur inclus dans le Surface Studio 2 de Microsoft, que Microsoft vend toujours mais qui n'a pas été mis à jour depuis trois ans. Le fait que Microsoft était sur le point d'arrêter de prendre en charge un PC qu'il vend actuellement et pour lequel il contrôle tout, du firmware aux pilotes, a valu à l'entreprise de s'attirer les foudres des utilisateurs et de la presse. L'ajout de la prise en charge est louable, mais c'est aussi le strict minimum : Windows 11 laissera toujours derrière lui des produits Surface aussi récents que le Surface Pro de 5génération et le Surface Laptop de première génération de 2017 et les configurations les moins chères du Surface Book 2 de 2017 (les configurations haut de gamme utilisaient des processeurs de 8e génération, mais pas les modèles les moins chers).Dans une nouvelle vidéo, Microsoft a souligné l'importance des fonctionnalités de sécurité requises sur Windows 11. Windows 11 a été conçu en mettant fortement l'accent sur la sécurité, selon Microsoft.Il nécessite Trusted Platform Module (TPM 2.0), Secure Boot, Virtualization-based Security (VBS) et plus encore. Ces fonctionnalités de sécurité, qui sont généralement incluses dans les nouveaux appareils, ont conduit à des exigences système strictes.Les responsables ont en outre expliqué qu'ils souhaitaient établir une norme pour la sécurité des PC avec Windows 11 et que les appareils plus anciens ne sont pas pris en charge car ils ne disposent pas de toutes ces fonctionnalités de sécurité.Il convient de noter que TPM ou Secure Boot sont également disponibles sur Windows 10, mais ils sont désormais appliqués pour garantir une expérience sécurisée aux utilisateurs de Windows 11.Si vous n'êtes pas familier avec les TPM, ce sont des puces physiques ou virtuelles pour protéger les clés de chiffrement, les informations d'identification des utilisateurs et d'autres données sensibles.«*Avec Windows 11, nous exigeons par défaut TPM 2.0 sur les nouvelles installations. La plupart des ordinateurs construits au cours des cinq dernières années en disposent », a déclaré Microsoft.« Si une machine est compromise, nous pouvons vous aider à minimiser les dommages. Windows 11 arrêtera immédiatement ces types d'attaques, car nous utilisons Secure Boot et Trusted Boot, qui utilisent à la fois le matériel UEFI et TPM requis. Secure Boot et Trusted Boot arrêtent les rootkits ou les bootkits qui tentent de modifier vos premiers fichiers de démarrage », a ajouté la société.Avant de définir des exigences strictes, Microsoft a effectué des tests sur l'ancien matériel pour déterminer la compatibilité avec des fonctionnalités de sécurité telles que TPM. Sur la base de ceux-ci, Microsoft a conclu \ qu'il est important d'exécuter Windows 11 sur des appareils nouveaux ou pris en charge.De l'autre côté, l'analyse de Microsoft a révélé que les appareils plus anciens rencontreraient des problèmes de performances et que les utilisateurs pourraient rencontrer de fréquents plantages d'applications.Les PC non pris en charge peuvent afficher 52*% d'écrans bleus en plus que ceux qui répondent aux exigences. Sur les appareils plus récents, les erreurs d'écran bleu ont été réduites grâce à la gestion moderne des mises à jour des pilotes et aux pilotes modernes émis par les OEM, qui ne sont pas disponibles sur les appareils plus anciens.Si le menu Démarrer repensé, le Centre d'action et les applications de la boîte de réception sont probablement la première chose que les utilisateurs remarqueront après la mise à niveau vers Windows 11, il y a également de nombreux changements importants sous le capot.En effet, Microsoft affirme que même sur du matériel plus ancien, Windows 11 semblera nettement plus rapide.Dans une vidéo Microsoft Mechanics, le vice-président de Microsoft, Steve Dispensa, de l'équipe de gestion de Windows, a détaillé certaines des améliorations. Celles-ci incluent:Dans la vidéo, le vice-président de Microsoft, Steve Dispensa, de l'équipe de gestion de Windows, a expliqué pourquoi Windows 11 devrait sembler plus rapide et plus réactif que Windows 10 sur le même matériel. Selon Dispensa, Microsoft a « fait beaucoup de travail dans la gestion de la mémoire pour privilégier les fenêtres d'applications que vous exécutez au premier plan afin qu'elles soient priorisées avec plus de ressources CPU et autres ressources système ».En pratique, l'optimisation du premier plan sur Windows 11 s'applique également au shell Windows ainsi qu'aux onglets ouverts dans Microsoft Edge grâce à la fonctionnalité Sleeping Tabs. « Lorsque nous avons introduit cela, nous avons constaté une économie moyenne de 32 % pour la mémoire et de 37 % pour l'utilisation du processeur. Désormais, toutes ces optimisations combinées à partir du système d'exploitation et des applications, comme vous pouvez l'imaginer, équivalent également à une plus longue durée de vie de la batterie », a déclaré Dispensa.Mais ce n'est pas tout. Avec le même matériel PC, Windows 11 devrait également permettre aux appareils de sortir du mode veille plus rapidement qu'auparavant. « Tout d'abord, nous avons optimisé les appels aux composants matériels qui doivent être mis sous tension pour une meilleure gestion globale de la mémoire. Et au niveau de la couche logicielle, nous avons réduit la famine sur les threads de traitement clés afin que l'alimentation soit préservée pour les threads qui en ont vraiment besoin », a expliqué Dispensa. Le résultat devrait être une expérience de reprise « presque instantanée » pour la plupart des utilisateurs de Windows 11, et Windows Hello devrait également être jusqu'à 30 % plus rapide grâce aux optimisations de code.Enfin, les mises à jour logicielles de Windows 11 devraient être jusqu'à 40 % plus petites grâce à un nouveau moteur de mise à jour qui télécharge uniquement les fichiers nécessaires à partir des serveurs de Microsoft.Le contournement est simple : un paramètre de registre appelé AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU. Une fois ce paramètre défini, l'utilisateur peut exécuter l'outil de création de médias pour créer un ISO. Il est ensuite possible de monter l'ISO par un clic droit sur le même PC et d'exécuter le programme d'installation à partir de là pour effectuer la mise à niveau tout en conservant les applications et les documents installés. L'installation comporte certains pièges dont les utilisateurs doivent être conscients et, dans certains cas, qu'ils doivent accepter avant que le système d'exploitation ne soit installé.« Votre appareil pourrait mal fonctionner en raison de ces problèmes de compatibilité ou d'autres problèmes. Les appareils non pris en charge ne seront plus garantis de recevoir les mises à jour, y compris, mais sans s'y limiter, les mises à jour de sécurité », explique Microsoft dans son bulletin d'assistance. En outre, même dans le cas de la méthode de contournement, il y a des limitations. L'une d'entre elles étant qu'une puce TPM 1.2 est toujours nécessaire, révélant que Windows 11 a des exigences dures et douces. Voici comment installer Windows 11 sur les PC non supportés.veuillez lire toutes ces instructions avant de continuer ;Source : Microsoft