Windows 8 n'est plus compatible depuis le 12 janvier 2016 et ne reçoit plus de mises à jour de sécurité. Par conséquent, si vous utilisez Microsoft 365 sur un ordinateur exécutant Windows 8 et que vous êtes configuré pour les mises à jour automatiques, vous ne recevrez plus de mises à jour pour les applications Office, y compris les mises à jour de fonctionnalités, de sécurité et d'autres mises à jour de qualité.

Recommandé : Nouveau PC avec Windows 11 : Windows 11 est la version la plus récente de Windows. Si vous avez un PC plus ancien, nous vous recommandons de passer à Windows 11 en achetant un nouveau PC. Le matériel et les logiciels se sont beaucoup améliorés depuis la sortie de Windows 8.1, et les ordinateurs d'aujourd'hui sont plus rapides, plus puissants et plus sécurisés.

Avec des cycles de vie considérablement courts, la plupart des services informatiques remplacent régulièrement leurs stations de travail, leurs serveurs et leurs téléphones lorsqu'ils deviennent lents, ne reçoivent plus les mises à jour du système d'exploitation et/ou ne sont plus sous garantie. Dans d'autres cas, les utilisateurs finaux peuvent être contraints de passer à autre chose en raison des responsabilités liées à la fin de vie du produit.Windows 8.1 ne sera plus pris en charge à partir du 10 janvier 2023. Après cette date, si vous utilisez Microsoft 365, vous ne recevrez plus de mises à jour pour les applications Office, y compris les mises à jour de fonctionnalités, de sécurité et de qualité. Afin de continuer à recevoir les mises à jour des produits Microsoft 365, Microsoft recommande de mettre à niveau Windows 8 ou 8.1 vers un système d'exploitation pris en charge. Microsoft 365 Apps n'est plus également pris en charge sur Windows 8 ou Windows 8.1 après qu'ils aient atteint leur date de fin de prise en charge. Pour éviter les problèmes de performance et de fiabilité, Microsoft recommande de passer à une version plus récente de Windows.Pour mémoire :Microsoft 365 est régi par la politique de cycle de vie moderne qui exige que les clients restent à jour conformément aux exigences de service et de système pour le produit ou le service, y compris l'utilisation de Microsoft 365 sur un système d'exploitation Windows qui est actuellement pris en charge. L'utilisation de Microsoft 365 sur des systèmes d'exploitation plus anciens et non pris en charge peut entraîner des problèmes de performance et de fiabilité au fil du temps.Pour s'assurer que les utilisateurs de Windows 8.1 le savent, Microsoft a entrepris de les informer depuis juillet de la fin imminente du support. Lorsqu'ils voient les notifications, les utilisateurs peuvent cliquer sur « 'En savoir plus », « Me rappeler plus tard » ou « Me rappeler après la date de fin de support ». Microsoft a déjà utilisé ce type de notifications par le passé pour inciter les utilisateurs d'anciennes versions de Windows à passer à des versions plus récentes et toujours prises en charge. Office on the web est une alternative disponible pour ceux qui ne sont pas encore prêts à effectuer cette mise à niveau.« Pour maintenir la fiabilité et la stabilité de Microsoft 365, nous vous recommandons vivement de tirer parti des dernières fonctionnalités matérielles en passant à un nouveau PC équipé de Windows 11 », déclare Microsoft. Les PC ont considérablement changé depuis la sortie de Windows 8.1 et Windows 8. Les ordinateurs d'aujourd'hui sont plus rapides, plus puissants et plus élégants, et certains sont livrés avec Windows 11 déjà installé.Si vous utilisez actuellement un PC Windows 8, Microsoft reconnaît que les perspectives peuvent être sombres. En effet, la plupart des appareils Windows 8.1 ou Windows 8 ne répondront pas aux exigences matérielles requises pour une mise à niveau vers Windows 11. Comme alternative, les PC compatibles Windows 8 et 8.1 peuvent être mis à niveau vers Windows 10 en achetant et en installant une version complète du logiciel.En clair, vous avez le choix : acheter un nouveau PC Windows 11, ou bien passer à Windows 10. Officiellement, vous devrez acheter une copie. Cependant, il peut y avoir encore de l'espoir de mettre à niveau vers Windows 10 (puis Windows 11) gratuitement. Sinon, vous devrez effectuer une mise à niveau vers Windows 10 en achetant une version complète du logiciel.Toutefois, avant d'investir dans une mise à niveau vers Windows 10, il est recommandé de considérer que Windows 10 atteindra sa date de fin de support le 14 octobre 2025.Historiquement, les nouvelles versions de Windows 10 (également appelées mises à jour de fonctionnalités) étaient publiées deux fois par an. À partir de la version 21H2 de Windows 10 (la mise à jour Windows 10 de novembre 2021), les mises à jour de fonctionnalités seront publiées annuellement au cours du second semestre de l'année via le canal de disponibilité générale.Depuis le 6 septembre 2018, Microsoft a fait évoluer son calendrier de maintenance pour les clients qui ont besoin de plus de temps pour tester et déployer les mises à jour des fonctionnalités de Windows 10.Microsoft note également que la mise à niveau directement de Windows 8 vers Windows 11, en supposant que cela fonctionne, écrasera votre disque dur avec le nouveau système d'exploitation, effaçant son contenu. Une mise à niveau « sur place » qui préserve vos données est possible lors de la mise à niveau de Windows 8 vers Windows 10, puis de Windows 10 vers Windows 11. Avant de mettre à niveau vers un nouveau système d'exploitation, assurez-vous toutefois de sauvegarder vos données au cas où les choses tournent mal.À compter du 10 janvier 2023, les ordinateurs exécutant Windows 8.1 fonctionneront toujours, mais Microsoft ne fournira plus les éléments suivants :Bien que vous puissiez continuer à utiliser un PC exécutant Windows 8.1, sans mises à jour logicielles et de sécurité continues, votre PC sera plus exposé aux virus et aux logiciels malveillants. Nous vous recommandons de mettre à niveau vers une version de Windows qui est toujours prise en charge. Un nouvel appareil pouvant exécuter Windows 11 facilite la transition et offre une expérience formidable.Non. La prise en charge de Windows 8.1 est interrompue, mais le logiciel continuera de fonctionner. Cependant, après le 10 janvier 2023, votre ordinateur exécutant Windows 8.1 ne recevra plus les mises à jour de sécurité. Il existe quelques options pour utiliser une version prise en charge de Windows :Vous pouvez accéder à Windows 11 de deux manières :Nous n'offrons actuellement pas de chemins de mise à niveau gratuits de Windows 8.1 vers Windows 10 ou Windows 11. Si vous souhaitez acheter une copie de Windows 10 ou Windows 11, veuillez consulter les liens ci-dessus ou contacter un revendeur pour connaître les options. Remarque : la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11 est actuellement gratuite.Source : Microsoft ( 1 À un particulier utilisateur de Windows 8.1 ?