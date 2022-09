À cette fin, elle a demandé à Forrester Consulting de mener une étude sur l'impact économique total (TEI) et d'examiner le retour sur investissement (ROI) que les entreprises pourraient réaliser en déployant Windows 11 et Microsoft 365.Les résultats montrent que l'utilisation de Windows 11 permet aux utilisateurs d'être entre 5 % et 15 % plus productifs. Cette productivité accrue trouve son origine dans le fait que Windows 11 donne aux utilisateurs la possibilité de personnaliser leurs espaces de travail, ce qui leur permet d'accéder rapidement à leurs applications les plus utilisées. De même, dans des domaines tels que le développement, il est possible de créer des applications mobiles ou basées sur un navigateur sans avoir besoin d'accéder à des émulateurs, ce qui n'était pas possible dans l'OS précédent.L'étude montre qu'en trois ans, une entreprise peut améliorer le profil de risque de son système d'exploitation de 20 à 30 % par an.La plupart des entreprises qui utilisent Windows 10 n'auront pas à payer pour passer à la version 11. Toutefois, le rapport reconnaît qu'il y aura certains coûts en termes de mise à niveau du matériel, notamment en ce qui concerne la nécessité de disposer de machines dotées de la fonctionnalité TPM (Trusted Platform Module) 2.0.En termes financiers, tout cela se traduit par une valeur actuelle nette (VAN) comprise entre 710 500 et 2,6 millions de dollars, avec un retour sur investissement compris entre 109 et 394 %. On prévoit des bénéfices de 1,4 million de dollars pour l'amélioration de la productivité, de 542 000 dollars pour l'amélioration de la sécurité et de 353 000 dollars pour l'efficacité opérationnelle de l'environnement informatique.*Les chiffres sont basés sur des entretiens avec des représentants de six entreprises utilisant Windows 11, regroupés pour produire des résultats basés sur une organisation composite ayant un chiffre d'affaires annuel d'un milliard de dollars et 2 000 employés.Source : Forrester Consulting Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quel est votre avis sur la question ?