À quoi s'attendre ?

Démarrer : Démarrer met tout ce dont vous avez besoin sur votre PC au centre avec un ensemble d'applications épinglées et une section «*Recommandé*» alimentée par le cloud qui affiche vos fichiers récemment ouverts à partir de votre PC et sur vos appareils comme votre smartphone avec OneDrive.

Nouveaux contrôles multimédias dans Windows 11

Microsoft fournit des estimations de la durée d'un redémarrage pour les mises à jour. Lorsque votre PC est en attente de redémarrage pour une mise à jour de qualité, vous pourrez voir des estimations dans votre menu d'alimentation sous Démarrer, dans les notifications de redémarrage, sur la page Paramètres de Windows Update et à l'intérieur de l'icône Windows Update qui apparaît en bas à droite de la barre des tâches. Cette fonctionnalité est déployée dans un premier temps sur un sous-ensemble d'initiés dans le canal de développement, donc tout le monde ne le verra pas tout de suite.

Certains initiés auront la possibilité de cliquer avec le bouton droit sur «*Recommandé*» sur Démarrer pour actualiser le contenu. Cela s'étend dans un premier temps à un sous-ensemble d'initiés.

Lors de la mise à niveau vers Windows 11 à partir de Windows 10 ou lors de l'installation d'une mise à jour vers Windows 11, certaines fonctionnalités peuvent être obsolètes ou supprimées. Voir les détails ici.

Barre des tâches*:

La barre des tâches ne sera pas affichée sur plusieurs moniteurs, mais reviendra dans une prochaine version. La fenêtre d'aperçu peut ne pas afficher l'intégralité de la fenêtre lorsque vous survolez la vue des tâches dans la barre des tâches.

Paramètres:

Lors de la mise à niveau d'un appareil avec plusieurs comptes d'utilisateurs vers Windows 11, les paramètres ne se lanceront pas. Un petit ensemble de pages héritées des paramètres ainsi que les bogues d'ajustement et de finition seront corrigés dans les versions futures. Le paramètre «*Mode d'alimentation*» n'apparaît pas sur la page Alimentation et batterie. Lors du lancement de l'application Paramètres, un bref clignotement vert peut apparaître. Lorsque vous utilisez les paramètres rapides pour modifier les paramètres d'accessibilité, l'interface utilisateur des paramètres peut ne pas enregistrer l'état sélectionné.

Menu Démarrer:

Dans certains cas, vous ne pourrez peut-être pas saisir de texte lors de l'utilisation de la recherche à partir du début ou de la barre des tâches. Si vous rencontrez le problème, appuyez sur Win + R sur le clavier pour lancer la boîte de dialogue Exécuter, puis fermez-la. Microsoft travaille à la résolution d'un problème qui empêche le désépinglage des applications de Démarrer, la disparition de la barre de commandes dans l'Explorateur de fichiers ou le masquage du snap. Pour contourner ces problèmes, redémarrez votre PC.

Rechercher:

Les icônes d'application dans le panneau de recherche peuvent ne pas se charger et apparaître à la place sous forme de carrés gris. Lorsque vous passez votre souris sur l'icône Rechercher dans la barre des tâches, la troisième recherche récente ne se charge pas et reste vide. Après avoir cliqué sur la barre des tâches de l'icône Rechercher, le panneau Rechercher peut ne pas s'ouvrir. Si cela se produit, redémarrez le processus "Windows Explorer" et ouvrez à nouveau le panneau de recherche. Lorsque vous passez votre souris sur l'icône Rechercher dans la barre des tâches, les recherches récentes peuvent ne pas s'afficher. Pour contourner le problème, redémarrez votre appareil. Le panneau de recherche peut apparaître en noir et n'afficher aucun contenu sous la zone de recherche.

Widgets*:

La mise à l'échelle du texte du système mettra tous les widgets à l'échelle proportionnellement et peut entraîner des widgets rognés. Le lancement de liens à partir du tableau des widgets peut ne pas appeler les applications au premier plan. L'utilisation du lecteur d'écran/narrateur dans les widgets peut ne pas annoncer correctement le contenu Le tableau des widgets peut sembler vide. Pour contourner le problème, vous pouvez vous déconnecter puis vous reconnecter. Lorsque vous utilisez le client Outlook avec un compte Microsoft, les modifications du calendrier et des tâches peuvent ne pas être synchronisées avec les widgets en temps réel. Les widgets peuvent s'afficher dans la mauvaise taille sur les moniteurs externes. Si vous rencontrez cela, vous pouvez d'abord lancer les widgets via un raccourci tactile ou WIN + W sur le moniteur de votre appareil, puis les lancer sur vos moniteurs secondaires. Après avoir ajouté plusieurs widgets rapidement à partir des paramètres des widgets, certains widgets peuvent ne pas être visibles sur le tableau.

Store :

Le bouton d'installation peut ne pas encore être fonctionnel dans certains scénarios limités. Les notes et les avis ne sont pas disponibles pour certaines applications.



Plusieurs ont rencontré des problèmes et n'ont pas pu installer la mise à jour

Microsoft a publié la première Preview de Windows 11. Les Windows Insiders peuvent télécharger la Preview Windows 11 (build 2200.51) dès maintenant, qui comprend l'accès au nouveau menu Démarrer, aux fonctionnalités multitâches et au Microsoft Store révisé. Contrairement à la fuite précédente de Windows 11, cette Preview officielle propose également un explorateur de fichiers mis à jour qui remplace le ruban par une barre de commandes pour simplifier un peu plus la gestion des fichiers.La plupart des modifications visuelles de Windows 11 révélées par Microsoft il y a quelques jours seront disponibles dans cette Preview initiale. Le nouveau menu Démarrer avec son interface de type lanceur centrée fait partie de cette version, aux côtés des coins arrondis du système d'exploitation et des améliorations apportées au centre de notification, etc. Si votre PC dispose d'un accéléromètre, l'écran de verrouillage de Windows 11 inclura également un effet de mouvement de parallaxe.Voici quelques-uns des changements qui seront disponibles dans cette version*:Il existe également une nouvelle expérience de configuration de Windows 11, des paramètres repensés et la prise en charge du Wi-Fi 6E.Les autres changements et améliorations incluent*:Les problèmes connus avec la version 2200.51 incluent*:Le déploiement de la première version de Microsoft Windows 11 Insider a été un peu difficile, de nombreux utilisateurs n'ayant pas pu mettre à niveau car ils ne répondaient pas aux critères matériels, bien que Microsoft ait déclaré que cela ne poserait pas de problème.Microsoft a promis :«*Tous les Windows Insiders qui ont déjà installé des versions du canal de développement sur leurs PC jusqu'au 24 juin 2021 seront autorisés à continuer d'installer les versions de Windows 11 Insider Preview même si leur PC ne répond pas aux exigences matérielles minimales*».Cependant, lorsque des utilisateurs existants du canal «*Dev*» essaient d'installer la Preview, un programme d'installation appelé «*WindowsUpdateBox.exe*» est lancé et indique que le périphérique ne répond pas aux exigences matérielles. Cette erreur s'affiche même pour les utilisateurs du canal «*Dev*» qui ont été informés qu'ils pouvaient toujours installer la Preview de Windows 11*:Pire encore, certains utilisateurs qui répondent clairement aux critères matériels, même selon l'application PC Health Check de Microsoft, ont rencontré des problèmes. Sur le forum de support de Microsoft, l'un d'eux a écrit :« Mon système affiche un message indiquant que mon PC ne répond pas aux exigences minimales pour Windows 11, ce qui n'a pas de sens puisque j'ai un RTX 3060 et le dernier Intel de 10génération ».Autre remarque :« Pareil pour moi. J'utilise Intel I5 8génération et GTX 1050 TI et cela montre que mon PC ne répond pas aux exigences minimales. PC Health Check indique que j'ai rempli toutes les conditions requises ».Microsoft a indiqué avoir fait une mise à jour pour résoudre ces problèmes et a recommandé aux utilisateurs d'effectuer une mise à jour :Dans un autre billet de blog, l'équipe Windows a avancé :« Aujourd'hui, nous lançons notre première version Insider pour Windows 11, et nous attendons avec impatience les informations que vous pourrez tirer de votre installation et de votre utilisation sur une variété de vos PC. L'introduction de Windows 11 la semaine dernière a marqué la première étape de notre parcours pour apporter aux gens la prochaine génération de Windows. Avec une nouvelle génération vient l'opportunité d'adapter les logiciels et le matériel pour suivre le rythme des besoins informatiques des gens d'aujourd'hui et de demain.« L'intention de l'article d'aujourd'hui est de reconnaître et de clarifier la confusion causée par notre outil PC Health Check, de partager plus de détails sur les raisons pour lesquelles nous avons mis à jour la configuration requise pour Windows 11 et de définir la manière dont nous allons apprendre et nous ajuster. Vous trouverez ci-dessous les modifications que nous apportons sur la base de ces commentaires, notamment en garantissant que nous avons la possibilité pour Windows Insiders d'installer Windows 11 sur des processeurs de 7e génération pour nous fournir plus de données sur les performances et la sécurité, en mettant à jour notre application PC Health Check pour plus de clarté. , et s'engageant à donner plus de détails techniques sur les principes qui sous-tendent nos décisions. Avec Windows 11, nous nous concentrons sur l'augmentation de la sécurité, l'amélioration de la fiabilité et la garantie de la compatibilité. C'est ce qui motive nos décisions ».Après avoir expliqué pourquoi une nouvelle configuration minimale était requise pour Windows 11, l'équipe a déclaré : « En utilisant les principes ci-dessus, nous sommes convaincus que les appareils fonctionnant sur des processeurs Intel de 8e génération et AMD Zen 2 ainsi que Qualcomm 7 et 8 Series respecteront nos principes de sécurité et de fiabilité et la configuration système minimale requise pour Windows 11. et en partenariat avec nos OEM, nous effectuerons des tests pour identifier les appareils fonctionnant sur Intel 7e génération et AMD Zen 1 qui pourraient répondre à nos principes ».Puis « En gardant à l'esprit ces exigences minimales du système, l'application PC Health Check était destinée à aider les utilisateurs à vérifier si leur PC Windows 10 actuel pouvait passer à Windows 11. Sur la base des commentaires jusqu'à présent, nous reconnaissons qu'elle n'était pas entièrement préparée à partager le niveau de détail ou de précision que vous attendiez de nous sur les raisons pour lesquelles un PC Windows 10 ne répond pas aux exigences de mise à niveau. Nous supprimons temporairement l'application afin que nos équipes puissent répondre aux commentaires. Nous le remettrons en ligne en prévision de sa disponibilité générale cet automne ».Sources : Microsoft ( 1 3 ), en savoir plus sur le taux de rafraîchissement dynamique (Microsoft)