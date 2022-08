Harris a souligné les problèmes de conception qui affectent l'expérience utilisateur. Après que les tweets aient fait du bruit, Harris a souligné que Microsoft a immédiatement corrigé les points qu'il a mentionnés.L'une des principales choses mises en évidence par Harris dans ses tweets est l'incohérence des détails de conception de Windows 11, notamment les angles variables de certains éléments. Dans le fil qu'il a posté pour le public, il a spécifiquement identifié les coins de différentes sections de l'interface utilisateur. "", a déclaré Harris, faisant référence aux coins du menu Démarrer de Windows. "De plus, Harris a mentionné la bannière publicitaire de l'application Bing Wallpaper, en disant qu'elle semble avoir été "infectée par un virus". Plus précisément, il a montré une image zoomée de la bannière publicitaire, qui présente des textes mal alignés et des coins incohérents et utilise "".Harris a également exprimé son désarroi face aux "frictions" que les utilisateurs rencontrent lorsqu'ils utilisent le menu Démarrer pour rechercher des informations sur un sujet spécifique. Les captures d'écran que l'ancien employé de Microsoft a partagées montrent comment Microsoft utilise une énorme partie du menu Démarrer pour la publicité au lieu de montrer directement les meilleurs résultats pour le sujet recherché." Le tweet se lit comme suit . "En dehors d'un autre bouton (""), Harris décrit la décision de Microsoft de déplacer le menu Démarrer au milieu de la barre des tâches comme "". Selon lui, les utilisateurs ont déjà une mémoire musculaire de l'ancien emplacement du menu Démarrer dans le coin, et le placement précédent complétait la loi de Fitts.Malgré tout, Harris a clarifié son intention au sujet de ses tweets. "". a déclaré Harris. "."Étonnamment, après moins de 24 heures de tweet du fil de la critique, Microsoft a abordé les détails, y compris la suppression de la publicité pour le fond d'écran Bing et la variation des formes des coins, ce que Harris a applaudi.Source : Tweets de Jensen HarrisQu'en pensez-vous ?