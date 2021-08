Vient alors Start11 qui ramène un menu Démarrer classique à Windows 11

Choisissez parmi plusieurs dispositions du menu Démarrer

Fonctionne sous Windows 10/11

Intégrez les « clôtures » de Stardock dans le menu Démarrer

Accédez rapidement à la recherche sur votre bureau

Ajouter de la couleur/texture au menu Démarrer et à la barre des tâches

Recherche nettement plus rapide/résultats de recherche détaillés

Résultats de recherche améliorés avec le nouveau moteur de recherche

Réalisez des problèmes mathématiques simples dans le champ de recherche

Options de style supplémentaires

Fonctionnalités de productivité améliorées

Paramétrage amélioré de Windows 7 / Modes modernes

Mi-juillet, Microsoft a supprimé un hack de registre dans la Preview de Windows qui permettait aux utilisateurs de Windows 11 de revenir au menu Démarrer « Classique » de Windows 10. Lorsque la Preview Windows 11 a été publiée en juin, l'un des changements les plus importants et les plus controversés était un nouveau menu Démarrer flottant centré au milieu de la barre des tâches.Ce nouveau menu Démarrer a été repris de Windows 10X et comprend une interface repensée avec la suppression des groupes d'applications et des Live Tiles. Pour mémoire, Windows 10X, la variante modulaire de Windows 10 dont l'objectif était de le rendre plus adaptable à d'autres formats de machine, ne sera plus livré. Destinée initialement aux machines à deux écrans, cette variante était pleine de promesses. L'éditeur a par exemple indiqué que Windows 10X supporte tous les logiciels Windows 10. Windows 10X prend notamment en charge l'exécution d'applications Win32 dans un conteneur et avec des adaptations de l'interface de Windows 10. Tout est fait pour assurer une continuité entre les deux écrans et pour les applications.Plutôt que de cibler un sous-ensemble d'utilisateurs, à savoir les possesseurs de ces nouveaux appareils à double écran, Microsoft a opté pour l'intégration des fonctionnalités de Windows 10X dans Windows 10, les proposant ainsi à l'ensemble des utilisateurs Windows 10 : « Au lieu de commercialiser un produit appelé Windows 10X en 2021 comme nous l'avions initialement prévu, nous tirons parti des enseignements de notre parcours jusqu'à présent et accélérons l'intégration de la technologie fondamentale 10X clé dans d'autres parties de Windows et des produits de l'entreprise. En fait, une partie de cela se reflète déjà dans le cœur de Windows dans les Preview Windows Insider, par exemple la nouvelle technologie de conteneur d'applications que nous intégrons dans des produits tels que Microsoft Defender Application Guard, une expérience de saisie vocale améliorée et un clavier tactile modernisé, avec un dimensionnement des touches, des sons, des couleurs et des animations optimisés. Nos équipes continuent d'investir dans les domaines où la technologie 10X aidera à répondre aux besoins de nos clients et à évaluer les expériences technologiques à la fois logicielles et matérielles qui seront utiles à nos clients à l'avenir ».Pour ceux qui n'aimaient pas le nouveau menu Démarrer, il était possible d'utiliser un hack de registre pour revenir à un « Mode classique », le menu Démarrer de Windows 10. Pour basculer vers le menu Démarrer de Windows 10, les utilisateurs pouvaient créer la valeur 'Start_ShowClassicMode' et la définir sur 1 sous la clé de registre HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced. Une fois que vous aviez créé la valeur de registre et redémarré le processus de l'Explorateur Windows, l'ancien menu Démarrer serait à nouveau disponible.Microsoft a publié Windows 11 build 22000.65 pour les Insiders sur le canal « Dev » le 8 juillet. Malheureusement, après l'installation de la mise à jour cumulative, les utilisateurs ne pouvaient plus utiliser le hack du registre pour restaurer l'ancien menu Démarrer. Il n'est pas clair si Microsoft le réactivera à l'avenir.Stardock est de retour avec une autre application pour peaufiner l'apparence du menu Démarrer de Windows. Cette fois, c'est pour Windows 11, qui n'est même pas encore disponible en version générale.Stardock a annoncé Start11, un programme qui permet aux utilisateurs de personnaliser le menu Démarrer de Windows. Comme avec les éditions précédentes des produits StartX, Start11 permet aux utilisateurs de restaurer le menu Démarrer comme dans les versions précédentes de Windows et de le personnaliser à leur guise. La version bêta est maintenant disponible sur la page d'accueil de Stardock.« Cette première version bêta est conçue pour récupérer certaines des fonctionnalités perdues dans le menu Démarrer actuel de Windows 11 », a déclaré Brad Wardell, PDG de Stardock. « Nous avons prévu de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes pour rendre le menu Démarrer non seulement plus accessible, mais aussi plus utile pour les entreprises et les utilisateurs expérimentés. »La première version bêta de Start11 est compatible avec Windows 11 et Windows 10, prend en charge le déplacement du bouton Démarrer au milieu ou vers la gauche, rend visible de nombreuses fonctionnalités Windows subtiles et fournit une nouvelle interface utilisateur de configuration qui permet une personnalisation étendue.« La nouvelle interface utilisateur a été conçue pour prendre en charge les futures conceptions du menu Démarrer », a déclaré Wardell. «*Start8 et Start10 se sont concentrés sur la restauration des versions précédentes du menu Démarrer. Start11 étendra cela pour prendre en charge une multitude de nouvelles idées de menu Démarrer telles que le concept de pages, d'onglets, de minimalisme et de fonctionnalités pour nos entreprises clientes ».Chaque fois que Microsoft apporte un changement majeur à l'interface utilisateur de Windows, il y a ceux qui ne l'aiment pas assez pour payer pour revenir à l'ancienne version.ISV Stardock a pendant de nombreuses années pris en charge ces clients pour les remplacements du menu Démarrer, remontant à l'atroce écran de démarrage de Windows 8.Maintenant, la société est de retour avec Start11, un remplacement du menu Démarrer pour Windows 11.Start11 restaure le menu Démarrer classique dans Windows 10/11 et propose actuellement*:L'entreprise souhaite ajouter les fonctionnalités suivantes :L'application est actuellement en version bêta mais coûtera 4,99 $ à sa sortie. Les utilisateurs qui achètent la version bêta recevront la version complète gratuitement.Source : Stardock