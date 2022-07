Microsoft s'est éloigné de son cycle triennal avec la sortie de Windows 10 en 2015, en privilégiant l'idée de Windows en tant que service. Au lieu d'un grand lancement de fonctionnalités tous les trois ans dans une nouvelle version de Windows, Windows 10 a été mis à jour deux fois par an avec de grandes nouvelles fonctionnalités. La publication de Windows 10 May 2019 Update avait notamment lancé la controverse autour du processus d’installation conditionné à la création d’un compte Microsoft. Cela fait partie des raisons pour lesquelles certains des utilisateurs de Windows migrent vers Linux.Motif : ils se sentent plus « propriétaires » de leur système d’exploitation avec Linux. Grosso modo, s’il est un aspect sur lequel Linux semble damer le pion à Windows c’est bien celui de la gestion des mises à jour qu’elles soient de sécurité, des applications ou du noyau de l’OS. Les avis divergent sur la question en fonction de ce qu’on a affaire à des utilisateurs de Windows ou de Linux.Depuis la sortie de Windows 11 l’an dernier, Microsoft est passé à une cadence de mise à jour annuelle pour Windows 10 et Windows 11. Parallèlement à la prochaine version de Windows en 2024, Microsoft a toujours l'intention de garder Windows 11 frais dans les années à venir. Au cours des derniers mois, le fabricant de logiciels s'est éloigné de sa promesse initiale de grandes mises à jour annuelles pour Windows 11, préférant livrer les principales fonctionnalités dès qu'elles sont prêtes. La prochaine mise à jour majeure, 22H2 , est actuellement attendue pour septembre ou octobre, après avoir été finalisée récemment par Microsoft.Microsoft aurait abandonné le projet d'une mise à jour annuelle 23H2 en 2023 et donnerait la priorité au déploiement de nouvelles fonctionnalités tout au long de l'année 2023. Cela correspond davantage aux récents changements apportés par Microsoft à son programme Windows Insider, avec davantage d'expériences et de fonctionnalités prototypes testées à grande échelle.Microsoft n'a pas fait de commentaire officiel des plans de sa feuille de route Windows. L'entreprise a redoublé d'efforts pour Windows au cours des deux dernières années, après que la pandémie ait stimulé l'utilisation du système d’exploitation. Microsoft avait initialement prévu de lancer Windows 10X sur les appareils à double écran, mais après avoir déclaré que "le PC est de retour" au début de la pandémie, elle a retravaillé Windows 10X pour en faire ce qui est devenu Windows 11.Quelle a été votre expérience en matière de gestion des mises à jour depuis le lancement de Windows 10 ?Comment accueillez-vous la nouvelle de l’éventuel retour à la formule de sortie d’une nouvelle version du système d’exploitation tous les trois ans ? Qu’en attendez-vous de façon précise ?Avez-vous passé Linux au test depuis la sortie de Windows 10 ? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous encouragiez des tiers à migrer vers ce système d’exploitation ? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous déconseilleriez Linux ?