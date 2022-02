Il s'agit probablement de fonctionnalités sur lesquelles Microsoft travaille encore actuellement et qu'elle débloquera dans une future mise à jour du système d'exploitation.Un explorateur a déniché des preuves de changements à venir dans le fonctionnement des notifications et d'un possible changement de nom de l'assistant de mise au point, qui deviendrait simplement "". Parmi les autres joyaux, citons les autocollants de fond d'écran et une nouvelle section des paramètres consacrée à l'économie d'énergie qui, entre autres, attribuera à votre ordinateur un score écologique et vous fournira des recommandations sur la manière de réduire sa consommation d'énergie.Comme il s'agit de fonctionnalités non annoncées, Microsoft n'a pas communiqué d'informations officielles sur la date à laquelle elles seront proposées aux utilisateurs, ni sur les autres projets liés à ces nouvelles options. Une série de captures d'écran qui ont fait l'objet d'une fuite montrent toutefois que la société semble avoir l'intention de renommer la fonction Focus Assist en Focus.Plus que cela, il semble que la fonctionnalité de Focus - qui vous permet de choisir comment et quand les notifications apparaissent - sera intégrée dans l'application Horloge. Il est également suggéré qu'il sera possible d'utiliser Outlook pour apporter des modifications aux paramètres du calendrier des notifications.Une autre découverte intéressante concerne les autocollants de fond d'écran. Peu d'informations sont connues sur cette fonctionnalité, mais il semble qu'il sera possible d'orner le fond d'écran de votre bureau avec des autocollants, comme l'ont popularisé les outils de messagerie tels que WhatsApp.Albacore a également trouvé des informations sur une nouvelle sectionde l'applicationqui fournit de l'aide, des astuces et des conseils pour réduire la consommation d'énergie et améliorer le respect de l'environnement :Les options d'économie d'énergie ne sont pas vraiment nouvelles dans Windows, mais Microsoft semble vouloir aller un peu plus loin. En plus de fournir des informations sur la manière de recycler un ordinateur qui n'est plus utile, la section "Durabilité" peut être utilisée pour contrôler la consommation d'énergie et attribuera à votre ordinateur un score écologique.Source : AlbacoreQue pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités ?