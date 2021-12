Bien que Microsoft ait déjà pris en charge la dictée via un microphone, la possibilité d'utiliser votre voix pour exécuter des commandes dans Windows était limitée à des applications spécifiques. Dans la version préliminaire 22518 de Windows 11 publiée mardi, les utilisateurs peuvent désormais utiliser la fonction Voice Access pour lancer ou fermer des applications, passer au Bureau, minimiser et maximiser les fenêtres, changer d'application, sélectionner des éléments, faire défiler, modifier du texte, etc. Il est important de noter que Voice Access vous permet d'imiter toutes les actions de votre clavier et de votre souris.Pour l'instant, Voice Access n'est pris en charge qu'avec la langue anglaise, ce qui signifie que la langue d'affichage doit être configurée en anglais pour que la fonction fonctionne correctement. Pour commencer à utiliser Voice Access, les utilisateurs de la dernière version préliminaire 22518 de Windows 11 peuvent se rendre danset activer la fonction. Une fois la fonction activée, Windows 11 invite l'utilisateur à télécharger un pack de langue et propose un guide interactif expliquant comment utiliser la fonction. Cette dernière prend en charge plus de 80 commandes vocales.Elle permet également aux utilisateurs de Windows 11 de dicter et de modifier des documents directement via leur microphone. Microsoft a publié une liste complète des commandes vocales pouvant être utilisées avec Voice Access. En outre, une option particulièrement étonnante se présente sous la forme de superpositions. Elles prennent la forme d'étiquettes numérotées sur tout élément cliquable. Ainsi, si vous souhaitez cliquer sur un élément dans une fenêtre d'application qui ne dispose pas d'un moyen simple d'y faire référence (comme le bouton "Enregistrer"), vous pouvez dire "clique 1" ou quelque chose de similaire.Voici ce que dit Microsoft à propos de cette option : « Les superpositions de numéros de Voice Access permettent d'interagir avec des éléments qui n'ont pas un nom et elles vous donnent également le contrôle lorsqu'il y a plus d'un élément correspondant à une commande ». Mais les choses vont encore mieux avec les superpositions de grilles. Selon Microsoft, ces dernières vous permettent "d'interagir avec des interfaces utilisateur inaccessibles et de réaliser des mouvements de souris précis". Lorsqu'une grille de superposition est activée, une fenêtre est divisée en une grille numérotée de 3x3 (comme sur l'image ci-dessous).Cela vous permet de sauter facilement à une zone particulière ou d'interagir avec un segment. Pour l'avoir essayé, certains critiques disent que le niveau de contrôle qu'offre Voice Access sur Windows 11 est comparable à celui que l'on peut trouver dans des outils tiers coûteux. Cette fonctionnalité n'en est qu'à ses débuts, mais elle semble déjà étonnante. Il est difficile de dire quand elle fera son chemin vers la version principale de Windows 11, mais espérons que ce ne sera pas long.La version préliminaire de Windows 11 publiée mardi inclut également la possibilité d'installer le sous-système Windows pour Linux à partir du Microsoft Store, ce qui permet à Microsoft de publier plus facilement et plus rapidement les nouvelles mises à jour. Toutefois, Microsoft n'a toujours pas ajouté la possibilité de déplacer la barre des tâches vers le haut ou les côtés de l'écran ou de dégrouper les applications sur la barre des tâches.Source : Microsoft (Annonce de Windows 11 Insider Preview Build 22518) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la possibilité de commander Windows 11 avec votre voix ?Est-ce une fonctionnalité utile ? En quoi améliore-t-elle la productivité des utilisateurs de Windows 11 ?