Microsoft aurait bloqué toutes les solutions de contournement du navigateur par défaut dans Windows 10 et Windows 11

Microsoft, de manière tout à fait compréhensible, aimerait que tout le monde utilise son navigateur Edge, et a alors pris des mesures sans fin pour s'assurer qu'il reste le navigateur par défaut sur autant d'ordinateurs que possible. À l’échelle mondiale, en novembre 2021, les chiffres de StatCounter montrent que Chrome de Google est le navigateur le plus utilisé avec une part de marché de 64,06 %. Safari, comme à son habitude, arrive second avec 19,22 % de parts de marché, porté à la fois par les Mac, les iPhone et les iPad. Edge est en troisième position avec une part de marché de 4,19 %, contre 3,91 % pour Firefox, qui est quatrième.Ensuite, il y a le navigateur maison de Samsung qui détient 2,8 % de parts de marché. Opera ferme le top 6 des navigateurs populaires avec 2,34 % de parts de marché, suivi par des navigateurs tiers. Ainsi, avec la sortie de Windows 11, le changement du navigateur par défaut est devenu plus compliqué qu'avec les précédentes générations de Windows. (Lors de l'installation du système d'exploitation Windows, Microsoft définit le navigateur Edge comme étant l’option par défaut jusqu'à ce que l’utilisateur décide de choisir autre chose, souvent Chrome ou Firefox.) Beaucoup d'utilisateurs avaient alors exprimé leur mécontentement.Par la suite, Brave et Mozilla ont proposé des solutions de contournement afin de forcer les liens "microsoft-edge://" à s'ouvrir dans leur navigateur respectif. L'utilitaire EdgeDeflector est également conçu pour intercepter ces liens, vous permettant ainsi de les ouvrir dans votre nouveau navigateur par défaut. Les utilisateurs de Firefox, Brave et EdgeDeflector savaient que le jour viendrait où Microsoft bloquerait ces solutions de contournement, mais ne s'attendaient pas à ce que l'entreprise le fasse de sitôt. Il s'avère que Microsoft a glissé la mise à jour dans le dernier Patch Tuesday de 2021 pour Windows 10 et Windows 11.Plus précisément, avec les mises à jour KB5008212 (Windows 10) et KB5008215 (Windows 11) - le géant de Redmond a mis en place un blocage des solutions de contournement utilisées par ses concurrents et EdgeDeflector pour forcer les liens à s'ouvrir dans un navigateur autre que Edge. Fondamentalement, cela signifie que les liens "microsoft-edge://" ne peuvent plus être forcés à s'ouvrir dans votre navigateur par défaut de choix. Rappelons que Microsoft avait qualifié la solution de contournement de Mozilla d'"inappropriée" tout en affirmant qu'il avait l'intention de la bloquer. Cependant, une alternative à EdgeDeflector reste MSEdgeRedirect.« Cette nouvelle application utilise une approche différente d'EdgeDeflector. Il filtre et transmet les arguments de ligne de commande des processus Microsoft Edge dans votre navigateur par défaut », ont écrit les développeurs de MSEdgeRedirect. Pour l'instant, il n'a pas été bloqué, vous pouvez donc toujours l'utiliser si vous voulez éviter Edge à tout prix. Toutefois, contrairement aux autres solutions, celle-ci nécessite que l'application soit en cours d'exécution à tout moment pour rediriger les liens vers le navigateur par défaut. Et si cela fonctionne pour le moment, il n'y a aucune garantie que Microsoft ne le bloque pas dans un avenir proche.Les commentaires et les réactions sur les sites communautaires montrent que beaucoup d'utilisateurs sont indignés par le comportement de Microsoft. L'on estime que cela risque même d'entraîner des plaintes pour comportement anticoncurrentiel et limitation du choix des utilisateurs. Le fabricant de navigateurs Vivaldi a récemment dénoncé Microsoft pour ses pratiques anticoncurrentielles avec Edge. Dans un billet de blogue la semaine dernière, il a déclaré que Microsoft est revenu à ses vieilles astuces pour prendre l'avantage sur la concurrence. Il espère que la société écoutera les commentaires et assouplira son marketing agressif pour Edge.Sources : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la démarche de Microsoft visant à imposer Edge comme navigateur par défaut ?Que pensez-vous des accusations de Vivaldi ? Microsoft pourrait-il être frappé par un procès antitrust ?