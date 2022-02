Code : Sélectionner tout 1

/ Profile setting "elevate": true // New tab action { "command": { "action": "newTab", "elevate": true }, "keys": "ctrl+shift+1" } // Split pane action { "command": { "action": "splitPane", "split": "auto", "elevate": true }, "keys": "alt+shift+e" }

La version 1.12 de Windows Terminal sera publiée dans le cadre du programme Windows Insider avant d'être livrée aux versions de détail de Windows. Comme toujours, il est possible d’installer Windows Terminal et Windows Terminal Preview à partir du Microsoft Store ou du dépôt GitHub.Un nouveau paramètre de profil a été ajouté, appelé, qui vous permet de lancer automatiquement un profil en mode élevé (en tant qu'administrateur). Lorsqu'il est défini sur true et que vous utilisez une fenêtre non élevée, l'ouverture de ce profil ouvrira une fenêtre élevée contenant ce profil. Dans le cas contraire, si la valeur est fausse, ce profil s'ouvrira dans la fenêtre actuelle, quelle que soit l'élévation. Vous pouvez également maintenir la touche Ctrl enfoncée et cliquer sur un profil dans votre liste déroulante pour l'ouvrir en tant qu'administrateur.En outre, Microsoft a ajouté l'argumentaux actionset, ce qui permet de lancer un nouveau profil en tant queà l'aide d'une action. Voici quelques exemples qui peuvent être utiliser pour activer cette fonctionnalité :Microsoft a ajouté un nouveau paramètre de profil, experimental.useAtlasEngine, qui, lorsqu'il est défini sur true, active un nouveau moteur de rendu de texte. Si l'amélioration des performances n'est généralement pas perceptible, elle peut être constatée dans certains cas limites, notamment lors de la présentation de textes comportant un grand nombre de couleurs. Dans ces cas, ce nouveau moteur de rendu dessine à la fréquence de rafraîchissement de l'affichage, quelle que soit la résolution de l'écran.Il importe de noter que le moteur est toujours en cours de développement, qu'il peut être instable et que certaines fonctions peuvent encore manquer. « Nous sommes impatients d'améliorer ce moteur de rendu au fil du temps et nous espérons pouvoir remplacer le moteur existant par défaut dès qu'il aura atteint la parité des fonctionnalités », a déclare Microsoft.« Nous admettons que cette fonctionnalité est née d'un incident que nous avons provoqué au cours de l'été 2021. Lorsqu'on nous a dit que notre pipeline de rendu était très performant, nous nous sommes repliés sur nous-mêmes. Nous nous sommes appuyés sur nos expériences existantes et sur le travail de nos équipes partenaires pour conclure que le moteur de rendu général DirectWrite était le mieux adapté à notre produit », déclare l’éditeur de logiciel.« Nous avions tort. C'est pourquoi nous dédions ce moteur de rendu expérimental à la communauté comme un rameau d'olivier. Nous savons que nous avons encore beaucoup à apprendre, mais nous espérons que vous accepterez nos excuses et comprendrez que nous sommes des humains derrière ce produit avec la capacité et la volonté d'apprendre de nos erreurs passées », a jouté l’entreprise.Il est désormais possible de personnaliser le son de la sonnerie de son profil à l'aide du paramètre bellSound. Ce paramètre accepte un chemin d'accès à un fichier sous la forme d'une chaîne ou d'un tableau de chaînes de chemins d'accès. Si un tableau est utilisé, le terminal sélectionnera aléatoirement un son de cloche à jouer.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Quelle amélioration vous intéresse le plus ?