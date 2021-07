Win

`

Win

`

Ctrl

Maj

P

Mises à jour de l'interface utilisateur des paramètres

"defaults"

"defaults"

“defaults”

Vous pouvez maintenant définir explicitement votre préférence de langue pour Terminal. Ce paramètre se trouve sur la page Apparence de l'interface utilisateur des paramètres.

Le signe de pourcentage est maintenant ajouté à toutes les valeurs du curseur d'opacité.

Vous pouvez désormais fermer les onglets par index.

Les paramètres de police peuvent désormais être représentés sous forme d'objet dans votre fichier settings.json.

C’est durant sa conférence annuelle Microsoft Build dédiée aux développeurs que l’éditeur a présenté Windows Terminal 1.0, la première version stable de sa nouvelle interface de ligne de commande pour Windows conçue pour être l’emplacement central pour l’accès à des environnements tels que PowerShell, Cmd et Windows Subsystem for Linux (WSL). Elle apporte la prise en charge de plusieurs onglets aux côtés de la personnalisation pour les développeurs qui souhaitent peaufiner l'application Terminal par le biais de thèmes ou d’extensions.Microsoft a expliqué que « Windows Terminal est une application moderne, rapide, efficace, puissante et productive pour les utilisateurs d'outils et de shells en ligne de commande comme Command Prompt, PowerShell et WSL. Ses principales caractéristiques comprennent de multiples onglets, des volets, la prise en charge des caractères Unicode et UTF-8, un moteur de rendu de texte accéléré par le GPU, ainsi que des thèmes, des styles et des configurations personnalisés ».L'éditeur a publié Windows Terminal Preview 1.10. Parcourons la liste des fonctionnalités.Windows Terminal 1.9 a été livré avec le mode Quake ! Le mode Quake vous permet d'ouvrir rapidement une nouvelle instance de Terminal depuis n'importe où dans Windows en tapant. La fenêtre Quake apparaîtra sur la moitié supérieure de votre écran et peut facilement être supprimée avec le même raccourci clavier. Si vous souhaitez personnaliser davantage la façon dont vous pouvez invoquer le Terminal, Microsoft a mis à disposition de la documentation que vous pouvez consulter pour chercher les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées pour l'invocation globale.Windows Terminal 1.10 quant à lui vous permet de minimiser ce mode dans votre barre des tâches. Cela vous donne la possibilité d'ouvrir votre fenêtre Quake à partir de la barre d'état en plus de taper. De plus, après avoir lancé la fenêtre Quake, vous n'avez plus besoin de l'instance de Terminal parent s'exécutant dans votre barre des tâches pour ouvrir à nouveau la fenêtre Quake. Vous pouvez fermer l'instance de la barre des tâches du Terminal et avoir toujours accès à votre fenêtre Quake car elle s'exécute au niveau de la barre des tâches.Windows Terminal 1.10 a également supprimé le bouton Commentaires, qui n'était pas couramment utilisé, et l'a remplacé par un bouton qui ouvre la palette de commandes. Et Microsoft d'expliquer : « Nous avons remarqué que le bouton Commentaires dans le menu déroulant était à peine utilisé et nous avons pensé qu'il s'agissait d'un bien de grande valeur. Nous avons décidé de changer ce bouton en un bouton de palette de commandes pour rendre la palette de commandes plus détectable (après tout, qui n'aime pas disposer d'une palette de commande ?). Cliquer sur ce bouton lancera la palette de commandes comme si vous aviez tapé».Windows Terminal affiche désormais du texte en gras dans le moteur de rendu de texte. Plus tard, Microsoft va ajouter un paramètre qui vous permettra de configurer cette fonctionnalité.Dans la version 1.8, Microsoft a supprimé la couche de base de l'interface utilisateur des paramètres. La couche de base est l'équivalent de la sectionde votre fichier settings.json, qui applique les paramètres à tous vos profils. L’éditeur a supprimé cette page car la fonctionnalité a introduit un conflit architectural avec les extensions de fragment JSON.Il travaille actuellement à la conception d'une nouvelle solution d'interface utilisateur et a reçu des commentaires selon lesquels une page pour lesest fortement demandée dans l'interface utilisateur des paramètres :« La première étape de notre solution consiste à l'ajouter dans l'interface utilisateur des paramètres sous le nom. Ce nouveau nom correspond à la syntaxe utilisée dans le fichier settings.json. La prochaine étape de notre solution consiste à concevoir une page d'extensions pour vous aider à gérer vos extensions de fragments JSON ».Windows Terminal est livré avec une tonne d'actions différentes à votre disposition. La plupart d'entre elles incluent des raccourcis clavier par défaut et l'éditeur vous offre désormais la possibilité d'ajouter vos propres raccourcis clavier sans supprimer ceux qui existent déjà à l'aide de l'interface utilisateur des paramètres.Source : Microsoft Que pensez-vous de ces améliorations ?