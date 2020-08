Microsoft publie Windows Terminal Preview 1.3 avec un sélecteur d'onglets avancé Une nouvelle palette de commandes et bien plus encore 0PARTAGES 9 0 La dernière Preview de l'outil de ligne de commande Windows Terminal, version 1.3, est désormais disponible pour les développeurs désirant la tester. C’est en mai que Microsoft a publié Windows Terminal 1.0, un an après la première Preview. L'application s'adresse aux développeurs qui utilisent des outils de ligne de commande tels que l'invite de commande, PowerShell, Azure Cloud Shell et les distributions du sous-système Windows pour Linux (WSL). Les onglets de Windows Terminal permettent aux utilisateurs d'exécuter plusieurs outils de ligne de commande à partir d'une seule fenêtre avec de nombreuses options pour personnaliser l'expérience.



Voici un aperçu des nouveautés apportées par cette version.



Palette de commandes



La palette de commandes fait enfin son arrivée! Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de rechercher dans toutes les commandes disponibles dans Windows Terminal, similaires à celles trouvées dans Visual Studio Code. Vous pouvez appeler la palette de commandes en tapant Ctrl + Maj + P. Si vous souhaitez modifier cette combinaison de touches, vous pouvez ajouter la commande commandPalette au tableau keybindings dans votre settings.json.



Code PowerShell : Sélectionner tout { "command" : "commandPalette" , "keys" : "ctrl+shift+p" }

La palette de commandes a deux modes : le mode action et le mode ligne de commande. Le mode Action est le mode dans lequel vous entrerez par défaut et va répertorier toutes les commandes de votre Windows Terminal. Vous pouvez entrer dans le mode ligne de commande en tapant > et vous pouvez ensuite entrer n'importe quelle commande wt , qui sera appelée sur la fenêtre courante.



Vous pouvez également personnaliser les actions que vous souhaitez ajouter à la palette de commandes en ajoutant des commandes à votre fichier settings.json. Vos raccourcis clavier doivent automatiquement remplir la palette de commandes.





Sélecteur d'onglets avancé



Microsoft a ajouté un sélecteur d'onglets avancé pour vous aider à naviguer plus facilement entre vos onglets. Par défaut, il est activé avec le paramètre global useTabSwitcher . Lorsqu'il est activé, les commandes nextTab et prevTab utiliseront le sélecteur d'onglets. Par défaut, ces raccourcis clavier sont respectivement Ctrl + Tab et Ctrl + Maj + Tab.



Code PowerShell : Sélectionner tout "useTabSwitcher" : true

Paramètre de couleur de l'onglet



Vous pouvez maintenant spécifier une couleur d'onglet pour chaque profil! Cela peut être fait en ajoutant le paramètre tabColor à un profil et en le définissant sur une couleur au format hexadécimal.





Nouvelles commandes



Microsoft a ajouté de nouvelles commandes que vous pouvez ajouter à vos raccourcis clavier dans votre fichier settings.json. Aucune des commandes suivantes n'est liée par défaut.



commandes wt comme liaison de clé



L'éditeur a ajouté la possibilité d'exécuter des arguments de ligne de commande wt.exe avec des raccourcis clavier. Cela peut être fait avec la commande wt . La propriété de ligne de commande définit les arguments de ligne de commande que vous souhaitez invoquer dans la fenêtre actuelle.



Code PowerShell : Sélectionner tout 1

2

// This command opens a new tab with PowerShell in a pane, a vertical pane running the Command Prompt profile in the C:\ directory, and a horizontal pane running the Ubuntu profile. { "command" : { "action" : "wt" , "commandline" : "new-tab pwsh.exe ; split-pane -p \" Command Prompt\ " -d C:\\ ; split-pane -p \" Ubuntu\ " -H" } , "keys" : "ctrl+a" }

Envoyer une entrée sur shell



Si vous souhaitez envoyer une entrée sur shell à l'aide d'un raccourci clavier, vous pouvez le faire avec la commande sendInput .



Code PowerShell : Sélectionner tout 1

2

// This command navigates backwards through the shell history . { "command" : { "action" : "sendInput" , "input" : "\u001b[A" } , "keys" : "ctrl+b" }

Recherche par onglet



Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'onglets ouverts, cette nouvelle commande est une bouée de sauvetage. Vous pouvez maintenant rechercher dans vos onglets dans une nouvelle zone de recherche à l'aide de la commande tabSearch .



Code PowerShell : Sélectionner tout { "command" : "tabSearch" , "keys" : "ctrl+c" }

Changer le jeu de couleurs



Vous pouvez définir le jeu de couleurs de la fenêtre active à l'aide de la commande setColorScheme .



Télécharger Windows Terminal Preview 1.3



Source :



Et vous ?



ils font du bon boulot chez microsoft avec ce terminal, c'est clairement l'un des élements qui manquait pour être plus confort sur windows, la bonne époque de cmder pour les connaisseurs