Plusieurs applications bénéficient d'un design moderne sur Windows 11 et de nombreuses autres devraient recevoir des améliorations dans les semaines à venir. L'application Bloc-notes est un éditeur de texte livré avec toutes les versions de Microsoft Windows depuis Windows 1.0 en 1985. La nouvelle application Bloc-notes a été accidentellement divulguée sur Twitter par un ingénieur de Microsoft et toutes les captures d'écran ont été retirées immédiatement après que les utilisateurs les aient signalées.Comme on peut le voir dans la capture d'écran ci-dessus, l'application Bloc-notes obtient un design inspiré de Windows 11 avec la prise en charge des coins arrondis. Les coins arrondis s'appliqueront aux menus, aux pop-ups et à d'autres zones de l'application. L'application Bloc-notes est également doté de nouvelles icônes et d'une nouvelle typographie. Il semble bénéficier de nouvelles animations et de la prise en charge d'une page de paramètres dédiée.Les captures d'écran suggèrent que Microsoft ne réinvente pas l’application Bloc-notes dans le style d'applications plus avancées comme Notepad++ ou Emacs. Les captures d'écran montrent moins d'options de menu et une quantité plus grande et plus conviviale de remplissage entre elles, ainsi que des options de thématisation et la possibilité de définir une police par défaut différente. Un mode "classique" d'ouverture des fichiers est également proposé, mais il reste à voir en quoi il diffère de l'expérience par défaut.Microsoft a annoncé la mise en place d’une nouvelle boutique d'applications , dans le but d'attirer davantage de développeurs. Microsoft a annoncé en septembre qu'elle allait autoriser Epic Games, Amazon et d'autres entreprises à intégrer leurs boutiques d'applications sur sa place de marché, offrant ainsi davantage d'options aux développeurs tiers. Elle a également déclaré qu'elle ne prélèvera pas de commissions sur les revenus des développeurs d'applications lorsqu'ils gèrent leurs propres systèmes de paiement in-app.Microsoft s'emploie à rendre attractive sa nouvelle boutique d'applications sur Windows 11, supprimant ou ajoutant de nouvelles règles en fonction des revendications de la communauté des développeurs auprès d'Apple et de Google. La place de marché remaniée devrait répondre aux besoins des clients et des développeurs en leur offrant une grande variété d'expériences. Avec Windows 11, Microsoft a ouvert sa boutique aux développeurs utilisant différents types de frameworks, de technologies de packaging et de plateformes commerciales.L'état inachevé des applications intégrées de Windows 11 était l'une des plaintes des utilisateurs, et c'est quelque chose qui empêche le système d'exploitation de se sentir pleinement modernisé et unifié. L'applicationa été mise à jour, mais le support du mode sombre promis reste attendu. Des mises à jour pour des applications telles que, une sorte de lecteur multimédia et (maintenant) Notepad ont fait l'objet de fuites ou ont été annoncées mais non publiées. Et d'autres applications intégrées comme Wordpad ressemblent toujours à ce qu'elles étaient sous Windows 7.Le nouveau design, Fluent, de Bloc-notes est visible dans toute la fenêtre de l’application et Microsoft travaille également sur l’effet Mica pour l'application. Mica est un nouveau matériau de conception qui aligne le fond d'écran et l'arrière-plan des applications avec les paramètres de personnalisation de Windows 11, comme la couleur d'accentuation. Selon les responsables de Microsoft, cet effet Mica peut aider à distinguer plusieurs instances de l'application et n'entraînera pas de problèmes de performances.Le Bloc-notes est maintenant beaucoup plus propre et il conserve les fonctionnalités familières, telles que Fichier, Modifier, et plus encore. D'après cette fuite, il ne semble pas y avoir de nouvelles fonctionnalités, mais Microsoft semble travailler sur une nouvelle page de paramètres pour Bloc-notes. La page des paramètres a confirmé la prise en charge des thèmes, de sorte que le mode sombre et d'autres thèmes seront bientôt disponibles. En fait, les utilisateurs pourront passer du mode sombre au mode clair directement à partir des paramètres du Bloc-notes.Il est possible de configurer les paramètres de police (famille, style et taille) directement à partir de cette nouvelle page de paramètres. Il est également possible de basculer entre l'expérience d'édition de fichiers classique et moderne, notamment lorsque l’utilisateur rencontre des problèmes pour ouvrir certains fichiers. L’application Bloc-notes recevra les nouvelles fonctionnalités et les mises à niveau automatiquement via Microsoft Store, ce qui signifie que l’utilisateur n’a pas à attendre que les nouveaux ajouts soient intégrés aux mises à jour des fonctionnalités de Windows 11.Que pensez-vous de Bloc-notes ?Que pensez-vous de Bloc-notes ? Lequel ?Quelles améliorations attendez-vous le plus sur cet éditeur de texte ?