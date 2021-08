Windows 11 n'est peut-être pas encore en disponibilité générale, mais il existe déjà des outils et des applications disponibles pour la dernière version du système d'exploitation. Nous avons déjà vu Start11 pour peaufiner le menu Démarrer, et maintenant nous avons ThisIsWin11 pour peaufiner, personnaliser et débarrasser de certaines applications préinstallées sur Windows 11.Cette application gratuite facilite la suppression des composants indésirables de Windows 11 pour vous aider à créer un système plus rationalisé, tout en vous offrant d'excellentes options de personnalisation. Vous pouvez augmenter votre confidentialité et votre sécurité en modifiant les paramètres de ThisIsWin11 qui sont profondément cachés dans Windows, d'ailleurs le développeur l'appelle « le vrai PowerToys pour Windows 11 ».Pour mémoire, les PowerToys sont des outils proposés par Microsoft afin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à son système d'exploitation Windows. Les PowerToys ont été développés à l'origine pour Windows 95 et le concept a été suivi jusqu'à Windows XP. Il existe aussi des powertoys pour d'autres produits Microsoft (Tablet PC, Media Center…). Leur développement fut abandonné jusqu'en 2019, où Microsoft annonça la remise à disposition de ces outils pour les PC sous Windows 10. Dans le même temps, l'entreprise américaine a publié pour les utilisateurs le code source de ces outils sur GitHub afin qu'ils puissent les améliorer.Bien sûr, nous avons déjà une collection officielle de PowerToys pour Windows 11, mais certains ont indiqué être déçus en raison de l'absence d'un outil de réglage comme l'ancien TweakUI. C'est quelque chose que ThisIsWin11 vise à résoudre, en offrant aux utilisateurs de nombreuses façons de personnaliser l'apparence de Windows 11, d'améliorer les performances et, de façon plus générale, prendre le contrôle du système d'exploitation.Bien qu'il existe de nombreuses options ici qui plairont aux utilisateurs plus avancés (telles que le blocage de la télémétrie ou l'utilisation d'un programme d'installation de packages pour installer de nombreuses applications en même temps), il existe également un didacticiel d'introduction très utile pour Windows 11 inclus.Vous pouvez passer beaucoup de temps à parcourir les différentes sections de ThisIsWin11, en mettant en place des ajustements sans fin, mais il existe également des options automatisées plus rapides. Ces options en un clic peuvent être utilisées pour supprimer rapidement les composants intégrés de Windows 11, récupérer de l'espace disque et bien plus encore.La bonne nouvelle est que le développeur de l'application a bien l'intention de continuer à étendre les capacités de ThisIsWin11 tandis que Microsoft publie de nouvelles versions de Windows 11 qui ajoutent ou modifient des fonctionnalités et des options.« Les outils de peaufinage ont toujours été populaires. Avec le lancement de Windows 11, il existe un tout nouveau marché pour de tels utilitaires. L'un des premiers à sortir, avant Windows 11 lui-même, c'est ThisIsWin11. Il est présenté comme "le vrai PowerToys pour Windows 11" et comprend un certain nombre d'options pour personnaliser, peaufiner et débloquer le système d'exploitation.« L'application est divisée en plusieurs sections, en commençant par une introduction utile à ce que vous pouvez trouver dans Windows 11 avant de passer aux choses sérieuses dans la section Système. Ici, vous pouvez commencer à peaufiner Windows 11 à votre guise, en utilisant de nombreux paramètres pour modifier l'apparence et les fonctionnalités du système d'exploitation.« Il est possible de renforcer la confidentialité en désactivant divers composants de Windows liés à la télémétrie, ainsi qu'en empêchant Windows de vous faire des suggestions constantes. Certaines des options, telles que le réglage pour afficher les extensions de fichiers et le masquage de l'icône Microsoft Teams dans la barre des tâches, sont des choses que vous pouvez réaliser vous-même dans Windows, mais il est très pratique d'avoir tout un tas de paramètres comme celui-ci disponibles en un seul endroit pour vous éviter d'avoir à trop chercher.« Bien que l'ajustement et la personnalisation soient une composante importante de ThisIsWin11, le débloquage est un autre élément important. L'outil permet de supprimer les fonctionnalités et les applications indésirables de Windows 11, telles que les applications Caméra et Alarme, et d'autres applications préinstallées sans lesquelles vous pouvez vivre.« Vous pouvez également utiliser ThisIsWin11 pour créer vos propres packages d'installation personnalisés, ce qui s'est avéré très pratique lors de la réinstallation. Vous pouvez sélectionner une série d'applications (telles que Firefox, Chrome, Audcity et de nombreux autres titres populaires) et demander à l'outil de créer un programme d'installation de package qui, une fois exécuté, téléchargera et installera tous les logiciels de votre choix d'un seul coup.« La dernière section de ThisIsWin11, “Automatiser les tâches”, sert de raccourci pour mettre en place de nombreux réglages courants. Cela comprend la mise en œuvre d'un ensemble solide de paramètres de confidentialité, la libération d'espace disque, la mise à jour des applications Store et l'amélioration des performances en quelques clics. Être basé sur des scripts signifie que cette liste va s'allonger et devenir encore plus utile ».Source : ThisIsWin11