Pour gérer les paquets sur une machine, Microsoft a conçu le. L'image ci-dessous montreexécuté dans un Terminal Windows via PowerShell. Il est possible de voir la liste des commandes disponibles utilisées pour gérer les paquets et travailler avec les manifestes. Il est également possible de rechercher un paquet (la recherche porte sur le nom, le moniker et les tags) en utilisantLa vérification des mises à jour des paquets se fait avec winget upgrade ou tout simplement avec. Pour une nouvelle configuration de machine, il convient d’exporter les paquets.json sur l’ancienne machine et copiez le fichier sur la nouvelle machine afin de pouvoir importer les paquets.json sur la nouvelle machine. Avec, l’utilisateur peut voir tout ce qui est installé dans Ajout/Suppression de programmes, et il est également possible d’entrerpour le supprimer du système.La communauté a contribué à plus de 1 400 paquets uniques dans le référentiel de la communauté Microsoft. La recherche des paquets peut s’effectuer avec la commande winget pour voir si le paquet est disponible. Une fois trouvé, vil est possible de l'ajouter au référentiel communautaire, afin de ne pas avoir à repasser par ce processus. « Nous sommes toujours étonnés de voir combien d'excellents logiciels pour Windows 10 se trouvent dans le référentiel », indiqe Microsoft.Une fois l'outil installé, la commandepermet de fournir l'URL de l'installateur. L'outil téléchargera alors le programme d'installation, l'analysera pour déterminer toutes les valeurs de manifeste disponibles dans le programme d'installation et guidera l’utilisateur tout au long du processus pour générer un manifeste valide. L'image ci-dessous montreexécuté dans un Terminal Windows viaMicrosoft a publié une implémentation de référence pour la source de l'API REST afin que les utilisateurs puissent héberger leur propre référentiel privé. Il s'agit d'un nouveau type de source pour le gestionnaire de paquets Windows. La source par défaut est un paquetlivré via le Microsoft Store, mais les utilisateurs peuvent ajouter d'autres sources basées sur REST si elles implémentent correctement le schéma API REST basé sur JSON.Des options tierces comme Chocolatey existent depuis un certain temps, mais lors de la Build de l'année dernière, Microsoft a présenté Winget, en soulignat que « presque tous les développeurs ont voulu un gestionnaire de paquets natif dans Windows ». Microsoft a déclaré qu'il avait besoin de son propre gestionnaire de paquets afin de gérer son propre référentiel « d'applications de confiance » ainsi que de l'intégrer à Windows.Le projet a pris un mauvais départ lorsque le développeur d'AppGet, une autre solution existante, a déclaré que Microsoft l'avait approché avec ce qui semblait d'abord être une offre d'emploi, puis, après avoir écouté toutes ses suggestions, avait proposé sa propre solution en utilisant beaucoup des mêmes idées. L'entreprise a reconnu tardivement le problème. Aujourd'hui, un an plus tard, Winget 1.0 a été publié. Les fonctionnalités comprennent la recherche de nouveaux paquets, la liste de ceux qui sont installés, ainsi que leur mise à niveau ou leur suppression.Il y a actuellement plus de 1 400 paquets dans le, selon le principal chef de projet, Demitrius Nelon. Il a également présenté un autre outil, en avant-première, appelé, pour générer le manifeste nécessaire à la soumission de nouveaux paquets au référentiel. « Aujourd'hui, nous publions un autre outil open-source pour vous aider à soumettre des paquets au dépôt communautaire de Microsoft. Ouvrez votre interface de ligne de commande préférée et exécutez winget install wingetcreate pour installer le».Pour certains analystes, Winget n’est pas parfait. L’application présenterait quelques problèmes. « Nous avons utilisépour lister les installations de LibreOffice, et il a montré qu'une ancienne version était installée. L'exécution de la mise à jour a téléchargé un nouvel installateur et a vérifié son hash d'installation, mais a ensuite indiqué "Installer a échoué avec le code de sortie : 1603". Un journal qui montre que l'installateur a demandé une élévation est généré ; cela devrait se faire via une invite, mais pour une raison quelconque, cela n'a pas fonctionné », révèle l'un d'entre eux.La solution était d'exécuter Winget en tant qu'administrateur, bien que les docs disent : « Soyez toujours prudent lorsque vous exécutez votre invite de commande en tant qu'administrateur, et n'installez que des applications auxquelles vous faites confiance », précise ce dernier.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?