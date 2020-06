Récupérez les données supprimées grâce au nouvel outil "Windows File Recovery" de Microsoft, Qui prend en charge des fichiers tels que les photos, documents, vidéos et d'autres types de fichiers 0PARTAGES 3 0 Vouloir récupérer un fichier important supprimé accidentellement ou des données corrompues ne devrait plus poser de problème sur Windows. Microsoft a lancé une nouvelle application de récupération de données qui peut être utilisée pour récupérer des fichiers qui ont été supprimés, ou pour récupérer des documents à partir de lecteurs qui ont été formatés ou sont devenus corrompus. Baptisée "Windows File Recovery", l’application nécessite Windows 10 build 19041 ou une version ultérieure.



Quiconque a déjà accidentellement supprimé un fichier connaît la panique qui accompagne l'erreur. Parfois, vous pouvez trouver les fichiers dans la corbeille et les restaurer, mais certains fichiers, après leur suppression, ne s’y trouvent pas. Aussi toute personne connaissant le fonctionnement de Windows et d'autres systèmes d'exploitation sait que les fichiers ne sont pas réellement supprimés, mais qu'ils sont marqués pour permettre à d'autres données de les écraser à l'avenir, lorsque l’utilisateur continue à utiliser son système.





Cela signifie qu'avec le bon logiciel de récupération, il est possible de récupérer des fichiers "effacés" comme des images ou des documents. C’est à cette fin que Microsoft a conçu un nouvel outil gratuit. Windows File Recovery est un outil en ligne de commande qui peut récupérer plusieurs types de fichiers, y compris des photos, des documents, des vidéos et autres, qui ont été perdus pour diverses raisons. Il peut être utilisé pour récupérer des données sur des disques durs locaux ainsi que sur des supports amovibles tels que des lecteurs USB et des cartes mémoire.



« Vous avez accidentellement supprimé un fichier important ? Nettoyé votre disque dur ? Vous ne savez pas quoi faire avec des données corrompues ? Windows File Recovery peut vous aider à récupérer vos données personnelles. Pour les photos, documents, vidéos et autres, Windows File Recovery prend en charge de nombreux types de fichiers afin de garantir que vos données ne soient pas définitivement perdues », c’est ainsi que Microsoft a décrit l'application.



L’outil spécialement conçu pour vous permet d'annuler la suppression de fichiers, a été lancé discrètement par Microsoft. « Peut-être s'agit-il simplement d'une préparation aux catastrophes, c'est-à-dire d'une préparation aux effets secondaires des mises à jour de Windows ? », a suggéré un commentateur.



Les caractéristiques de Windows File Recovery



Windows File Recovery vous permet de cibler des noms de fichiers, des mots-clés, des chemins d'accès ou des extensions. L’application vous donne la possibilité de récupérer des fichiers JPEG, PDF, PNG, MPEG, Office, MP3 & MP4, ZIP et bien d’autres types de fichiers. Les fichiers peuvent être récupérés à partir d’un disque dur, d’un SSD, de l'USB et des cartes mémoire. L'outil prend en charge les systèmes de fichiers NTFS, FAT, exFAT et ReFS.



L'application prend en charge trois modes, dont le mode par Défaut, le mode Segment et le mode Signature. Voici, ci-dessous, quelques détails sur les différents modes de récupérations :



Mode par Défaut : ce mode utilise la Master File Table (MFT) pour localiser les fichiers perdus. Le mode par défaut fonctionne bien lorsque la MFT et les segments de fichier, également appelés segments d'enregistrement de fichier (FRS), sont présents.



Mode Segment : ce mode ne nécessite pas la MFT mais des segments. Les segments sont des résumés des informations de fichier que le NTFS stocke dans le MFT, telles que le nom, la date, la taille, le type et l'index des grappes/unités d'allocation.



Mode Signature : ce mode ne requiert que la présence des données et recherche des types de fichiers spécifiques. Il ne fonctionne pas pour les petits fichiers. Pour récupérer un fichier sur un périphérique de stockage externe, tel qu'une clé USB, vous ne pouvez utiliser que le mode Signature.



Microsoft fait toutefois une mise en garde. C’est que la récupération de fichiers sur un stockage SSD est limitée par TRIM. Pour pouvoir utiliser la récupération de fichiers sous Windows, les utilisateurs doivent exécuter Windows 10 version 19041.0 ou une version supérieure sur des architectures PC ARM, ARM64, x64 ou x86.



Microsoft note également en point important que « Si vous voulez augmenter vos chances de récupérer un fichier, minimisez ou évitez d'utiliser votre ordinateur. Dans le système de fichiers de Windows, l'espace utilisé par un fichier supprimé est marqué comme espace libre, ce qui signifie que les données du fichier peuvent encore exister et être récupérées. Mais toute utilisation de votre ordinateur peut créer des fichiers, qui peuvent écraser cet espace libre à tout moment ». il faut aussi noter que « La récupération sur le stockage en nuage et les partages de fichiers en réseau n'est pas prise en charge » par l’outil.



Comment utiliser l'outil de récupération de fichiers de Microsoft ?



Si vous voulez utiliser Windows File Recovery, Microsoft a donné les étapes de base :



Téléchargez et lancez l'application depuis Microsoft Store. Cliquez sur la touche Windows, entrez Windows File Recovery dans la zone de recherche, puis sélectionnez Windows File Recovery. Lorsque vous êtes invité à autoriser l'application à apporter des modifications à votre appareil, sélectionnez Oui. Dans la fenêtre d'invite de commande, entrez la commande dans le format suivant :

winfr source-drive : destination-drive : [/switches]

Les lecteurs source et destination doivent être différents. Lors de la récupération à partir du lecteur du système d'exploitation (souvent C : ), utilisez les commutateurs /n <filtre> et /y:<type<(s)> pour spécifier les fichiers ou le dossier utilisateur.

Microsoft crée automatiquement pour vous un dossier de récupération appelé Recovery_<date and time> sur le lecteur de destination.



Comme il s'agit d'un outil en ligne de commande plutôt que d'une application native pour Windows, Windows File Recovery pourrait ne pas être du goût de tout le monde. Microsoft a mis Windows File Recovery en téléchargement gratuit, mais l'historique récent des problèmes de Microsoft avec les mises à jour de Windows, tels que des échecs de LSASS et des redémarrages, pourrait laisser certains utilisateurs incertains quant à la mise à jour vers une version de Windows 10 prise en charge pour utiliser réellement l'outil.



Selon un commentateur, les mises à jour de Windows ne s'amélioreront pas tant que Microsoft ne s’attaque pas à la source du problème, qui, pour lui, n’est pas « Windows 10 lui-même, mais plutôt leur nombre de tests appropriés avant la sortie », a-t-il écrit. Selon lui, « ils ont réduit les tests à des tests avec des machines virtuelles et ont licencié les personnes qui effectuaient la majorité des tests internes ». « Ce qui fait que plus de bogues sont apparus. De plus, ils n'écoutent pas les premiers utilisateurs des mises à jour et les développeurs se fient à leurs mini-dépôts de mémoire pour trouver les problèmes, là où ils manquent vraiment de données correctes », a-t-il ajouté. Et vous, que pensez-vous du nouvel outil de Microsoft ?



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de l’outil de récupération de fichier de Microsoft ?

Pourquoi, selon vous, le lancement de "Windows File Recovery" a été fait discrètement ?

Allez-vous utiliser le nouvel outil de Microsoft ? Quels sont les caractéristiques qui retiennent votre attention ?



Voir aussi :



Le sous-système Windows pour Linux 2 (WSL2) passe à la disponibilité générale sous Windows 10, version 2004, avec un processus de mise à jour amélioré

Windows 10 Insider Preview Build 19559 est disponible pour les Insiders, et met l'accent principalement sur la résolution des problèmes et les modifications mineures

Microsoft supprime la possibilité pour les utilisateurs professionnels de différer manuellement, les MàJ de fonctionnalités de Windows 10 à l'aide des paramètres de Windows Update

PyLocky Decryptor : un outil de récupération de fichiers chiffrés par le rançongiciel du même nom, publié par les autorités françaises Vouloir récupérer un fichier important supprimé accidentellement ou des données corrompues ne devrait plus poser de problème sur Windows. Microsoft a lancé une nouvelle application de récupération de données qui peut être utilisée pour récupérer des fichiers qui ont été supprimés, ou pour récupérer des documents à partir de lecteurs qui ont été formatés ou sont devenus corrompus. Baptisée "Windows File Recovery", l’application nécessite Windows 10 build 19041 ou une version ultérieure.Quiconque a déjà accidentellement supprimé un fichier connaît la panique qui accompagne l'erreur. Parfois, vous pouvez trouver les fichiers dans la corbeille et les restaurer, mais certains fichiers, après leur suppression, ne s’y trouvent pas. Aussi toute personne connaissant le fonctionnement de Windows et d'autres systèmes d'exploitation sait que les fichiers ne sont pas réellement supprimés, mais qu'ils sont marqués pour permettre à d'autres données de les écraser à l'avenir, lorsque l’utilisateur continue à utiliser son système.Cela signifie qu'avec le bon logiciel de récupération, il est possible de récupérer des fichiers "effacés" comme des images ou des documents. C’est à cette fin que Microsoft a conçu un nouvel outil gratuit. Windows File Recovery est un outil en ligne de commande qui peut récupérer plusieurs types de fichiers, y compris des photos, des documents, des vidéos et autres, qui ont été perdus pour diverses raisons. Il peut être utilisé pour récupérer des données sur des disques durs locaux ainsi que sur des supports amovibles tels que des lecteurs USB et des cartes mémoire.« Vous avez accidentellement supprimé un fichier important ? Nettoyé votre disque dur ? Vous ne savez pas quoi faire avec des données corrompues ? Windows File Recovery peut vous aider à récupérer vos données personnelles. Pour les photos, documents, vidéos et autres, Windows File Recovery prend en charge de nombreux types de fichiers afin de garantir que vos données ne soient pas définitivement perdues », c’est ainsi que Microsoft a décrit l'application.L’outil spécialement conçu pour vous permet d'annuler la suppression de fichiers, a été lancé discrètement par Microsoft. « Peut-être s'agit-il simplement d'une préparation aux catastrophes, c'est-à-dire d'une préparation aux effets secondaires des mises à jour de Windows ? », a suggéré un commentateur.Windows File Recovery vous permet de cibler des noms de fichiers, des mots-clés, des chemins d'accès ou des extensions. L’application vous donne la possibilité de récupérer des fichiers JPEG, PDF, PNG, MPEG, Office, MP3 & MP4, ZIP et bien d’autres types de fichiers. Les fichiers peuvent être récupérés à partir d’un disque dur, d’un SSD, de l'USB et des cartes mémoire. L'outil prend en charge les systèmes de fichiers NTFS, FAT, exFAT et ReFS.L'application prend en charge trois modes, dont le mode par Défaut, le mode Segment et le mode Signature. Voici, ci-dessous, quelques détails sur les différents modes de récupérations :ce mode utilise la Master File Table (MFT) pour localiser les fichiers perdus. Le mode par défaut fonctionne bien lorsque la MFT et les segments de fichier, également appelés segments d'enregistrement de fichier (FRS), sont présents.ce mode ne nécessite pas la MFT mais des segments. Les segments sont des résumés des informations de fichier que le NTFS stocke dans le MFT, telles que le nom, la date, la taille, le type et l'index des grappes/unités d'allocation.ce mode ne requiert que la présence des données et recherche des types de fichiers spécifiques. Il ne fonctionne pas pour les petits fichiers. Pour récupérer un fichier sur un périphérique de stockage externe, tel qu'une clé USB, vous ne pouvez utiliser que le mode Signature.Microsoft fait toutefois une mise en garde. C’est que la récupération de fichiers sur un stockage SSD est limitée par TRIM. Pour pouvoir utiliser la récupération de fichiers sous Windows, les utilisateurs doivent exécuter Windows 10 version 19041.0 ou une version supérieure sur des architectures PC ARM, ARM64, x64 ou x86.Microsoft note également en point important que « Si vous voulez augmenter vos chances de récupérer un fichier, minimisez ou évitez d'utiliser votre ordinateur. Dans le système de fichiers de Windows, l'espace utilisé par un fichier supprimé est marqué comme espace libre, ce qui signifie que les données du fichier peuvent encore exister et être récupérées. Mais toute utilisation de votre ordinateur peut créer des fichiers, qui peuvent écraser cet espace libre à tout moment ». il faut aussi noter que « La récupération sur le stockage en nuage et les partages de fichiers en réseau n'est pas prise en charge » par l’outil.Si vous voulez utiliser Windows File Recovery, Microsoft a donné les étapes de base :Comme il s'agit d'un outil en ligne de commande plutôt que d'une application native pour Windows, Windows File Recovery pourrait ne pas être du goût de tout le monde. Microsoft a mis Windows File Recovery en téléchargement gratuit, mais l'historique récent des problèmes de Microsoft avec les mises à jour de Windows, tels que des échecs de LSASS et des redémarrages, pourrait laisser certains utilisateurs incertains quant à la mise à jour vers une version de Windows 10 prise en charge pour utiliser réellement l'outil.Selon un commentateur, les mises à jour de Windows ne s'amélioreront pas tant que Microsoft ne s’attaque pas à la source du problème, qui, pour lui, n’est pas « Windows 10 lui-même, mais plutôt leur nombre de tests appropriés avant la sortie », a-t-il écrit. Selon lui, « ils ont réduit les tests à des tests avec des machines virtuelles et ont licencié les personnes qui effectuaient la majorité des tests internes ». « Ce qui fait que plus de bogues sont apparus. De plus, ils n'écoutent pas les premiers utilisateurs des mises à jour et les développeurs se fient à leurs mini-dépôts de mémoire pour trouver les problèmes, là où ils manquent vraiment de données correctes », a-t-il ajouté. Et vous, que pensez-vous du nouvel outil de Microsoft ?Source : Microsoft Que pensez-vous de l’outil de récupération de fichier de Microsoft ?Pourquoi, selon vous, le lancement de "Windows File Recovery" a été fait discrètement ?Allez-vous utiliser le nouvel outil de Microsoft ? Quels sont les caractéristiques qui retiennent votre attention ?