Windows 10 Insider Preview Build 19559 est disponible pour les Insiders Et met l'accent principalement sur la résolution des problèmes et les modifications mineures 6PARTAGES 4 0 Dans la dernière build de Windows 10, l'accent a été principalement mis sur la résolution des problèmes et les modifications mineures. Microsoft a indiqué :

avoir résolu un problème avec la fenêtre candidate IME pour les IME d'Asie de l'Est (chinois simplifié, chinois traditionnel et IME japonais) qui ne s'ouvrait pas parfois sur les versions récentes ;

avoir résolu un problème qui pouvait entraîner le plantage d'explorateur.exe lors de la sauvegarde de dossiers contenant des fichiers .heic ou RAW ;

avoir résolu un problème qui pouvait entraîner le blocage de explorer.exe lors de la tentative de suppression de certains fichiers .tif volumineux ;

avoir résolu un problème entraînant le blocage de l'Observateur d'événements lors de la sélection récente de certains événements ;

pour n'importe lequel des Insider utilisant un appareil arm64, tel que le Surface Pro X, exécutant l'édition Enterprise ou Pro, vous pourrez désormais voir et installer les fonctionnalités Hyper-V ;

avoir résolu un problème entraînant un écran vert dans certains builds récents avec l'erreur KMODE EXCEPTION NOT HANDLED.

L'éditeur a signalé quelques problèmes :

BattlEye et Microsoft ont trouvé des problèmes d'incompatibilité en raison de changements dans le système d'exploitation entre certaines versions de Insider Preview et certaines versions du logiciel anti-triche BattlEye. Pour protéger les Insiders qui pourraient avoir ces versions installées sur leur PC, Microsoft a appliqué une suspension de compatibilité sur ces appareils contre les versions affectées de Windows Insider Preview.





Microsoft affirme savoir que les utilisateurs du Narrateur et de NVDA qui recherchent la dernière version de Microsoft Edge basée sur Chromium peuvent rencontrer des difficultés lors de la navigation et de la lecture de certains contenus Web. Le Narrateur, NVDA et les équipes Edge sont conscients de ces problèmes. Les utilisateurs de Microsoft Edge hérité ne seront pas affectés. NVAccess a publié une version bêta de NVDA qui résout le problème connu avec Edge.

L'éditeur examine des rapports sur le processus de mise à jour suspendu pendant de longues périodes lors de la tentative d'installation d'une nouvelle version.

L'éditeur étudie les informations selon lesquelles certains Insiders ne sont pas en mesure de mettre à jour vers des versions plus récentes avec l'erreur 0x8007042b.

L'éditeur examine des rapports selon lesquels certains Insiders ne sont pas en mesure de mettre à jour vers des versions plus récentes avec l'erreur 0xc1900101.

Les IME d'Asie de l'Est (chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et IME japonais) peuvent être manquants dans le sélecteur de langue / clavier (par exemple, ouvert par la touche Windows + la touche Espace) après la mise à niveau de 20H1 Build 19041 ou versions antérieures vers Windows 10 Insider Preview build (19536 ou version ultérieure) si vous avez ajouté plusieurs langues / claviers. Microsoft a lancé une enquête sur le problème. En attendant, veuillez supprimer et rajouter tous les claviers manquants dans le sélecteur de clavier en accédant à Paramètres> Heure et langue> Langue> Langues préférées. Cela ne se produit pas si vous avez mis à jour à partir de build19536 ou version ultérieure.

La section Documents sous Confidentialité a une icône cassée (juste un rectangle).

L'éditeur étudie les informations selon lesquelles certains appareils ne peuvent plus entrer en veille. Il note avoir identifié la cause profonde et assure qu'il travaille sur une solution pour une prochaine build. Si votre appareil est touché, le déclenchement manuel de la veille devrait fonctionner (Démarrer> Bouton d'alimentation> Veille).

Problème WSL 4860: certains Insiders rencontrent ce message d'erreur lors de l'utilisation de WSL2: une tentative de connexion a échoué sous Windows. Un correctif est déjà prêt et sera inclus dans la prochaine build.

Cette version comporte un dysfonctionnement au niveau du presse-papier : si vous affichez l'historique du presse-papiers (WIN + V) et le fermez sans rien coller, la saisie à de nombreux endroits cessera de fonctionner jusqu'à ce que vous redémarriez votre PC.

Source : Dans la dernière build de Windows 10, l'accent a été principalement mis sur la résolution des problèmes et les modifications mineures. Microsoft a indiqué :L'éditeur a signalé quelques problèmes :Source : Microsoft Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 128 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre confirmé https://www.developpez.com



J'ai essayé pour que Microsoft corrige le viewer d'image par défaut qui dans certaines conditions n'affiche pas correctement les images quand le zoom est de 100%.



Le rapport de bug était propre avec un paragraphe qui explique le problème, des captures d'écran, etc...

Ça fait plusieurs mois et j'ai jamais eu de retour à part le mail de confirmation automatique pour me dire qu'ils allaient en tenir compte... 2 0 En parlant de correction de bugs et de modifications mineurs, quelqu'un a-t-il essayé de remonter des bugs via le Feedback Hub ?J'ai essayé pour que Microsoft corrige le viewer d'image par défaut qui dans certaines conditions n'affiche pas correctement les images quand le zoom est de 100%.Le rapport de bug était propre avec un paragraphe qui explique le problème, des captures d'écran, etc...Ça fait plusieurs mois et j'ai jamais eu de retour à part le mail de confirmation automatique pour me dire qu'ils allaient en tenir compte... Membre actif https://www.developpez.com

Ca c'est drole et ironique.



https://answers.microsoft.com/fr-fr/...983108c?page=1



Du reste en 2020 ont peut officiellement annoncer que l'outil ms de mise a jour des pilotes est une odieuse aberation.

"Driver Booster" vous montre a quel point.



Le Hub des bugs ?? A part occupe les modos et le service commercial, j'y ai perdu des heures de vie je dirais.

Il resoud parfois les ptis trucs mais faut pas rever. 0 0 Resolution des problemes alors que certains hyper simples durent depuis des années sans le moindre espoir !!!!Ca c'est drole et ironique.Du reste en 2020 ont peut officiellement annoncer que l'outil ms de mise a jour des pilotes est une odieuse aberation."Driver Booster" vous montre a quel point.Le Hub des bugs ?? A part occupe les modos et le service commercial, j'y ai perdu des heures de vie je dirais.Il resoud parfois les ptis trucs mais faut pas rever.

Consultant Développeur ABAP ↳ Yodea Recrutement - Ile de France - Levallois-Perret (92300) EKXEL - Développeur Oracle PL/SQL ↳ EKXEL IT Services & Financial Engineering - Luxembourg - Luxembourg Développeur Junior ASP.Net C# MVC (sortie d'école) - Marketplace de luxe (H/F) ↳ Wake It Up - Ile de France - Paris (75009) Voir plus d'offres