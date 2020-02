effectuer la combinaison de touches Windows+R pour afficher la boîte de dialogue Run ;

saisir gpedit.msc et presser sur la touche Enter ;

dans la fenêtre de l’éditeur des politiques de groupe aller à : Configuration de l'ordinateur > Paramètres de Windows > Paramètres de sécurité > Politiques locales > Options de sécurité ;

dans le panneau de droite de Options de sécurité, faire une recherche et double-cliquer sur "Contrôle du compte d'utilisateur : Exécuter tous les comptes administrateurs en mode approbation de l'administrateur" ;

dans la nouvelle fenêtre qui va s’afficher, sélectionner Activer.

procéder à une nouvelle ouverture de la fenêtre Run, mais cette fois-ci, taper "gpupdate /force" et valider. Ceci aura pour effet d’effectuer une mise à jour des politiques de groupe.

C’est terminé pour ce qui est de la prise en charge de Windows 7 depuis le 14 janvier dernier . D’après des retours d’internautes, un bogue d’origine inconnue met à mal l’expérience utilisateur de ceux qui continuent de faire usage du système d’exploitation. Ces derniers rapportent que l’OS affiche des popups qui disent « vous n’avez pas la permission d’éteindre cet ordinateur » chaque fois qu’ils essaient d’éteindre ou de redémarrer leur poste de travail.Une mesure de contournement temporaire est disponible. Elle se décline en un certain nombre d’étapes : créer un nouveau compte administrateur ; se connecter à ce compte (ou à un autre compte administrateur déjà enregistré sur le système) ; se connecter à nouveau au compte administrateur par défaut. Passé ces trois préalables, l’extinction et le redémarrage de la station de travail devraient pouvoir se faire sans problème, mais le bémol serait qu’il faut, à minima, renouveler les étapes 2 et 3 à chaque fois qu’il faut éteindre ou redémarrer le poste de travail.En s’appuyant une nouvelle fois sur les retours des utilisateurs, une solution proposée par la firme Quick Heal spécialisée en support informatique peut faire office de correctif non officiel. Elle serait valable pour les utilisateurs des versions Professional, Ultimate et Enterprise du système d’exploitation et se décline en 7 étapes :En principe, le système d’exploitation ne devrait plus recevoir de correctif compte tenu de ce qu’il s’agit d’une situation ultérieure à la date de sa prise en charge officielle. Seulement, Microsoft a fait exception à cette règle il y a peu. La firme a procédé a la publication d’un correctif pour un bogue qui provoquait l’affichage en noir du fond d’écran lorsqu’un utilisateur l’étirait via les paramètres de configuration Source : Quick Heal Qu'en pensez-vous ?Avez-vous eu la même expérience avec votre poste de travail Windows 7 ? Si oui, comment avez-vous contourné le problème ?