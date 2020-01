C’est terminé pour ce qui est de la prise en charge de Windows 7 depuis le 14 janvier dernier . Microsoft avait, dans le même temps, procédé à la publication du correctif KB4534310 supposé être le dernier pour les utilisateurs non arrimés au programme de support étendu du système d’exploitation.Dans une des mises à jour de la note d’information relative à la disponibilité de ce correctif, la firme de Redmond souligne que les utilisateurs de Windows 7 qui l’ont installé sont susceptibles de faire face à certaines difficultés. En substance, Microsoft explique qu’ « après l’installation de KB4534310, le fond d’écran de votre bureau peut s’afficher en noir lorsqu’on l’étire via les paramètres de configuration. »« Définissez votre image d’arrière-plan en choisissant d’autres options que celle qui aura pour effet de l’étirer. Choisissez une image d’arrière-plan dont les dimensions correspondent à la résolution de votre écran », recommande le géant de la filière technologique.Un correctif est attendu. « Nous travaillons sur une solution et fournirons une mise à jour dans une prochaine version qui sera diffusée à tous les clients utilisant Windows 7 et Windows Server 2008 R2 SP1 », précise Microsoft.Lorsque le rançongiciel wannacry a pris en otage des milliers d’ordinateurs dans une attaque d’envergure mondiale il y a bientôt 3 ans , Windows XP faisait partie des systèmes d’exploitation les plus touchés. Et pour cause : le système d’exploitation ne bénéficiait plus de support depuis 2014 . Pourtant de grosses institutions comme le réseau du service national de santé d’Angleterre continuaient d’en faire usage. Dans le cadre des actions à mettre en œuvre pour limiter la propagation du ransomware, Microsoft avait publié des mises à jour de sécurité pour Windows XP, mais aussi pour Windows 8 et Windows Server 2003.C’est le type de mesures que l’entreprise prend en cas de force majeure. Toutefois, passé la date de fin du support pour tous les utilisateurs, seuls ceux qui sont arrimés au programme de prise en charge étendue continuent de recevoir des mises à jour. À date, l’Allemagne fait partie des pays alignés sur le support étendu pour Windows 7. La manœuvre est destinée à assurer une migration en douceur vers un nouveau système d’exploitation.Source : Microsoft Qu’en pensez-vous ?