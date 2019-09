Répartition Windows sur developpez.com en août 2019

Netmarketshare a publié ses statistiques durant le mois d'août 2019 et elles sont plutôt bonnes pour Microsoft. Plus de quatre ans après sa sortie, Windows 10 a dépassé les 50 % de parts de marché. Il a fallu attendre janvier 2019 pour voir enfin Windows 10 prendre le dessus sur Windows 7 en termes de parts de marché. Ce sont donc des étapes importantes pour le système d'exploitation de Microsoft, même s'il aura fallu plus de temps que prévu à l'OS pour les franchir.L'adoption de Windows 10 a démarré de manière très forte, mais a naturellement ralenti au fil des mois. D'ailleurs, durant la conférence Build 2015, Microsoft n’a pas eu froid aux yeux et a annoncé son objectif titanesque en rapport à son système d’exploitation Windows 10 par l’entremise de Terry Myerson, son président exécutif en charge des systèmes d’exploitation : Windows 10 sur un milliard de dispositifs « dans deux ou trois ans » . Il est aisé de comprendre qu’il s’agit là d’un milliard de périphériques, que ce soit des tablettes, des smartphones ou même des ordinateurs.Pour s'en donner les moyens, Microsoft a multiplié les stratégies. L'une d'elles était de permettre une mise à jour gratuite d’appareils tournant sur Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vers Windows 10 pendant la première année de disponibilité de sa mouture. Malgré tous ses efforts, Microsoft a dû revoir à la baisse cet objectif. En effet, à deux semaines de la fin de la mise à jour gratuite, la firme n’a pu atteindre que le tiers de son objectif d’un milliard, soit un peu plus de 350 millions d’après ses statistiques en fin juin 2016.En fait, le système d'exploitation a été installé sur plus de 75 millions d'ordinateurs au cours des quatre premières semaines et a dépassé les 110 millions d'appareils en 10 semaines. La croissance a ensuite été assez stable : 200 millions en moins de six mois, 270 millions après huit mois, 300 millions après neuf mois, 350 millions après onze mois et 400 millions après quatorze mois. La croissance a toutefois naturellement diminué : 500 millions après 21 mois, 600 millions après 28 mois, 700 millions après 38 mois et 800 millions après 44 mois.Dans une déclaration envoyée à un média américain en juillet 2016, l'entreprise s'est réjouie du lancement historique qu’a connu Windows 10 en mettant en avant « une satisfaction et un engagement client record », pour plus de 350 millions de dispositifs mensuellement actifs. « Nous sommes satisfaits de nos progrès à ce jour », dit-elle. Mais en raison de notre activité de téléphones, poursuit-elle, « cela nous prendra plus que l’année fiscale 2018 pour atteindre notre objectif de 1 milliard d'appareils mensuellement actifs » Selon NetMarketShare, Windows 10 a gagné environ 2 % du marché et se situe actuellement à 50,99 %. Windows 7, en revanche, a chuté à 30,44 %. MacOS 10.14 arrive en troisième position avec une part de marché de 5,95 %. Bien que la section des systèmes d’exploitation ait apporté de bonnes nouvelles pour Microsoft, la société doit toujours pousser près de 30 % des utilisateurs à passer à Windows 10, alors que Windows 7 se dirige progressivement vers sa date de fin de prise en charge.En août 2019 sur developpez.com, 69,02 % des utilisateurs Windows étaient sur Windows 10. Windows 7 conserve sa seconde place et tourne chez un utilisateur Windows sur quatre. Réunies, les parts de marché des autres font à peine plus de 5%, Windows 8.1 et Windows Vista étant les seuls à faire plus de 1 %.Passant à la section du navigateur, Microsoft Edge est toujours en difficulté, mais a enregistré une légère augmentation de sa part de marché. En revanche, Google Chrome a chuté à 67,22 % et est suivi par Mozilla Firefox, qui détient 8,43 % des parts de marché. Il est ensuite suivi d'Internet Explorer qui se situe à 7,50 %. Microsoft Edge arrive en quatrième position avec seulement 6,34 % de part de marché.Comme nous l’avons noté ci-dessus, ce mois-ci a surtout profité à Microsoft. La société peut célébrer le fait que de plus en plus de personnes optent pour Windows 10. Cependant, Microsoft doit également veiller à ce que les utilisateurs quittent Windows 7 avant la fin de la prise en charge.Source : NetMarketShare Sur quel système d'exploitation êtes-vous ?Si vous êtes sur Windows et que vous n'êtes pas passé à Windows 10, pouvez-vous en donner les raisons ?